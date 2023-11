Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231115 Nahuel Guardia

–Nahuel, en las pasadas elecciones del 22 de octubre logró el triunfo con el 46% de los votos. ¿A qué atribuye este acompañamiento de los vecinos a su propuesta de campaña?

Yo creo que ha sido una gran elección. Creo que el acompañamiento del vecino tiene que ver con lo que se viene haciendo durante estos ocho años, con la gestión del intendente José Rodríguez Ponte, y también la gestión que hemos hecho desde el Concejo Deliberante, junto al vecino, cerca del vecino, sin discriminar a nadie. Y creo que eso fue un poco lo que se ha dado y lo que ha manifestado el votante en General Lavalle.

Creo que también esta renovación, este cambio de aire en cuanto a lo que tiene que ver con refrescar un poco quién iba a la candidatura de intendente, tuvo el buen visto del vecino también. Lógicamente, con la generosidad del intendente, que permitió que yo tenga la posibilidad de ir como candidato a intendente. Así que creo que es un cúmulo de factores que han sido muy positivos y las decisiones que se han tomado han sido las correctas para que el vecino de General Lavalle haya acompañado.

–¿Y cuál será la impronta de su gobierno? ¿Con qué ejes de trabajo se encontrarán el vecino y la vecina de Lavalle?

En principio, creo que hay que ser muy pensantes en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ha decidido en las PASO el electorado. Nosotros íbamos a competir en una PASO donde del otro lado había un contrincante que parte de esa lista iba con varios funcionarios municipales. Y creo que hay que hacer hincapié en que la gente a nosotros nos ha dado la posibilidad de representación en octubre, y que está pidiendo, así como lo ha pedido en cuanto al cambio de oxigenación en la candidatura a intendente, me parece que también está pidiendo un poco de aire fresco, un poco de ideas nuevas para un gabinete con ganas, nuevo. Y me parece que esa va a ser, primero, la idea del acompañamiento que vamos a hacer para la gestión municipal, con funcionarios que sean del grupo cercano a quienes han acompañado desde un primer momento. Lógicamente, siempre escuchando y siempre también teniendo en cuenta a quienes han trabajado durante muchos años junto a Rodríguez Ponte. Me parece que es lo que nos puede llegar a garantizar hacer un buen gobierno y una buena gestión.

Y después, en base a ese cambio de aire en cada una de las áreas, cada funcionario, cada secretario, cada subsecretario, cada director, cada jefe de división vendrá también con ideas nuevas y aportes necesarios para lo que puede llegar a ser una gestión correcta. Y mi impronta de estar mucho en la calle, estar cerca de la gente.

Yo digo siempre que no soy ni mejor ni peor: son formas. José tenía una forma de trabajo y yo creo que tengo otra, pero en el fondo de las cuestiones coincidimos en muchas cosas. Así que creo que vamos a hacer una intendencia, ya digo, de mucha cercanía con el vecino, de estar en todas las localidades, de tratar de dar la respuesta en cada una de las localidades, y también estar en contacto directo con la Provincia de Buenos Aires para todo tipo de gestión que nosotros entendemos necesarias y fundamentales para poder darle el crecimiento que General Lavalle se merece.

–¿Ha tenido algún tipo de aproximación ya, algún vínculo con representantes del gobierno bonaerense, teniendo en cuenta que en los próximos cuatro años Axel Kicillof volverá a ser el gobernador de la provincia? ¿Cómo se imagina ese trabajo conjunto?

Nosotros no podemos decir que la relación con el gobernador Kicillof ha sido mala. Se han conseguido obras interesantes para el municipio de General Lavalle. La verdad que no podemos decir que el gobernador nos ha cerrado puertas o nos ha trabado algunas cuestiones. Hay muchas cosas que todavía no se han inaugurado, pero que seguramente de aquí a enero vamos a estar inaugurando, que tienen que ver muchas con financiamiento de la Provincia de Buenos Aires y otras con aporte del municipio. Pero vamos a seguir por ese camino, o sea, con el diálogo, con el consenso. Me parece que la responsabilidad del gobernador es que todos los distritos, independientemente del signo político, tengan las obras, la coparticipación que todos los municipios se merecen, y creo que va a seguir por ese camino.

Después, con funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, yo he tenido diálogo asiduo, y va a seguir de la misma forma. Lógicamente va a tener que ver con la presencia del intendente en La Plata, donde están los ministerios, donde está el gobernador; es parte de ir a conseguir cosas necesarias para los distritos. Pero ya digo, siempre el diálogo ha sido bueno, correcto. Me parece que hay que terminar con ese pensamiento de que si sos de otro signo político no se puede gobernar, más allá que el gobernador sea de un partido que no es afín al nuestro. Me parece que es la forma de que las gestiones sean buenas. Creo que si a nuestro municipio le da lo que le corresponde, si nuestro municipio acepta los pedidos que le hagamos a obras necesarias, no va a haber inconveniente, siempre y cuando lo prometa, respetando el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires también. Yo soy un convencido de que se tiene que terminar esta pelea de que si hay un partido político u otro no se puede trabajar en conjunto. También lo pienso a nivel regional: me parece que nosotros tenemos muchísimas cosas en común con nuestro vecino el Partido de la Costa, que hoy la gente ha elegido que siga el color político que estaba, que es el mismo que el nuestro, pero me parece que también hay que dar un paso de calidad y trabajar conjuntamente en forma regional porque tenemos un montón de cosas para discutir, para charlar y para solucionar.

–Por último, Nahuel, no puedo dejar de preguntarle por el panorama político a nivel nacional. ¿Qué análisis hace con respecto al nuevo escenario político que se abre tras el 19 de noviembre, el ballotage?

Yo soy una persona, en principio, orgánica. Más allá de haber sido elegido intendente a partir del 10 de diciembre, soy el presidente de la Unión Cí­vica Radical (UCR) de General Lavalle. Nosotros entendemos y respetamos orgánicamente, como ha sido siempre en nuestro partido, cuál fue el comunicado que ha sacado el Comité Nacional, de mantenernos al margen. Lógicamente, después uno puede tener alguna opinión formada o puede tener alguna decisión en cuanto a lo que va a realizar; pero me parece que, en este caso, quienes acompañamos a nivel nacional la gente ha decidido que no participen en el mes de noviembre y que ahora hay dos opciones, una es Sergio Massa y otra es Javier Milei. Y dejamos con libertad de acción al electorado para que se defina.

Yo trato de no llevar ningún tipo de pánico en cuanto a ninguna declaración, porque así como dije recién, que independientemente del signo político me parece que todos los dirigentes tenemos que tener la responsabilidad de mejorarle la calidad de vida al ciudadano, al vecino, y que si es Massa o si es Javier Milei me parece que tendrán que ser responsables como para encaminar a este país que tan mal está. O sea, me parece que nadie puede ser una persona que no vea cuál es la realidad. Me parece que cualquier justicialista, cualquier radical, cualquier libertario, cualquier independiente, se da cuenta de que las cosas tienen que tomar un viraje distinto para mejorar la condición del país, que se vuelva a producir, que se vuelva a generar trabajo genuino. Y me parece que eso lo tenemos en claro todos. Entonces, creo que independientemente de quién gane en noviembre, las decisiones que tome tendrán que ser las necesarias para mejorarles las condiciones de vida a los argentinos.

Yo deseo profundamente eso: deseo que, independientemente de quién gane, independientemente del signo político, que sea lo mejor y que se dé un viraje de cómo se está viviendo a nivel nacional.