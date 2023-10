Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231005 Pablo Barrena

–Este miércoles, en el marco de la campaña, recibieron a la candidata a senadora María Eugenia Talerico. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro, en donde también participaron vecinos de la ciudad?

La verdad que un balance muy positivo. María Eugenia es muy valiente. Ha ratificado la denuncia del Chocolategate. Creemos que hoy se ha puesto, como corresponde, bajo la mirada de la ciudadanía la corrupción que impera en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo este gobierno, que el gobernador se ha hecho el distraído cuando su mano derecha ha manejado todas las cajas políticas de la provincia. Así que María Eugenia nos planteó un panorama de cómo venía la denuncia, pero también de proyectos para adelante.

Yo creo que es indispensable reducir ya el presupuesto de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para el año que viene, independientemente de que avance toda la investigación penal, y que caigan los que tengan que caer, independientemente del color político que sea.

–Néstor Grindetti presentó un plan de gobierno con los ejes fundamentales de lo que sería su gestión, y entre ellos también planteó el recorte en los ministerios: que haya menos ministerios en la provincia de Buenos Aires. Habla también de la posibilidad de que la Legislatura sea unicámara. ¿Qué piensa al respecto?

Estoy totalmente de acuerdo con la postura. Lo hemos trabajado con Néstor y todos sus equipos técnicos. Creo que el gobernador (Axel) Kicillof duplicó la cantidad de funcionarios en la provincia de Buenos Aires. Un poco más que duplicarla: pasó de 700 a 1800. Así que entiendo que la Provincia se tiene que manejar con muchísima menos burocracia, porque las cosas están pasando en los municipios. Hay que darles autonomía a los municipios, como propone Grindetti, y descentralizar las operaciones. No necesitamos burocracia central, sino que necesitamos que el dinero, las obras, los servicios, le lleguen a la gente.

–¿Hay que debatir a fondo, entonces, la posibilidad de la autonomía municipal, algo que la Unión Cí­vica Radical (UCR) lleva como bandera desde hace años?

Comparto. Yo estoy colaborando. En este momento estoy de licencia. Como soy candidato, no corresponde ser candidato y estar ocupando un cargo público, así que estoy de licencia hasta el día de las elecciones. Pero he acompañado la gestión de Juan José Fioramonti. Independientemente de si es peronista, radical, socialista, liberal, libertario, en los municipios es el primer reclamo del vecino. El vecino no llega a un legislador, a un ministro, a un gobernador, a un presidente. Llega al intendente y al funcionario municipal. Entonces tenemos que dar autonomía a los municipios, descentralizar, obviamente siempre con recursos, y controlar que esos recursos vayan al vecino. Una pauta de eso fue el origen del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que ahora ha cambiado de nombre, pero el FIM ha permitido que la provincia de Buenos Aires tenga obras en serio, porque los municipios las ejecutan. Y si de 135 municipios hay cuatro que no las ejecutan, será un tema de esos cuatro municipios y de la ciudadanía saber elegir a los gestores que correspondan. Pero la mayoría de los municipios las han ejecutado y han mejorado, en forma pequeña porque hemos vivido una crisis en estos últimos años, pero en el caso de Lobería hemos hecho el 25% de las cuadras de pavimento que existen en el distrito en ocho años de gestión.

–¿Cómo avanza la campaña para las elecciones del 22 de octubre a nivel local? ¿Cómo se está preparando, con qué expectativas?

Mirá, nosotros empezamos la campaña propiamente dicha este lunes, con mi pedido de licencia, y estamos hablando con los vecinos. Entendemos que hay un enojo muy grande de los vecinos, sobre todo con la política a nivel provincial y nacional. También hay una apatía, pero más que nada creo que es un enojo. Ese enojo lo ha canalizado la fuerza de (Javier) Milei. A nosotros nos preocupan las propuestas. No creemos que vender órganos de un hijo o de uno mismo sea la solución para nada. No creemos que portar armas todo el mundo sea la solución. Creemos que la Argentina tiene otra cultura para poder solucionar los problemas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sabemos que la política no ha dado las respuestas necesarias, pero no es esa la respuesta. No es venir con una motosierra y una ametralladora y querer solucionar las cosas de esa manera. Creemos que tenemos una oportunidad de llegar al ballotage con Patricia Bullrich. Y en la provincia de Buenos Aires no hay ballotage, así que no cabe duda de que hay que votar a Néstor Grindetti. Si no queremos a Kicillof, tenemos que votar a Néstor Grindetti. La opción de (Carolina) Píparo no es una opción, no llega en el porcentaje. Se gana por un voto. Así que lo que pedimos, incluso al que esté convencidísimo de que hay que ir con una motosierra, que no es la solución, que en la provincia de Buenos Aires repiense su voto porque no hay ballotage.

–En el ámbito local hay un programa que están impulsando, que me parece muy interesante para retomar, que es el de autoconstrucción de viviendas, pensando también en potenciar el programa de Lote Propio, con eje en la vivienda sustentable. ¿Este programa se concretaría en caso de que usted sea intendente? ¿Cuáles son los ejes fundamentales del mismo?

Son tres programas. Lote Propio ya tenemos la ordenanza; lo estamos llevando a cabo, estamos culminando y por una cuestión electoral no hemos realizado las adjudicaciones. El programa consiste en que el municipio financia la venta del lote y la familia tiene la obligación de en tres años construir su vivienda. Puede ser una vivienda prefabricada, siempre con algún estándar de seguridad, pero construir su vivienda. Eso por un lado.

El otro programa que estamos proponiendo es el de autoconstrucción. El municipio pondría el terreno y los materiales y la familia tendría que poner la mano de obra. Este programa está pensado para lograr un conjunto de familias que estén vinculadas a la construcción, plomeros, gasistas, albañiles, carpinteros, y entre todos puedan hacer un barrio de cinco o diez viviendas y poder tener su vivienda propia.

Y por último, estamos impulsando, aunque a veces es más costoso al principio, una construcción sustentable. Tenemos que cuidar nuestro planeta, a la Madre Tierra hay que cuidarla, y hay que pensar que las construcciones son una de las industrias que también perjudican mucho cuando no se hacen adecuadamente.

Con respecto a la parte del ambiente, hemos avanzado mucho, pero tenemos propuestas importantes porque creemos que, en todos lados, pero sobre todo en estos pueblos del interior, quizás la lógica antes era esperar que venga una industria a solucionar el problema del empleo. Creo que ahora es mejorar la calidad de vida para que las personas con conectividad puedan venir a trabajar. Y si logramos que la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, venga a nuestros pueblos, vamos a mejorar la calidad de vida de todos, porque aun el que no acceda a ese grado de conocimiento va a tener la posibilidad de darle servicios a la persona que genera los ingresos con el conocimiento.

–Fundamental: continuar trabajando la posibilidad de que cada habitante de Lobería pueda acceder a la vivienda propia, en este contexto tan delicado que estamos viviendo en cuanto al acceso a la casa propia.

Tal cual. La verdad que los municipios no tenemos todas las herramientas, porque creo que la principal herramienta para el acceso a la vivienda es que no haya inflación y que haya crédito. Esa es la principal herramienta. Hasta que no exista una macroeconomía estable, no vamos a tener esa herramienta. Así que, con lo que podemos, los municipios estamos atacando el problema de la falta de viviendas.

–Por último, Pablo, y ya pensando en las elecciones de las próximas semanas, ¿por qué los vecinos de Lobería deberían emitir el voto de confianza en usted?

En primer lugar, porque es ratificar el camino que empezamos en diciembre del 2015 y en el que los vecinos, elección tras elección, nos han venido dando un apoyo muy importante y al cual estamos muy agradecidos. Y en segundo lugar, porque hay dos fuerzas, pero somos la única fuerza que planteó 100 propuestas para Lobería en 21 ejes temáticos. Es lo que queremos llevar adelante para Lobería. Soñamos una Lobería del futuro y estamos convencidos de que estamos capacitados para llevarla adelante.