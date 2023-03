Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230328 Jorge Carrera

–Me gustaría conocer, ahora que ya estamos prácticamente en el mes de abril, cómo ha avanzado durante estos primeros meses del año la gestión municipal.

Por suerte, con mucha actividad. En el mes de febrero tuvimos el aniversario de la ciudad de Tres Lomas. Allí pudimos reabrir el viejo matadero municipal. Lo volvimos a poner en valor e instalamos ahí la Secretaría de Producción y Ambiente. Y después tuvimos una fiesta muy alegre, realmente muy linda, con mucha gente que vino, incluso, de otros distritos. Pero ese mismo día pudimos anunciar que próximamente el basural a cielo abierto que tenemos, que está realmente muy cerca del pueblo y que ya no da más, va a ser cerrado, tapado totalmente, se va a anular ese basural y se va a instalar una celda, por supuesto que muchísimo más reducida, donde el tratamiento de la basura va a dejar de ser un tratamiento de basura para que ahí vaya lo que realmente no se puede recuperar, que es todo lo húmedo, y para todo el resto intensificar la separación domiciliaria, que ya iniciamos hace unos cuantos meses.

–En cuanto a las cuestiones ambientales, ¿están trabajando con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires?

Sí, fue la ministra la que lo anunció. Unos pocos días después fuimos a La Plata y firmamos el convenio con el gobernador Axel Kicillof y con la ministra Daniela Vilar. Y además vamos a recibir próximamente una cinta separadora de los residuos, y ya recibimos una balanza y un elevador para poder manejar los fardos. Nosotros ya teníamos una enfardadora. La semana pasada pudimos ya hacer la segunda venta de residuos, bastante más grande que la anterior. Es decir que en ese sentido, por suerte, venimos trabajando muy bien, con mucha ayuda de la comunidad, que comprende la importancia de cuidar el ambiente. Y realmente la gente cada vez separa más y mejor. Que es fundamental, porque si no es muy difícil de mantener la situación, porque es todo realmente muy costoso. Así que esa fue una gran alegría que tuvimos a principios de año.

–En este año 2023, un año electoral, por más que los jefes comunales traten de no ahondar en este tema o posicionarse más hacia lo que es la gestión, no se puede dejar de pensar en las elecciones.

Por supuesto que no, no se puede dejar de pensar. Porque es mucho lo que estamos haciendo y es mucho lo que queremos seguir haciendo. Y para poder seguir haciéndolo, tenemos que ganar las elecciones de este año. Es así de claro. Y nosotros tratamos de transmitirle a la comunidad la importancia de que podamos seguir por lo menos cuatro años más, porque realmente es mucho lo que se está haciendo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Si vos repasás entrevistas anteriores ves la cantidad de viviendas y de cosas que se están haciendo, y a todo eso yo te estoy agregando el tratamiento de los residuos. Vamos a iniciar, porque firmamos un convenio también hace muy poquito, una obra hidráulica que le va a dar solución a buena parte del pueblo, de riesgo de inundaciones, una obra que lleva un año y que es muy costosa, porque va a estar por arriba de los 800 millones de pesos. Bueno, hemos firmado el convenio ahora y calculo que en mayo ya se va a estar trabajando. Estamos por empezar a construir un centro de desarrollo infantil. Ya tenemos un jardín maternal; ahora vamos a tener un segundo jardín maternal, así que eso nos da una gran, gran alegría. Y la otra cosa que estamos anunciando es que muy pronto vamos a empezar con la famosa reconstrucción de la diagonal Roca/Avellaneda (se llama así porque cambia de nombre en la mitad). Se va a repavimentar, se van a hacer a nuevo los 200 metros finales de la entrada del distrito. En mayo también vamos a estar haciendo eso, y también vamos a estar haciendo trece cuadras más de asfalto, que también es realmente muy importante. Todo esto con Nación. Y estamos trabajando con Provincia para obtener algunas cuadras más de asfalto. Hasta que no tengamos todo definido, no quiero tirar números, pero es una cantidad importante también.

Son todas cosas realmente muy importantes. Y continuamos con lo que ya venimos haciendo: viviendas, el centro oncológico, el secundario, etc. etc. Eso para hablar de obras que están relacionadas con salud, que están relacionadas con educación. Estamos por firmar un convenio con el ENOHSA para hacer una etapa de cloacas en el Barrio Yani, que es el barrio más nuevo que tenemos. Así que realmente estamos con muchísimas cosas. Y creemos que nos va a ayudar en el año electoral, por supuesto.

–Se habla de la posibilidad de que Axel Kicillof juegue a nivel nacional, dejando de lado sus aspiraciones a la reelección. A usted ¿cómo le gustaría verlo al gobernador?

A mí me gustaría verlo en la Provincia. Ha trabajado muy bien y creo que se merece un segundo mandato, como en nuestro caso, para poder continuar con la gran cantidad de obras que se están iniciando y de proyectos que se están por terminar para llevar a cabo. Yo creo que sería importante que Axel vuelva a ser nuestro candidato a gobernador.

–Y a nivel nacional ¿cómo ve posicionado al Frente de Todos?

No hay cosas definidas todavía. Habrá que seguir esperando un poco, a ver si se aclara el panorama. Todavía no hay, me parece a mí, posiciones totalmente definidas. Me parece que ahí hay que esperar un poco más. En Provincia yo creo que tenemos un candidato claro, que es Axel. En Nación, veremos. Nosotros acompañaremos a quien sea, por supuesto. Lo que se defina arriba nosotros lo vamos a acompañar. Pero me parece que falta todavía.