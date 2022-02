Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis Arias.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Arias

La Justicia dictaminó que la Municipalidad de La Plata no rindió cuentas por un subsidio de $800.000 destinado a jóvenes platenses, ¿le sorprendió esta noticia? ¿Cómo es la situación de la niñez y la adolescencia en la ciudad?

No nos sorprende, porque Garro viene con una serie de incumplimientos desde hace muchos años, en este caso fue una ejecución que inicia el Gobierno nacional por este dinero que en realidad no son $800.000 es un valor histórico por un subsidio otorgado en el contexto de un programa de fortalecimiento de Niñez y Adolescencia del cual no rindió cuentas, y esto quedó determinado por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo que hizo lugar a la demanda, y ahora el municipio de Julio Garro va a tener que devolver ese dinero.

MIRÁ TAMBIÉN Se firmaron 78 nuevas escrituras en Malvinas Argentinas

Esto es algo que viene sucediendo sistemáticamente, hace poco también el Poder Judicial falló contra el municipio por la Casa de Abrigo que está en una situación de abandono total, todos los menores que obtienen medidas de guarda son alojados en ese lugar donde realmente viven en condiciones deplorables.

Click to enlarge A fallback.

Y antes, hace ya unos años, la Corte de la Provincia de Buenos Aires también confirmó un fallo que yo dicté hace muchos años y que nunca se cumplió, para que haya un parador para niños y jóvenes en situación de calle, con determinadas características, una acción que inició la asociación Miguel Bru y otras asociaciones vinculadas a niñez y adolescencia, donde también se preveía que hubiera más recursos para el servicio local; una serie de obligaciones que tendrían a fortalecer el área.

MIRÁ TAMBIÉN Alessandro recorrió la futura secundaria de la Escuela N°2 en Salto

No solamente Garro no cumple los fallos judiciales ni con sus obligaciones en la materia, sino que toda el área de niñez presenta un desfinanciamiento, un abandono muy grande, porque no es una prioridad del gobierno de Garro, evidentemente su prioridad son los negocios inmobiliarios, tal como quedó demostrado en la ‘mesa judicial’, porque creo que hay que tomar conciencia de que lo que ahí se debatía era la rentabilidad de las empresas, algo que no tiene nada que ver con el sector público, es una cuestión privada que se veía afectada por las pretensiones legítimas e ilegítimas, esa es otra discusión, de los gremios de la construcción, esto es lo que estaba en debate, esto es lo que Garro defiende, estos son sus intereses, no la niñez y la adolescencia, no forma parte de la agenda ni de las prioridades de gobierno, Garro en la mesa judicial no estaba debatiendo cómo mejorar la situación, todo parte de un mismo escándalo.

Desde diciembre, cuando se emitió el fallo, a esta parte, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte del municipio en cuanto a que se garanticen las condiciones dignas de la Casa de Abrigo?

No, no se ha hecho, al menos de una manera de la que nosotros tengamos conocimiento.

¿Desde el bloque del Frente de Todos presentarán algún tipo de acción o de informe con respecto a esta situación polémica, que envuelve nuevamente al municipio, con respecto a los subsidios destinados a jóvenes platenses?

Sí, por supuesto vamos a hacer pedidos de informe por los tres fallos que comenté, para evaluar y que se nos haga saber el estado de cumplimiento de estas acciones jurisdiccionales, y que explique los motivos por los cuales no se están cumpliendo