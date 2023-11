Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231127 Julio Marini

–Se abre un nuevo panorama un tanto incierto para los intendentes, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, con el triunfo de Javier Milei. ¿Cómo espera que sean su futuro gobierno y el vínculo con los jefes comunales?

El vínculo con los jefes comunales va a ser siempre igual, cordial, porque con los jefes comunales, aunque tengamos distintas ideologías políticas, tenemos buena relación. Ahora, con respecto al gobierno nacional, a Javier Milei, uno está con muchos temores por todo lo que él ha anunciado, y que dice que lo va a llevar adelante. Preocupa un poco a los municipios, porque se habla de tantos temas que realmente no les harían nada bien a los municipios ni a las provincias, que espero que reflexione, en estos días que todavía le faltan para asumir, y cambie el discurso, porque realmente es complicado lo que ha anunciado y ha transmitido a través de los medios, en campaña, y todavía sigue firme en la misma posición.

–Principalmente ¿les preocupan los anuncios con respecto a la obra pública?

Bueno, la obra pública no es un tema menor. Porque, primero, mejora la calidad de vida de cada uno de los habitantes. En todo sentido: si es obra de gas, si es obra de cloacas, si es obra de agua, si es obra de asfalto, si es una escuela, si es un jardín, mejora la calidad de vida de cada habitante. Y no solamente eso, sino que también genera trabajo: trabajan los electricistas, y trabajan los pintores, trabaja el comercio que vende material... O sea, alrededor de una obra son muchos los actores que trabajan y que viven de esas obras. Entonces, realmente preocupa. Si el Estado no va a bajar obras como se ha bajado hasta el momento, en todo el país, y las van a hacer los privados, y el frentista o el vecino las tiene que pagar, me parece que se va a complicar un poco para poder hacer obra, ¿no? Y aparte, la desocupación que va a generar.

–Hablando con el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, me decía que ya han implementado algunos ajustes en el municipio, como por ejemplo en el tema de la nafta para la movilidad de los empleados, que se van a resentir también algunos servicios municipales... ¿Cómo es el panorama de cara a fin de año y también en los próximos meses que vienen en Benito Juárez?

Nosotros estamos haciendo algunos pequeños recortes, pero más que nada, esperando la solución de Milei, para ver si lo que realmente dijo en discursos de campaña lo va a llevar a la práctica, para tomar otras medidas.

Confunde mucho Milei. Porque mirá lo que dijo de Patricia Bullrich: que era una persona que ponía bombas en las escuelas y en los jardines, y resulta que ahora va de ministra de Seguridad. O Caputo, que tanto habló de Caputo, y hoy prácticamente va a ser el que va a manejar la economía. Y lo que dijo de Macri, y hoy está más gobernando Macri que Milei, que ganó con los votos. Bueno, una persona muy cambiante. Por eso uno está esperando que asuma y que dé el plan económico que va a tener el país. Y ahí los intendentes vamos a resolver qué es lo que vamos a hacer en los presupuestos para el año que viene, de qué manera lo vamos a manejar: si aumentamos las tasas, si las aumentamos poco, si las aumentamos mucho. Estamos todos esperando las medidas que va a lanzar el presidente electo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Y en este contexto, intendente, ¿cómo se posicionará el peronismo? ¿Cuál será su rol en estos próximos cuatro años tan difíciles?

El peronismo va a seguir como toda la vida fue: militando. Nosotros, desde el peronismo, siempre militando y trabajando para recuperar la Nación dentro de cuatro años. De eso no hay duda. Nosotros somos gente de mucha militancia, de muchos años de experiencia, y hemos perdido algunas batallas y hemos ganado muchas. Y en este caso vamos a trabajar para volver a recuperar la Nación. Por suerte, gracias a Dios tenemos un gobernador (Axel Kicillof) que realmente le pone mucho compromiso, mucha pasión y muchas horas de trabajo, y sería uno de nuestros candidatos para el 2027.

–¿Es el referente máximo que tiene el peronismo pensando en las próximas elecciones presidenciales?

Yo hablo por mí, en este caso. Sería un muy buen candidato a presidente, porque es joven, porque tiene experiencia, porque es una persona que conoce la economía y ha gobernado esta provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, llevándola de una manera impecable. Así que yo estoy convencido de que Axel es nuestro candidato a presidente dentro de cuatro años.

No sé qué dirá él, ¿eh? Porque esto es un tema que lo digo yo, y lo digo así porque he hablado con algunos compañeros intendentes que también piensan igual, por supuesto.

–¿Y qué le parece que le faltó al oficialismo, a Unión por la Patria, o qué no supo entender de esta situación que se está viviendo, para perder por este amplio margen contra Javier Milei en los comicios?

Uno respeta el voto popular. Pero me llama la atención que la gente haya votado a alguien agresivo, a alguien que realmente les quita los derechos a los trabajadores, a alguien que realmente está diciendo que va a echar a empleados públiocs, a alguien que dice que va a haber un achique muy grande, que los primeros años van a ser muy duros, que no les va a ir tan bien a los argentinos, que va a cerrar el Banco Central, que va a dejar de hacer obras públicas a través de lo que es financiado por el gobierno nacional, y lo votaron. Entonces, hay gente que apoya esas cosas, indudablemente. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención.

Sergio Massa tenía un plan. Estaba en condiciones de ser presidente. Es una persona muy formada para poder ser presidente. Y en ningún momento dijo ninguna cosa rara. Siempre habló muy respetuosamente, siempre buscando la forma de que el país crezca, de que las industrias sigan creciendo. Habló de exportación, habló de Vaca Muerta, habló de tantas cosas que le venían bien al país. Y, realmente, con solo ver el debate de Milei y Sergio Massa quedó muy claro que realmente Sergio tenía un plan, y este hombre, improvisando y diciendo cosas que a la gente por ahí le caen bien, como que hay que andar con una motosierra que va a cortar todo, ¿viste?

La verdad que hay cosas que no las entendés. Por eso yo digo que me parece que hubo un error bastante importante del electorado. No analizó nada, no miró el plan que tenía uno, no miró el plan que tenía Sergio. Una pena, porque realmente volvemos otra vez a empezar. Es como volver a empezar. Y rodeado con toda la gente que le hizo tanto daño a este país. Te ponés a mirar a toda la gente que está rodeándolo y‍ es la gente de (Mauricio) Macri. No hace tantos años que llevaron a este país a la ruina. Entonces, bueno, así estamos. Así estamos.