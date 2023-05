Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230505 Julio Marini

–¿Qué balance puede hacer de la gestión municipal en un contexto económico tan delicado?

Bien. Nosotros estamos muy acompañados por el gobierno de la Provincia. Todos los municipios de la provincia, los 135. Hasta el momento, por lo menos, venimos cumpliendo con los proveedores, venimos cumpliendo en tiempo y forma con los sueldos. Nosotros hemos dado aumento de sueldo al básico y ahora vamos a dar otro aumento más. La verdad que muy acompañados por la gestión de Axel Kicillof. La verdad que no hay un ministerio de la Provincia que no esté acompañando y apoyándonos en todo lo que es la gestión de gobierno.

–Usted es uno de los intendentes que desde el primer momento ha pedido por la reelección de Axel Kicillof. ¿Le sorprendió la aparición de Victoria Tolosa Paz como una posible competidora de Kicillof para la gobernación bonaerense en las próximas elecciones?

Bueno, viviendo en un país en democracia, todos los candidatos pueden lanzarse. Yo los respeto mucho a todos. Pero yo, desde el primer momento, comenté que tenía que ser reelecto Axel Kicillof y acompañado por todos los intendentes, porque realmente ha sido un intendente más en la provincia de Buenos Aires. Axel ha recorrido mucho la provincia, ha acompañado mucho a los intendentes y ha ayudado mucho a todos los intendentes sin mirar la bandera política que tiene cada uno de ellos, ¿no?

Yo a Victoria Tolosa Paz la conozco. Soy muy amigo. Es trabajadora, incansable, y bueno, ha presentado su candidatura y respeto todas esas cosas. Viviendo en un país en democracia, tenemos que ser respetuosos.

–A nivel nacional quizás el panorama es un poco más complejo, pero ¿piensa usted que dentro del FdT se puede llegar a una síntesis, que se puede llegar a una lista única?

Yo espero que eso pase. Igual que en la provincia, ¿no?, yo espero que eso pase también. Pero en Nación uno está esperando, ansioso. No tenemos mucha información, yo no participo en las reuniones de mesa chica, desconozco mucho la situación. Lo que sí te digo es que, si hay algo que tiene el peronismo, es que tiene candidatos que están muy formados y con mucho conocimiento de lo que es una gestión de gobierno a nivel nacional, como Daniel Scioli, como Sergio Massa, como “Wado” de Pedro, y también Cristina Fernández de Kirchner.

Si hay algo que tiene el peronismo, es que tiene candidatos a poder ir adelante con una elección, porque realmente tienen mucha experiencia y trabajan para que a todos los argentinos les vaya bien.

Cuál va a ser el candidato, es algo que la verdad que desconozco, pero vuelvo a repetirte: son personas con mucho, mucho compromiso y mucha experiencia las que te mencioné. Y puede haber otros candidatos también, ¿no? Pero bueno, lo mejor que le puede pasar al peronismo es ir con una lista de unidad.

–Y si usted tuviera esta famosa lapicera de la que tanto se habla en el último tiempo, ¿a quién designaría como candidato a nivel nacional? ¿Apuesta sus fichas a Cristina?

No hay ninguna duda de eso. Yo considero que Cristina es una persona con mucha experiencia, mucho compromiso, y es una persona de la política que realmente está en condiciones de poder gobernar este país. Pero el resto de los compañeros que te nombré también, ¿eh? Lo que pasa es que Cristina ya tiene experiencia de ser presidenta, vicepresidenta, legisladora, y realmente piensa mucho y trabaja mucho para que este país pueda salir adelante. Lo ha demostrado ella y, por supuesto, te vuelvo a repetir, puede suceder que vaya cualquiera de los otros compañeros que te mencioné, que se merecen el mayor de los respetos. Pero bueno, a mí me gustaría que fuese Cristina. Pero no estoy en esa mesa chica.

–Por último, y volviendo al ámbito municipal, ¿cuáles son los desafíos fundamentales de su gestión en estos meses venideros?

Si nosotros seguimos teniendo la coparticipación que viene en tiempo y forma de la Provincia, y seguimos con el nivel de recaudación que tenemos, no vamos a tener mayormente serios inconvenientes. Es más, no los tenemos en este momento tampoco. Así que nosotros lo que decimos es que también hay que recibir la coparticipación y todo lo que se recauda de las arcas municipales, con los servicios que damos, hay que administrarlo bien. También es un tema ese. Hay que administrarlo bien, ¿no? Hasta ahora, nosotros no tenemos mayormente ningún tipo de inconvenientes. Como te dije al comienzo de la nota, estamos pagando los sueldos en tiempo y forma, dimos un 22,5% de aumento al básico, que se beneficia el jubilado municipal, y ahora estamos ya dando otro 10%, o sea, vamos a la par de la inflación. Hasta ahora, podemos hablar de que vamos así. Más adelante, Dios dirá.

