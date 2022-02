Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Marini.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Julio Marini

¿Cómo se vivió la 19° Fiesta Provincial de la Frambuesa en Benito Juárez?

La verdad que estamos muy contentos, a pesar del clima, porque llovía, paraba, salía el sol, nos levantaba las ganas y el ánimo de seguir con la fiesta, y de golpe a la media hora volvía a llover. Gracias a Dios la gente se hizo presente, porque fueron tres días viernes 4, sábado 5, y domingo 6, y la gente siguió apostando a la fiesta.

MIRÁ TAMBIÉN Bevilacqua destacó la buena relación que mantiene con la gestión bonaerense

Recibimos turistas de toda la región, y hasta de Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, Tandil, Necochea, Chávez Tres Arroyos, Laprida, Lamadrid, así que estamos contentos porque nos acompañaron mucho.

Click to enlarge A fallback.

Los últimos números artísticos del viernes no los pudimos cumplir por el temporal, pero el sábado y domingo pudimos cumplir con todo y finalizar con esta gran fiesta que hacemos desde el estado municipal, en un esfuerzo terrible con 19 instituciones de la localidad de Villa Cacique Barker, entre ellos Bomberos, centro de jubilados, cooperadoras de escuelas, jardines, que aportan ideas y trabajo.

MIRÁ TAMBIÉN Volvé a la Escuela llegó a más de 80 mil vecinas y vecinos de San Martín

Y tuvimos el aporte muy fuerte del Gobierno de la Provincia en ese sentido, hemos sido muy acompañados por colaboradores del señor gobernador Axel Kicillof, con la presencia y ayuda de los distintos ministerios como el de Turismo donde está Soledad Martínez, también está Luis Pedreira, Thomás Hualde, Florencia Saintout, quien está a cargo del instituto Cultural de la provincia.

Y alguien para destacar, que realmente estamos muy contentos con él es Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador, porque estuvo viernes, sábado y domingo, y se fue hoy, más allá de que tuvimos reuniones de trabajo, como hoy a la mañana.

Carlitos siempre a nuestro municipio Benito Juárez le da una mano, y nos acompañan él y su equipo, nos pone muy contentos, es una persona que tiene un compromiso muy fuerte con los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La semana pasada ha mantenido reuniones con altos funcionarios nacionales, ¿cómo avanzan las gestiones en este sentido con el gobierno de Alberto Fernández?

Muy bien, nosotros en Benito Juárez nunca fuimos tan acompañados como en estos dos años a pesar de la pandemia, porque realmente hemos recibido en todo momento, no solamente vacunas y equipamiento tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial para nuestro hospital Eva Perón, que es el único efector de salud, sino que también hemos tenido como nunca la cantidad de obras que estamos teniendo en estos últimos tiempos, con el gobierno provincial y nacional.

Ahora estamos haciendo una obra de cloacas en Villa Cacique Barker donde se hizo la fiesta, que va a superar los 400 millones de pesos, con fondos nacionales. Y una de las gestiones que hemos revisado es la terminación de una obra que, quedó inconclusa cuando entró Mauricio Macri.

Literalmente la obra me la dio Cristina Fernández de Kirchner, y Macri me la paró. Es de media tensión, desde Chávez, muy importante para Benito Juárez, gracias al compañero Máximo Kirchner, quien nos hizo una gestión a través de Energía, ahora hemos firmado el convenio, que no es un tema menor lo que aporta el gobierno nacional, son 350 millones de peso para esta obra, más 216 millones de pesos que aporta EDEA que es la empresa que va a poner la mano de obra.

De la Provincia hemos recibido aportes y ayuda como nunca, tanto de Cultura, como de Deporte, y obras públicas. Ahora estamos por hacer una obra muy importante de 350 millones de pesos que es el recambio de cañerías de agua de la planta urbana de Juárez, que está obsoleta, se rompe permanentemente, y ya se lícito la empresa que va hacer la obra.

Hemos recibido ayuda para hacer cuadras de asfalto del Gobierno de la Provincia, para hacer un SUM en el barrio más grande de Benito Juárez, y para hacer más reiluminación con luces LED.

La verdad que el Gobierno de la Provincia nos ha dado un fuerte acompañamiento a todas las necesidades de nuestra gente en Benito Juárez, y desde el ministerio de Producción con Agusto Costa también hemos recibido permanentemente apoyo.

Agusto realmente ha sido un caballero con nosotros, porque siempre nos está acompañando, en todo sentido, en lo que es el parque industrial, las pequeñas pymes, han estado él y sus colaboradores, y también ayudando con recursos para esos momentos difíciles que se pasaron cuando los comercios y las empresas estaban cerrados.

Se reunió con Máximo Kirchner la semana pasada en un contexto político convulsionado por su renuncia a la presidencia de la bancada del Frente de Todos, ¿cómo lo vio? ¿Pudieron intercambiar palabras al respecto?

Solo fui a saludarlo, y agradecerle profundamente por la gestión de haberme ayudado a poder lograr la continuidad de esta obra, que para nosotros es más que importante. Y lo fui a invitar para la Fiesta Provincial de la Frambuesa.

No toque el tema, creo que no correspondía, era una decisión política de Máximo que yo respeto, como a cada uno de los compañeros, y francamente no tuvimos ningún tipo de conversación sobre ese tema.

Pero lo vi bien, es una persona que está muy preocupada e interesada en trabajar, dentro de sus posibilidades, con todos los municipios de la provincia. Lo dice y lo hace, es una persona con mucho compromiso, él dice que hay que estar cerca de los municipios, que hay que escuchar, visitarlos.

Quedó en venir a Benito Juárez en cualquier momento a visitarnos, y lo vamos a recibir como lo recibimos a su papá Néstor, y a Cristina, somos compañeros, hemos estado siempre en esa línea con ellos militando, llevando adelante todas las gestiones, así que bienvenido sea si viene un día a visitarnos