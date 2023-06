Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230608 Ricardo Moccero

–Intendente, en estos últimos días estuvo participando del Congreso de Infraestructura Regional, encabezado por el ministro Gabriel Katopodis. ¿Qué evaluación puede hacer de estas jornadas y qué importancia tienen para los intendentes del interior?

Es una jornada que es técnica y política a la vez, porque más allá de todo lo que se ha hecho en infraestructura y lo que está haciendo cada uno de los intendentes, algunos en menor medida, otros en mayor medida, es la planificación que hay que realizar de cara al futuro, no planificar para dentro del año o para el año siguiente, sino que hay que empezar a hacer como los planes quinquenales: una planificación que dure en años, sea quien sea el gobierno que viene. Hay que planificar a diez años la ciudad.

Y todo esto también arranca con lo que nosotros por ahí venimos haciendo. La planificación está basada también en planes hidráulicos. Cuando uno va a realizar un plan de viviendas, o un plan de obras, lo primero que tenemos que tener es un plan hidráulico. Se hace mucho hincapié en esto, en que tengamos la planificación armada ya de antemano.

–¿Es importante para ustedes, los jefes comunales, que un exintendente, un excolega como Gabriel Katopodis, esté al frente de un ministerio tan importante como el de Obras Públicas?

Claro, por supuesto. Gabriel Katopodis sigue siendo intendente de alma y todo lo que hace es pensando en cada uno de los intendentes, en lo que tenemos que hacer en nuestros distritos. Entonces es mucho más fácil el acceso con él, el trato. Él sabe de las obras que se deben realizar como prioridad, como es el agua, las cloacas, el gas. Entonces, en ese aspecto estamos muy conformes. Ha hecho un trabajo impresionante en estos años.

–Ahora que menciona las obras de cloacas: días atrás, en Coronel Suárez, usted ha inaugurado obras muy importantes que beneficiarán a cientos de familias de la ciudad.

Sí, esta última que hicimos fue en Villa Belgrano, que estuvo hace muchos años con este pedido de de cloacas. Inauguramos esa; ahora vamos a inaugurar en Santa Trinidad otra parte y seguimos avanzando. Seguimos licitando obras de cloacas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En este sentido, y con el avance de la gestión en tiempos tan complicados económicamente hablando, imagino que necesitan siempre del apoyo de la Provincia. ¿Cómo es el vínculo con con el gobierno de Axel Kicillof?

Perfecto. Hemos hecho cantidad de obras, tanto con con la Nación como con la Provincia. Te diría que todo el plan de viviendas lo hemos hecho con la Provincia. En infraestructura educativa tenemos cientos de obras, algunas terminadas, que va a inaugurar el ministro Sileoni ahora el 14 de junio: aulas, escuelas. La escuela 5de Santa Trinidad se terminó y ya está en la segunda etapa.

Hay una inversión importantísima de la Provincia también en el Centro Regional Universitario que estamos construyendo. Ahí aporta también la Provincia con fondos para las carreras. Y en Salud también. La verdad que es un apoyo. A Kicillof, obviamente, le decimos todos los intendentes que tiene que que seguir cuatro años más.

–En este sentido, en el contexto electoral, ¿qué piensa de que Victoria Tolosa Paz haya decidido disputarle la Provincia en unas PASO a Axel Kicillof?

No sé. La verdad que esas internas son difíciles de interpretar. Porque nosotros vemos que Kicillof es el candidato, por lo menos en el interior. La medición de él está en un 30% y se lo merece, porque ha recorrido los 135 municipios, sin dejar ninguno afuera. Pero bueno, eso va en cada uno, ¿no?

–Y a nivel nacional ¿cómo analiza el panorama del Frente de Todos (FdT)?

Y, está difícil, pero yo creo que se va a solucionar, porque nosotros apostamos a seguir teniendo un gobierno nacional y popular que piensa en la gente y no otra cosa. Ya tuvimos otra cosa y fracasaron. Entonces apuntamos a que, sea quien sea el candidato, tenemos que apoyar al Frente.

–¿Tiene algún candidato de preferencia entre los que se barajan?

No, no, no, no, no. No, ninguno, ninguno. Al que sea del Frente lo vamos a apoyar.

–Y a nivel local, Ricardo, ¿ya ha definido su futuro político?

Todavía no. Esta semana estamos realizando, justamente, todas las reuniones partidarias como para poder avanzar.