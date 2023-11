Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231120 Diego Nanni

–Intendente, ¿cómo analiza los resultados de ayer y el triunfo de Javier Milei en las urnas, un triunfo por un margen muy amplio, prácticamente 12 puntos de diferencia con Sergio Massa?

Sí, la verdad que es un margen alto, un resultado abultado, un resultado que no cabía en ninguno de los escenarios que se venían planteando, ni de un lado ni del otro. Se sabía que estaba de alguna manera sonando la elección a favor de Javier Milei, pero con un resultado un poco más chico, y de la otra forma también hubiera sido por muy poca diferencia, en el caso de que hubiera habido algo que le dé la presidencia a Sergio Massa.

Así que sí, si ves hoy con el diario del lunes, por supuesto, lo que ha pasado en este caso en la provincia de Buenos Aires y esos 108 municipios en los cuales no hemos podido imponer la propuesta de Sergio Massa, bueno, ahí hoy es como que ves con más claridad lo que nosotros veníamos escuchando cuando íbamos a llevar la propuesta casa por casa.

–El gobernador Axel Kicillof se expresó ayer y manifestó que “se vienen tiempos difíciles” para los bonaerenses. ¿Coincide en estos términos? ¿Lo que se viene va a ser duro para la población?

Seguramente. Seguramente, porque hay que ver cómo entiende la política Javier Milei. Es una persona que no tiene experiencia; es una persona a la cual no hemos visto ejerciendo ningún rol de responsabilidad ni de toma de decisiones trascendentales para la vida diaria de los bonaerenses, y no sabemos cómo se podría acoplar él, diríamos, a la gestión de Axel Kicillof, que fue reelecto y que ya tiene cuatro años de trabajo continuado y con un camino hecho, y que obviamente tiene una planificación de continuidad sobre las políticas de Estado planteadas. Entonces, al no tener claro cuál es la forma en la cual Javier Milei se tomará las políticas de Estado relacionadas con la educación, las que tienen que ver con salud pública y demás, claramente vamos a tener en un principio mucha incertidumbre. Nos vamos a comer la cabeza con muchas preguntas que ya nos estamos haciendo, que tienen que ver con esto que te digo sobre todo: salud, educación. Y después, una vez bajada la línea del presidente de la Nación, habrá que ver cómo impacta en una provincia de Buenos Aires que venía trabajando y creciendo, y que estábamos iniciando el camino de la producción con mucha esperanza, con mucha alegría.

Vamos a ver. Vamos a ser pacientes y trataremos de acompañar a Axel para que pueda lograr hacer entender a aquellos que toman la decisión a nivel nacional que realmente la provincia de Buenos Aires es la provincia que motoriza al país entero; que por lo menos es una de las más importantes.

–En las últimas horas, Milei confirmó a parte de su equipo. Por ejemplo, Carolina Píparo será la titular de ANSES; (Mariano) Cúneo Libarona, el titular de Justicia. ¿Qué espera para el futuro de la Argentina?

En principio, más allá de los nombres, uno está esperando tener un organigrama: saber cuáles son esos ocho ministerios que Javier Milei propone para gobernar. Obviamente, cuál es la prioridad que le da (e insisto en esto) a la salud pública, a la educación pública; qué prioridad le a la obra pública, pero más que nada a las obras esenciales, agua corriente, cloacas, y un montón de cuestiones.

Yo soy un intendente de un pueblo del interior donde siempre dependemos de la Nación y de la Provincia para poder hacer una red de agua, una planta de tratamiento de efluentes, que además debe ser obra pública es salud. Bueno, hasta que realmente nosotros no tengamos la claridad de cómo piensa Javier Milei, claro que uno lo ve con ansiedad, expectativa y obviamente algo de tristeza. Porque veníamos trabajando continuadamente y después de una pandemia, después de haber estado bastante condicionado por todo lo que la pandemia fue, por lo que la pandemia había dejado, veníamos tomando un envión que realmente se notaba. De hecho, fijate que prácticamente todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires han sido reelectos. Y es más, se han sumado 14 municipios más en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, claramente, la gente aprueba el trabajo territorial de los intendentes. Y lo que no se ha comprendido, o no hemos sabido trasladar nosotros, es la importancia de que tengamos un presidente de la Nación y un gobernador que realmente nos acompañen para poder concretar una planificación de las políticas de Estado.

–Por último, con el diario del lunes, ¿cuáles fueron los puntos débiles o las fallas que tuvo el oficialismo, para que hoy Javier Milei sea el presidente electo de los argentinos?

Yo te voy a decir lo que nosotros encontramos en la boca de los vecinos y vecinas exaltacrucenses. En un momento de vulnerabilidad económica, en el cual a nuestros vecinos y vecinas les cuesta llevar el plato de comida a la mesa, no pueden elegir qué comer y cómo comer o la cantidad de veces al día que quisieran comer, que les cuesta pagar los servicios básicos, pagar la educación de sus hijos, ni hablar de otras cuestiones que tienen que ver ya con entretenimiento, diversión o cuestiones sociales que se les hace muy difícil de planificar, obviamente está la parte política de cómo se ha trabajado a toda la gente que, sin importar la propuesta, había que sacar al kirchnerismo.

Entonces, nosotros nos encontramos con un vecino y una vecina muy agobiados por la realidad, y esto es innegable. No hemos podido resolver la cuestión económica, no hemos podido generar la expectativa en la gente de que las cosas las íbamos a resolver. Y en cuanto a la política, el mensaje de Javier Milei y asociados ha sido el mensaje de responsabilizar absolutamente de todo lo que ha pasado en estos cuatro años a un sector del peronismo, que es el kirchnerismo, y de esa manera, sin ninguna propuesta, la premisa era: para sacar al kirchnerismo, la única opción es La Libertad Avanza (LLA). Así que eso es lo que ha definido la mayoría del voto, por lo menos, en Exaltación de la Cruz.