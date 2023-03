Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230320 Facundo Castelli

–El pasado 17 de marzo comenzó el ciclo legislativo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). Usted hizo principal hincapié en el avance de obras en el distrito, algo fundamental principalmente en el contexto de crisis habitacional que se está viviendo en la provincia.

Sí, hicimos un repaso de cada una de las áreas y del trabajo que se viene haciendo. En cuanto a obras públicas, resaltamos lo que me parece preponderante y lo que se ha trabajado, que ha sido la pavimentación y repavimentación de varias cuadras del distrito, de Darregueira, de Villa Iris, de 17 de Agosto. En esta semana está llegando la empresa que ha ganado una licitación para hacer lo que es Felipe Sola y luego va a continuar con Darregueira. Como así también el avance de la construcción de doce viviendas por un convenio firmado con la Caja de Jubilados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que ahora tenemos que avanzar con las cuatro de Puan. Y a través de la Provincia de Buenos Aires, viene a muy buen ritmo lo que es la Casa de la Provincia, lo que es la estabilización del camino entre Puan y Erice, así que en ese sentido estamos contentos con el trabajo que se viene haciendo, obviamente con aportes de la Provincia, con fondos municipales y el Fondo de Infraestructura que va a venir en el 2023, y lo que se hizo en el 2022, donde también está el Salón Cultural de Villa Iris, donde se refaccionó la totalidad de los baños.

–Usted, a pesar de representar un color político diferente del de la Provincia, siempre ha tenido muy buena relación con el gobierno bonaerense.

Sí, la verdad que la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su gobernador, es muy buena. Yo he dicho siempre, y se sigue cumpliendo, que tenemos el teléfono abierto de todos los funcionarios, hasta del propio gobernador, ante cualquier necesidad o solicitud, y en su mayoría hemos obtenido respuestas positivas. Obvio que a veces hay reclamos o pedidos que no se pueden concretar, pero no por no atendernos o por no sentarnos a charlar, sino porque a veces no se puede, porque hay cuestiones presupuestarias o de prioridades. Como a la Provincia les pasa a los municipios, ¿no? Así que la verdad que se ha trabajado muy bien con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en estos años que llevamos. Más allá de pertenecer a la Unión Cí­vica Radical (UCR) y a estar dentro de Juntos, siempre hemos obtenido, por lo menos, respuesta. A veces, como te digo, puede ser positiva o negativa, pero en relación a las necesidades siempre hemos sido atendidos.

–Y en el ámbito local ¿cómo es el vínculo de trabajo entre oficialismo y oposición?

La verdad que el trabajo es bueno. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, siempre estamos abiertos al diálogo, siempre ‍tratamos de llevar adelante, en caso de alguna cuestión que amerite la presencia de todos los concejales o de algún trabajo con algún referente de la oposición, lo hacemos. Más allá de que cada uno defiende después su color partidario al momento de las elecciones, el trabajo siempre es bueno. Siempre hay diálogo, siempre tratamos de estar presentes de los dos lados. Ya te digo, siempre hemos trabajando bien, más allá de que en algún momento pueda haber alguna diferencia, pero política, no pasa más allá de eso.

–Usted anunció que se reunirá con delegados y con vecinos, para distribuir equitativamente los fondos provinciales.

Sí, en realidad lo que hacemos es, con cada delegado, y el delegado lo transmite a sus vecinos y a las instituciones de cada una de las localidades, la forma de distribución de lo que va a ser el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), más allá de que hay que hacerlo con proyectos rápidos y no de ejecución que se demore mucho. Hemos definido que sea asfalto y cordón cuneta en su mayoría. Entonces lo que hacen los delegados es reunirse con los vecinos y priorizar. En aquellos lugares donde hace algún tiempo tenemos pedidos de asfalto, en otros tenemos pedidos de cordón cuneta, en otros de repavimentaciones, así que, bueno, definen los lugares donde vamos a llevar adelante la aplicación de este fondo, que para nuestro municipio son 205 millones de pesos, como así también lo que va a ser el Fondo de Seguridad, que son casi 50 millones de pesos que vamos a destinar a refacción de comisarías, a cámaras de seguridad, lectores de patentes, que también consensuamos parte de ellos, donde tenemos algún reclamo, con vecinos o instituciones que nos demandan alguna cámara, o con la policía trabajamos muy bien para ver dónde hay que refaccionar alguna comisaría o necesita alguna reparación. La idea es aplicarlo en esos destinos.

–Por último, intendente, y pensando en el año electoral, ¿cuáles considera que serán los desafíos fundamentales de su gestión?

La idea es llegar muy bien a octubre en lo que es el funcionamiento del municipio. Tenemos que priorizar el trabajo en cada una de las delegaciones, primero para seguir prestando los servicios de la misma manera, yo siempre digo que somos la empresa más grande del distrito y prestamos servicios desde tener guarderías municipales, hogares geriátricos, hospitales, unidades sanitarias, reparación de caminos, la verdad que son muchos los servicios que prestamos como Estado municipal y tenemos que estar presentes. El gran desafío es poder cumplir con todos esos servicios de la mejor manera en un contexto inflacionario que nos precupa, ¿no? Los dos índices de inflación de estos primeros meses y lo que va de marzo nos preocupan mucho, sobre todo porque en algunos rubros hasta supera ampliamente este índice. Por ejemplo, lo que es reparación de caminos viales: hoy una cubierta, una reparación de una motoniveladora, de una pala, ha aumentado mucho más que el índice inflacionario. Así que creo que ese es el gran desafío: poder seguir prestando a los vecinos un buen servicio en todo lo que llevamos, porque a veces es mucho lo que hay que llevar adelante, y tratar de, dentro de estos fondos que te nombraba, poder aplicarlos de la mejor manera posible, porque la única forma de hacer obras hoy es a través de recursos provinciales o nacionales o extrapresupuestarios, porque el presupuesto obviamente se nos va a abocar en su totalidad a los servicios, el pago de sueldos, las paritarias. Creo que ese es el gran desafío para esta gestión este año.