20230512 Eduardo Campana

–¿Qué balance puede hacer de la visita de Axel Kicillof a la ciudad, en la que han repartido computadoras, siempre pensando en la educación como un eje fundamental de toda gestión gubernamental?

Justamente es eso, ¿no? Para nosotros es uno de los ejes de nuestra gestión desde el inicio. Siempre pusimos el foco allí. Era una oportunidad más, no sólo por el gobernador que nos visitó, sino por los alumnos. Lo acompañó el ministro Sileoni, con quien también hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo. Cuando hay un esfuerzo de tipo articulado entre Provincia y Nación, porque también hemos tenido la colaboración de Nación para resolver algunos temas, estamos trabajando en el Jardín 917 y esa obra ya está terminándose, la famosa obra hace tanto tiempo de los 3000 jardines, está avanzando y estamos en una de las etapas finales de la obra, por suerte.

Lo que invertimos en educación siempre es bienvenido, ¿no?, porque uno está invirtiendo en el futuro, en el futuro de nuestros jóvenes. Y hablábamos de que entre las distintas áreas, o sea gobierno nacional, provincial y municipal, trabajamos muy en esa línea. Yo creo que el 70, 80% del Fondo Educativo lo invertimos en infraestructura en las escuelas. De las más de 70 escuelas que tenemos hemos intervenido en todas, para dejar una buena infraestructura para los alumnos. En este momento estamos terminando una obra que es una puesta en valor en la Escuela 17, con recambio de techos, refaccionando la cocina, los baños, las distintas salas, ponerla a nuevo. También decíamos que algunas de las escuelas aquí están con doble jornada y hubo que adaptarlas también y hacerles los comedores, como en la localidad de Charlone, en la localidad de Banderaló.

En fin, todo lo que uno pueda trabajar en aras de la educación.

Lo acompañamos también porque el gobernador estuvo en la inauguración de la obra de gas de Rivadavia, una localidad vecina. Nosotros hicimos lo propio justamente un año antes. La empresa Camuzzi, con un gran esfuerzo, lo hizo no sólo por nosotros, sino también con Rivadavia. Entonces se le da un agregado a la región al ya dos localidades cercanas poder contar con gas natural.

También pudimos hablar allí con algunas autoridades, como el intendente de Rufino, que es una localidad vecina, porque nosotros estamos vecinos a Santa Fe. No tiene gas natural. Tienen un trabajo conjunto, porque varias localidades del norte de nuestro partido limitan con la provincia de Santa Fe, así que sería bueno también poder contar con gas natural para ellos.

–Por lo que cuenta, el trabajo mancomunado, tanto con Provincia como con Nación, funciona de manera muy aceitada, es muy bueno.

Bien. Nosotros habíamos hecho también una presentación para poder repavimentar la pista del aeroclub. Reforzamos ese pedido, a ver si podemos avanzar con eso. Nosotros pudimos balizarla hace unos años, lo que es la pista de tierra. Eso nos permite vuelos nocturnos y, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, para nosotros, es de una gran importancia. Pero si pudiéramos contar con la repavimentación de la pista principal, que son alrededor de mil metros o un poquitito más, eso nos pondría a nosotros en otra situación. Es importante el aeroclub porque con un trabajo conjunto, entre el municipio, el aeroclub y demás, está la posibilidad de abastecer de combustible a los aviones. Nosotros estamos ubicados en un punto estratégico, que es el centro del PAI, un punto de abastecimiento para aquellas aeronaves que necesiten hacerlo. Así que estamos también en esa tarea.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cuáles son los ejes fundamentales y objetivos que restan por concretar en este año de gestión?

Estamos ya para inaugurar un vacunatorio que tenemos aquí en la ciudad, que está muy pronto a finalizarse, porque necesitamos una refuncionalización del hospital. Nuestro hospital es un hospital que tiene una alta complejidad. Vamos a arreglarlo también, en una refuncionalización, refacción y ampliación de la terapia intensiva. Y después, volcar, del programa Municipios a la Obra, que vamos a recibir 240 millones de pesos, eso lo vamos a volcar en un acceso que nos conecta a la ruta 168 y es el acceso hacia la ciudad. Va a haber un boulevard con luminarias y demás y una repavimentación. Y también allí reforzar algunas colectoras que dan a la ruta.

Y bueno, numerosas obras. Continuar mejorando la iluminación con luces LED. Y tareas también tenemos en los diferentes pueblos. Y tuvimos, afortunadamente, a propósito de un crédito que finalmente no lo pudimos obtener, pero terminamos de pagar esa compra importante de maquinarias, de motoniveladoras, de camiones y de tractores que necesitábamos, así que conseguimos un objetivo, que era colocarle cinco unidades nuevas, son tractores, a cada una de las localidades. Así que también hemos mejorado esa situación.

Y también estamos trabajando en los caminos rurales. La idea es poder mejorar la salida y la forma de movilizar la producción. Pero bueno, estamos esperando las lluvias. Este año la sequía nos ha golpeado fuertemente.

–Por último, lo llevo al plano electoral. Usted ya ha anunciado que no se presentará a un nuevo mandato; en esta oportunidad apoya a Marina Justo, su actual jefa de gabinete. ¿Qué destaca de la figura de Marina para continuar con estos ejes de la gestión que usted describe?

Sí, la decisión la hemos comentado anteriormente y está muy firme. Marina es una persona que está hace mucho tiempo. Nos conocemos desde muchísimo antes de que ella trabajase en la Municipalidad. Una relación casi familiar con la familia y con su esposo. Marina es una persona que realmente tiene una honestidad remarcable y una capacidad de trabajo muy importante. Y aparte sus valores. Los valores de Marina son a destacar. Ella tiene el coraje como para continuar con los cambios y llevar a cabo todas las gestiones que se necesiten, y el conocimiento para hacerlo, porque ha estado acompañándome todos estos años. O sea que tiene la capacidad de cargarse tranquilamente la gestión del municipio al hombro.

En esa línea de trabajo, ella está trabajando no sólo en la gestión de este momento, sino, en todos sus tiempos libres, en la campaña. Yo estoy más abocado a la gestión y ella más a la campaña. La idea es que ella forme su propio equipo, no sólo de campaña, sino en lo que va a ser su futuro gobierno en el municipio. Y, por supuesto, seguimos a Patricia Bullrich como presidente de una nación. Así que creo que son dos personas que van en esa línea, ¿no?, de tener coraje para hacer los cambios que se necesitan.

Hoy me hacían de otro medio la misma pregunta que me has hecho: cuáles eran los motivos. Es una persona, una figura política destacable que va a llevar los cambios que realmente se necesitan, en la esfera laboral, previsional, en cuanto a poder dar vuelta esta situación tan adversa económica y financiera que atraviesa el país. Y en ambos casos, tanto Marina como Patricia, se han rodeado de excelentes equipos, y están trabajando justamente en esa línea, con una visión de futuro de un país diferente.