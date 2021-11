Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conJulio Marini.

La semana pasada se reunió con el gobernador Axel Kicillof y su equipo en casa de Gobierno. ¿Hubo definiciones con respecto a uno de los temas centrales que fue la reelección indefinida?

No, en ningún momento se tocó ese tema. Sí habló el Gobernador sobre el tema de la pandemia, que todavía estamos en pandemia. Hizo una síntesis desde el comienzo de la pandemia a la fecha. Se habló de obras, de trabajo y también de redoblar los esfuerzos, de trabajar cada uno en su distrito con la mayor responsabilidad, como siempre lo hacemos, y de estar cerca de la gente.

En la reunión con el Gobernador se habló de redoblar los esfuerzos y de estar cerca de la gente.

Fue una charla interesante. Una reunión con intendentes del Frente de Todos; también estuvo Máximo Kirchner, estuvo Sergio Massa y gran parte del Gabinete del Gobernador. Francamente de la reelección no se habló en ningún momento.

¿A usted qué opinión le merece el tema? ¿Está a favor o en contra de las reelecciones indefinidas?

Yo creo que la gente elije quién gobierna y quién no gobierna, quién tiene que ser intendente, legislador o concejal. Para mí, la ley esa realmente está mal hecha. Uno acepta lo que se hace porque por supuesto tampoco quiere vivir atornillado en un despacho, pero si vos tenés posibilidades de seguir e hiciste las cosas bien, el que te elije es el pueblo.

Parece una locura lo que hicieron en aquel momento, pero muchas veces uno no puede opinar de estas cosas porque lo primero que interpreta el vecino es que uno quiere vivir de intendente toda la vida y no es así.

La gente te elije para que continúes o para que no continúes en la función de intendente.

Yo creo que la decisión que tomen, si llegan a tomar las autoridades la decisión de cambiar la ley, también se favorecen los partidos políticos que no son del Frente de Todos porque también tienen intendentes que no van a poder reelegir. Muchos.

Vuelvo a repetir: el que decide cuándo vos te vas o te quedás es el ciudadano con el voto.

¿A usted le gustaría ir por un nuevo periodo?

Mirá, faltan dos años. Yo voy a cumplir, dentro de dos años, 18 años como intendente. Siempre quedan cosas para hacer pero no es el sueño del pibe que se haga la ley para volver a postularme como intendente.

Nosotros hemos hecho un trabajo de militancia muy fuerte con Juárez y tenemos cuadros políticos como para poder ir de candidato a intendente sin que vaya quien te hable.

Tenemos gente formada como para poder administrar el municipio y como para poder ser candidato a intendente.

Te digo más, no tenemos un candidato, tenemos hasta dos o tres candidatos dentro del Frente de Todos. No tenemos ese problema.

Como te decía anteriormente, la gente va a elegir y va a votar a quien le parezca que va a ser mejor. Francamente de parte mía no es el sueño del pibe renovar de vuelta, y además para hablar de renovar de vuelta se debe a una charla con el Partido Justicialista, con los militantes, con los concejales. Uno no decide voy y voy, tenés que consensuarlo.

Por lo menos en Juárez siempre lo hicimos así. Consensuar con los compañeros y mirar cuáles son las mejores posibilidades de tener una buena elección.

Pero bueno, será cosa que si cambia la ley, porque lo primero que tiene que cambiar es la ley, serán temas para conversar… pero no ahora, a un año y pico.

En este sentido, ¿qué balance pudo hacer de las elecciones a nivel local y también del rol que jugó la oposición de Benito Juárez durante este proceso electoral?

A nosotros en las PASO nos sacaron de ventaja casi 1000 votos, no te olvidés que acá se juntó una agrupación del radicalismo -la 28 de octubre-, el Pro y la UCR. Hicieron una elección que nos sacaron casi 1000 votos. Luego perdimos por a gatas 150 votos.

La realidad es que cuando uno gobierna muchas veces los resultados que esperás son otros pero lo que pasó con la pandemia no es un tema menor. Y cuando te toca gobernar tenés que decir que no a un montón de cosas en pandemia.

Y bueno, acá hubo un costo político y se reflejó en las urnas. No porque no hacemos obras o porque no atendemos a los vecinos. Todo lo contrario, tenemos importantísimas obras que nos ha dado el Gobierno de la Provincia como nunca en la historia, y también importantísimas obras del Gobierno nacional a pesar de la pandemia.

Pero sí en pandemia hicimos ordenanzas para poder controlar que el virus no alcance tanto a los vecinos, y todo eso no lo hicimos para la foto, lo hicimos para hacerlo cumplir, por lo tanto lo hicimos cumplir, convencidos de que era para cuidar la salud de la población.

¿Se refiere a las restricciones?

Me refiero a las restricciones. Imagínate a una persona que le suspendés el cumpleaños de 15 de la hija o una familia que quiere festejarle el cumpleaños a la mamá o al papá. O los boliches bailables que querían abrir porque se estaban fundiendo con el cierre por la pandemia. O los comercios que querían trabajar más horas y vos le achicabas los horarios.

Se pagó un costo político por eso. Por supuesto el tiempo será testigo de esto. El tiempo será testigo y la gente va a reconocer que todas las medidas que tomamos fueron para cuidar la salud, no por otras cuestiones.

¿A qué intendente de cualquier partido político, a qué gobernador, a qué presidente, le va a gustar mandarte a dormir a las seis de la tarde? A ninguno, de ningún partido político, pero tuvimos que hacerlo. Algunos lo hicimos con más responsabilidad y otros con menos responsabilidad.

Nosotros estamos convencidos que hicimos lo mejor para cuidar la salud de los vecinos. Después, en las urnas, no se vio reflejado eso, porque perdimos por 150 votos. Pero realmente la gente seguramente en algún momento va a reconocer el trabajo que hicimos.

