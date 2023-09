Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230920 Alfredo Farías

–Intendente, una muy buena noticia para los trabajadores municipales, porque recientemente anunciaron junto a Héctor Olivera que darán el bono de $ 30.000 para todos los trabajadores municipales. ¿Desde qué fecha estará disponible en la cuenta de los empleados?

Mira, el día 22 de septiembre van a estar acreditados los primeros $ 30.000 del bono. Nosotros veníamos de un aumento del 20% que se lo habíamos dado a partir del 1 de agosto, sumado al 60% que se dio a partir del 1 de enero. Así que siempre tratando de acompañar el salario de los trabajadores, para que no pierdan capacidad de compra. Sabemos que el flagelo de la inflación es nocivo para nuestros salarios. Así que tratamos de hacer todo lo posible, dentro de la responsabilidad que uno tiene de ir mirando los números del municipio para no alterar ninguna ninguna cuenta, y poder llegar con el presupuesto a fin de año.

–Y pensando también en lo fundamentales que son los trabajadores municipales en distritos como el de Tordillo, por ejemplo, ¿no? Imagino que han tomado con mucha alegría, con mucha esperanza esta posibilidad de acceder al bono de $ 30.000, que muchos intendentes, principalmente de la oposición, han decidido no dar.

Lamentablemente, bueno, hay pensamientos antagónicos al nuestro en otros municipios que gobierna la oposición. No sé qué creerán ellos de sus municipales; nosotros creemos que es el motor de nuestro municipio. De hecho, en Tordillo el principal empleador es el municipio. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros empleados puedan seguir teniendo la capacidad de compra y que no sufran, aunque lamentablemente lo están sufriendo, porque, vamos a ser sinceros, hoy está bastante difícil poder llegar a fin de mes. Pero, bueno, nosotros desde el municipio hemos tratado, y lo vamos a seguir haciendo, siempre con responsabilidad, vuelvo a aclarar, mirando los números para que no genere un desequilibrio darles lo que ellos se merecen.

–En este contexto tan delicado económicamente hablando, ¿xómo avanza la gestión municipal?

Por suerte, venimos bien, con mucha obra pública. Ahora tenemos un programa con el que casi el 100% de la localidad va a quedar con luces LED. Eso nos va a generar un ahorro en el consumo de energía que paga el municipio, y a su vez, sabemos lo importante que es y lo que ilumina una farola de LED en relación a las que había antes, de luz amarilla. Haciendo asfalto: ya debe estar terminado seguramente en unos días el programa de 56 viviendas del Instituto de la Vivienda y tenemos un avance de un 30% de treinta viviendas de Nación. Así que estamos con 86 viviendas más en ejecución, que seguramente antes de fin de año las vamos a estar entregando.

–Pensando también en la gestión municipal, en las elecciones PASO, los vecinos volvieron a respaldar en las urnas a Héctor Olivera. ¿por qué cree que se dio este resultado nuevamente a favor del intendente en uso de licencia?

Mirá, Olivera hace muchísimos años que está en el municipio. Tiene una responsabilidad. La gente confía en él; hace mucho tiempo que confía en él. Es un gran gestor. Yo le digo a todo el mundo: “A mí me toca la más fácil”. Porque yo soy intendente interino y todo lo que es gestionar en la ciudad de La Plata, al pertenecer él al gabinete provincial, se me hace mucho más fácil. Hemos conseguido como nunca: ciento y pico de viviendas en un año y monedas, cosa que no se había dado nunca. Esto es producto de la gestión de él y a dónde ha llegado. Por eso creo que la gente nuevamente va a depositar la confianza en él para que conduzca los destinos de Tordillo por cuatro años más.

–Y a nivel provincial, ¿cómo lo nota posicionado Axel Kicillof en la carrera por la reelección?

Yo creo que ha sido uno de los gobernadores que más plata ha invertido en el interior de la provincia de Buenos Aires en todo lo que es infraestructura. No recuerdo a otro gobernador que haya invertido tanto en caminos, rutas, viviendas, cloacashospitales... Distrito al que vayas de los 135 de la provincia de Buenos Aires, obras en ejecución, con recursos provinciales hay: no te lo puede negar nadie eso. Por eso te digo que creo que va a tener la posibilidad de gobernar cuatro años más, y ojalá lo haga de esta manera. Nosotros los que somos del interior profundo y pueblos chiquitos del interior de la provincia de Buenos Aires, sin los recursos provinciales, lamentablemente, no podríamos ejecutar ninguna obra. Por eso, estamos convencidos de que los bonaerenses van a apoyar nuevamente a Axel para que conduzca cuatro años más la provincia de Buenos Aires y podamos llegar con un desarrollo bastante más importante, ya llegado el 2027.

–A nivel nacional, ¿cómo lo nota posicionado a Sergio Massa, pensando en las elecciones generales y en la posibilidad de que ingrese a un ballotage?

Mirá, a nivel nacional tengo una confusión que nunca creí que me iba a pasar. Hace muchos años que estoy en política y nunca hubiese creído que una persona nueva en política, y además con ciertas ideas tan descabelladas, haya sacado el porcentaje de votos que ha sacado. Bueno, la sociedad a veces está hartada de ciertas cuestiones; tampoco soy analista político para poder interpretar por qué lo ha hecho. Confío y espero que la gente, para el 22 de octubre, tome la decisión de acompañar a Sergio Massa, que creo que es un candidato con diálogo. Si ustedes lo analizan a Massa, es una persona de diálogo, de acuerdos. Ha tenido acuerdos con el sector del campo, ha tenido acuerdos con el sector de la industria: es un hombre de acordar.

Creo que (Javier) Milei tienen unas formas un poco más agresiva respecto de cómo se debe llegar a los consensos. Podría ser peligroso para la democracia. Eso es lo que entiendo. De ahí en más, la decisión de la gente estará en qué es lo que cree conveniente para su destino, para su futuro. También, después, deberán hacerse cargo. Por eso yo siempre digo: cuando uno vota, cree que está haciendo un acto común. Y el voto seguramente es el acto más importante de nuestras vidas, después de tener un hijo. Porque define el destino de cada uno de los de nosotros. Por eso es tan importante. Y creo que van a votar con conciencia el 22 de octubre.