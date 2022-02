Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Maximiliano Wesner.

Maximiliano Wesner

¿Cómo se dieron los hechos que derivaron en que el municipio les denegara el acceso al expediente por la licitación de la línea interurbana?

El día lunes me presenté en la Municipalidad con mi compañero, el concejal Osvaldo García, para tomar vista del expediente, ya que teníamos dos dudas puntuales, a partir de una reunión el sábado en la localidad de Loma Negra con los vecinos, que me habían planteado unas cuestiones y me las llevé a puntadas para verlas en la semana.

No elevamos nota para solicitar el expediente porque queríamos verlo in situ delante de algún funcionario, eran 10 o 15 minutos nada más, y nos anunciamos en mesa de entrada, nos hicimos presentes, y nos contactamos con el subsecretario de Gobierno, Emilio Vitale, quien había encabezado la Comisión de Transporte con quién se trabajó la ordenanza en marzo del año pasado, y era el nexo entre los concejales y el Ejecutivo.

Estuvimos charlando alrededor de media hora, y cuando le digo ‘Emilio quiero mirar el expediente’, por el interno se comunicó con la secretaría de Hacienda y le dijeron que no.

No nos explicaron ningún motivo, nos dijeron que volviéramos el viernes próximo, sin mayores explicaciones, con lo cual me parece grotesca la limitación en el acceso a la información.

Desde el bloque del Frente de Todos señalaron irregularidades en el proceso de licitación, ¿a cuáles se refieren puntualmente?

Cuando se trató la ordenanza el año pasado, yo todavía no era concejal, el 30 de noviembre en la última sesión ordinaria se llegó con un proyecto de ordenanza que se había trabajado con la Comisión de Transporte, que la integraban también personas del Ejecutivo y diferentes concejales.

Se llegó a esa ordenanza de manera prácticamente conjunta, y en la sesión, uno de los concejales Nicolás Marinangeli, concejal de bloque Juntos, manifiesta una moción que rompe con el espíritu de la ordenanza, porque plantea sacar la cláusula antimonópolica que se había propuesto desde el Frente de Todos, para que la empresa que tiene el control del transporte urbano, TuBus, actualmente en la ciudad de Olavarría, no tenga la posibilidad de ser oferente en el interurbano, que históricamente estuvo dividido en diferentes grupos, diferentes empresas, porque sabemos las distorsiones que genera la oferta monopólica en cuanto a calidad, precio, que lo termina pagando obviamente la comunidad, los vecinos de las diferentes localidades como Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra, Hinojo, etc.

Se rompió todo lo que se venía trabajando, perdió el espíritu la ordenanza y atado a eso, pasados unos meses, vamos a consultar el expediente y no nos lo muestran.

Se hizo la apertura de sobres el 19 de enero, hace 20 días no anunciaron cuál fue la mejor oferta, si bien están en plazos de requerir documentación e información a la empresa oferente, es todo muy raro, uno va atando cabos y esto va haciendo ruido, por eso salimos a manifestarlo.

Me parece que nosotros como concejales tenemos que tener acceso a la información para poder trabajar y llevar tranquilidad, o trasmitir a los vecinos las inquietudes que nos van manifestando.

¿Es por 12 años la licitación de la línea interurbana?

Sí, es por 12 años y rige a partir del primero de mayo la prestación del servicio.

Tras está denuncia pública, ¿han salido a dar algún tipo de respuesta o explicación desde el Gobierno local?

Sí, primero manifestaron que no constaba que habíamos estado en el lugar, haciendo referencia a que no habíamos presentado nota, y en realidad estuvimos 40 minutos hablando con un funcionario, que miren las cámaras.

Por otro lado, salieron a manifestarse que estaban trabajando y no tenían tiempo para un show mediático, acá nadie está haciendo un show, no queremos irrumpir con el proceso licitatorio, 10 o 15 minutos de tomar vista in situ del expediente no modifica el proceso licitatorio, no hace engorrosa a la licitación ni mucho menos, al contrario, me parece que enriquece el acceso a la información, qué termina impactando de manera positiva los vecinos de Olavarría