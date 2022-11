Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221129 Julio Marini

–¿Qué balance de la gestión municipal puede hacer para este año 2022, un año complejo en cuanto a lo económico?

La verdad es que nsotros hemos hecho un año en positivo, porque hemos recibido permanentemente el acompañamiento de la Provincia, y además hemos tenido también el acompañamiento con la recaudación municipal. Eso nos permitió llevar adelante obras y además tener un parque automotor renovado prácticamente en un 95%, y llevar adelante también un aumento de sueldo a los trabajadores municipales del 94,1%, que nos permitió estar a la altura de las circunstancias con nuestros trabajadores.

En líneas generales, es un año para nosotros totalmente positivo, también por la cantidad de obras que ha dado a nuestro municipio nuestro gobernador Axel Kicillof. Tenemos obras muy importantes. Así que, la verdad, cerrando el año contentos. La palabra es esa. Con que el año que viene sea igual que éste, ya estamos conformes.

–En ese sentido ¿qué desafíos considera que tendrá que afrontar su gestión el próximo año?

El desafío pasa por nosotros, por hacer una buena administración, tratar de llevar adelante lo mejor posible los números de la Municipalidad y administrar bien. De esa manera creemos nosotros que vamos a hacer una buena gestión el año que viene. Todo pasa por que uno trate de administrar las cosas de la mejor manera posible.

–Con respecto al Frente de Todos, espacio que usted integra, ¿qué balance puede hacer de esta coalición de gobierno pensando en las próximas elecciones? ¿Cómo ve posicionado al FdT?

Creo que vamos a hacer una excelente elección el año que viene. Primero porque realmente se ha trabajado muy bien, tanto a nivel nacional como provincial; han estado cerca de todos los municipios. Y segundo, porque estamos convencidos de que nos van a acompañar con el voto, porque ya conocen lo que tuvimos en otra oportunidad en la Argentina, ¿no? Así que yo creo que nos van a dar un voto de confianza, tanto a nivel nacional como provincial. Axel Kicillof, no tenga ninguna duda, está muy apoyado por nosotros, los intendentes. Así que nosotros no tenemos duda de que vamos a hacer una muy buena elección. Lo más saludable que puede pasar en el país es que siga gobernando el peronismo, en este caso en Frente de Todos. Y no tengo ninguna duda de que la candidata a presidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Y en la Provincia, Axel Kicillof. Muchísimos compañeros intendentes piensan exactamente igual.

–¿Ve debilitada la figura del presidente Alberto Fernández?

No sé si debilitada, pero sí te puedo decir que le faltó tomar fuertes decisiones que tenía que tomar en su momento, ¿no? Es una excelente persona, es una persona honesta por sobre todas las cosas, lo que es muy importante, pero le faltó tomar decisiones que hacían falta. No podés, en un país como en el que vivimos, donde la mayoría de los medios nacionales están trabajando en contra del gobierno actual y tenés gente que maneja muchísimo el mercado, no podés ser tibio. Tenés que tener decisión política fuerte, estar muy atento y además de eso, tomar decisiones que por ahí no son agradables para un sector de la Argentina que es muy chico, pero existe.

–Por último, me gustaría que les dejara un mensaje a los vecinos de Benito Juárez, ahora que estamos en vísperas de diciembre.

Yo les agradezco profundamente a todos los trabajadores municipales, que nos han dado un acompañamiento muy fuerte en todas las áreas del municipio. Les agradezco profundamente a las 180 instituciones de Juárez, con las que, gracias a Dios, estamos trabajando codo a codo. Es muy importante para un Estado municipal estar trabajando conjuntamente con las instituciones. Y por supuesto, agradezco profundamente todo el acompañamiento que hemos tenido. Sinceramente yo me he sentido muy respaldado por las instituciones de Juárez y por los trabajadores municipales. Y muy en especial, agradezco a los trabajadores de la salud, que estuvieron pasando momentos tan difíciles. Gracias a Dios hoy estamos trabajando de otra manera, pero no hay que olvidarse de la pandemia. Los trabajadores de la salud estuvieron acompañando permanentemente mi gestión