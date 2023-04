Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230410 Javier Osuna

–En los últimos días ha firmado, junto al gobernador Axel Kicillof, el convenio marco del programa Municipios a la Obra. ¿Por qué monto fue este convenio y qué obras les permitirá impulsar en la ciudad?

Nosotros elegimos para este año poder aplicar el programa al mantenimiento de todo lo que tiene que ver con las cuadras de asfalto, bacheo integral del centro de la ciudad, que es una intervención a unas 200 cuadras, donde hay que hacer bacheo, tomado de juntas, un mantenimiento muy importante y muy necesario porque, lógicamente, la ciudad ha crecido mucho, en consecuencia el ‍tránsito también, y el mantenimiento es muy necesario. Y también la repavimentación de algunas calles que ahora, ya atravesadas también por colectivos, habían sufrido una desmejora bastante importante, y a veces con los recursos municipales uno intenta acompañar pero no siempre se alcanza. Y sobre todo en estos años en que hemos tenido que atender una demanda salarial que muchas veces estaba muy por encima de lo programado. Así que estos fondos son muy importantes para nosotros.

El importe que vamos a recibir son 65 millones de pesos. La verdad que agradecemos mucho al gobernador tener esta oportunidad. Lo estamos haciendo también con sistemas que son muy rápidos y muy fluidos, así que seguramente en estos días recibiremos un anticipo que nos va a permitir, ya, hacer las licitaciones correspondientes y poner en marcha lo que va a ser seguramente una obra que demandará cuatro o cinco meses. Así que estamos con mucha expectativa.

–Otra buena noticia para los vecinos de General Las Heras es que hace algunos días también acordó con Agustín Simone comenzar con la licitación de 61 viviendas en el barrio El Mirador.

Sí, es una noticia extraordinaria para la ciudad, porque una de las grandes demandas que tiene hoy la comunidad es justamente la construcción de viviendas. Sabido es que es muy difícil hoy contar con un crédito hipotecario que te permita ordenar una lógica para comprar o hacer una casa a diez, veinte o treinta años. Así que me parece muy acertado haberle dado esta impronta que le está dando Agustín, desde un área específica que está dando resultados en toda la provincia. En lo que refiere a Las Heras son dos programas. Uno ya lo hemos firmado y estamos muy próximos a licitarlo en pocos días. Entendemos que este primer programa se aplica en julio, a fines de julio vamos a estar en obra sobre estas 61 casas. Y tenemos firmadas otras 61 para la localidad de Villars. Así que van a ser 122 familias las beneficiadas, seguramente. Y estamos muy contentos, porque, insisto, es una demanda muy importante, Las Heras ha crecido mucho en este último tiempo y la verdad que el problema habitacional era severo. Así que es bueno para nosotros.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En los últimos días, Axel Kicillof también estuvo en Navarro, sorteando viviendas, y habló de una “revolución de las viviendas”, principalmente en Navarro, pero me parece que es un término que se puede utilizar también para la provincia. ¿Nota usted que hay una revolución en este sentido, en cuanto a la construcción de viviendas para las familias?

No lo escuché en vivo al gobernador. Yo usaría otro término, pero cada uno elige su terminología. Lo que sí creo es que es muy bueno y muy importante saber que para el gobernador es una prioridad. Él eligió tres o cuatro prioridades en la provincia. Una, claramente, es darle un ordenamiento administrativo y económico. Cabe decir que en este tiempo que llevo yo como intendente con Axel de gobernador hemos tenido una regularidad absoluta en términos de los recursos municipales. Por otro lado, celebro la gran inversión que se está realizando en lo que es infraestructura educativa y de salud, que es muy importante también. Eso hay que señalarlo. Creo que es inédito. Yo no recuerdo que se hayan hecho tantas obras vinculadas a educación como se están haciendo ahora, ni en Las Heras ni en las ciudades vecinas. Que no solamente son edificios nuevos, son ampliaciones, mejoras, realmente hay una inversión muy importante. También en salud: ha sido una inversión, obviamente, empujada por una pandemia que nos sorprendió, pero también es cierto que hubo un Estado que respondió rápidamente y creó una infraestructura hospitalaria de muchísimo nivel. Y ahora el tema de vivienda. Todos los que venimos del peronismo, cualquiera sea la línea en la que derivamos en el Frente de Todos, entendemos que la vivienda es una política que no puede faltar en un gobierno que tiene una mirada social. Y celebro que esto sea así y sea una prioridad para el gobernador. Estas obras que hoy se empiezan a ver son un claro testimonio de que esto no es una cuestión retórica, sino real, que gran parte de la comunidad bonaerense empieza a percibir como un gobierno que está dando muestras claras de haber hecho mérito suficiente como para ir por la reelección.

Creo que claramente Axel Kicillof es el candidato que más merecimientos ha hecho en términos provinciales, habida cuenta de que le ha tocado una situación tal vez inédita: gobernar la provincia más difícil del país, sin duda, la que tiene ingresos más asimétricos en cuanto a lo que aporta y lo que recibe de coparticipación nacional, que tiene una complejidad muy grande, que hay que decirlo, tenemos un problema social complejo, y ciudades donde las soluciones no son tan fáciles de encontrar, y aparte nos atravesaron prácticamente dos años de pandemia, que muchos quieren minimizar, pero yo como intendente he visto todos los requerimientos, todas las agendas, todas las planificaciones que tuvieron que ser alteradas de manera gravitante durante un tiempo prolongado, porque había que atender una prioridad de salud como era la pandemia. Y al poquito tiempo, en la pospandemia, fuimos encontrando una velocidad en la gestión que nos ha permitido hacer, en poco más de un año, un montón de cosas positivas por la provincia y por el municipio.