20230815 José Rodríguez Ponte

–Intendente, ¿qué análisis puede hacer de los resultados en el distrito, teniendo en cuenta que Nahuel Guardia prevaleció en la interna de JxC?

Sí, prevaleció él, y si computamos los votos que tuvo Nahuel Guardia con (Alberto) González y con (Guillermo) Ferreyra, si bien Osvaldo Goicoechea tuvo la mayor cantidad a nivel individual, si se transfieren los votos de González y de Ferreyra a Nahuel Guardia, seguramente continuará la gestión de Cambiemos.

–¿Y por qué considera, intendente, que Guardia es la mejor opción para reemplazarlo a partir de diciembre conduciendo los destinos del municipio?

Bueno, es la continuidad de la gestión que estoy encabezando hoy yo. Resuelta la interna, Guardia será el candidato.

–¿Cómo analiza a nivel provincial los resultados obtenidos por JxC? Pero principalmente, ¿cómo analiza el rol de la Unión Cí­vica Radical (UCR) en estas PASO?

Yo creo que la UCR, después de años de estar, digamos, casi en su disolución, actualmente se va empoderando cada vez más y tratando de que eso que se inició como una coalición electoral ahora se transforme en una coalición de gobierno donde la UCR tenga una participación más preponderante.

–¿Y qué lectura hace de este fenómeno de Javier Milei en las urnas a nivel nacional?

Además de la bronca que pueda existir por parte del electorado, también hay jóvenes que lo están siguiendo mucho, lo que a lo mejor es culpa de ciertas cosas que hay que modificar. Por ejemplo, yo creo, la alternancia: los gobernantes, sean provinciales, sean intendentes, que repiten, repiten y repiten, o incluso se transfieren a sus familias. Eso me parece que está reaccionando contra esas partes del sistema que hacen que tengan techos sobre sus cabezas que son impasables. Y eso no solamente ocurre con la política, porque también lo podemos ver en clubes, asociaciones, sindicatos. O sea, la alternancia que hoy existe para el presidente me parece que debe bajar hasta, qué sé yo, las cooperadoras, los clubes, los sindicatos. Debe bajar para revitalizar esas representaciones.

–Por último, hubo un fenómeno que fue el corte de boleta, bastante masivo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se vivió de la misma manera en Lavalle? ¿Hubo corte de boleta?

Hubo corte, sí, de boleta. Ahora, en cuanto al caso de Milei, creo que hubo 260 y pico de votos. El candidato es una persona que apareció hace tres meses, creo, que es una cosa totalmente desconocida, ¿no? Bueno, como ha ocurrido en gran parte del país.