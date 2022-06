Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Marini.

Julio Marini

Me gustaría conocer, en el ámbito nacional y provincial, ¿cuáles cree que son los desafíos del Frente de Todos para volver al triunfo electoral en el 2023?

Yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener un muy buen resultado eleccionario en el 2023. Primero porque se están ocupando el gobierno nacional y el provincial, puntualmente nuestro gobernador Axel Kicillof, de trabajar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y lo que es Nación en todo el país, permanentemente acompañando y apoyando a todos los municipios, peronistas, no peronistas, de Juntos por el Cambio.

No hace ningún tipo de discriminación con ningún municipio. Esto demuestra que gobiernan para todos los habitantes del país y, en el caso de la provincia, para toda la provincia.

Ayer estuvimos en General La Madrid con el señor gobernador y realmente están haciendo unas obras hermosas, una escuela que prácticamente ya está terminada para inaugurar y uno ahí ve todo el compromiso que tiene el gobierno de la provincia.

Así sucesivamente en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires tenemos distintas obras. Nosotros tenemos recambio de cañerías de agua, sumas importantes de más de 350 millones de pesos que está aportando el gobierno de la provincia. Tenemos una línea de media tensión, desde Chaves a Benito Juárez, una obra que va a superar más de 1000 millones de pesos. El gobierno nacional aportó con todos los materiales y ahora está aportando con la mano de obra que sale 513 millones de pesos.

Tenemos la Casa de la Provincia, que se está comenzando a hacer. Estamos para construir un jardín maternal con fondos del gobierno nacional, estamos haciendo cuadras de asfalto, de cordón cuneta. Como nunca los municipios del interior hemos recibido tanto acompañamiento del gobierno nacional y del gobierno provincial. Mirándolo desde ese punto de vista, estamos convencidos de que vamos a hacer una muy buena elección en el 2023.

Ni hablar en cómo se ocupó y se preocupó, tanto el gobierno nacional como el provincial, con todos los distritos durante la pandemia. Nos equiparon los hospitales, nos acompañaros con insumos, con asesoramiento. Estuvimos totalmente respaldados 100 x 100 todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, haciendo videoconferencias con nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro ministro de Salud, cada 7 o 15 días, mirando cómo evolucionaba cada distrito.

Los habitantes de la provincia de Buenos Aires lo vivieron y no va a haber ninguna duda y ningún tipo de impedimento para que nuestro querido gobernador Axel Kicillof vuelva a renovar como gobernador en la provincia de Buenos Aires.

No veo otra persona tan preocupada y ocupándose distrito por distrito, visitándolo y acompañándolo en todo sentido. No veo impedimento para poder ganar las elecciones en el 2023 contra una propuesta de la oposición que no tiene contenido absolutamente de nada. Están hablando de temas solamente para confundir a los habitantes de este país y para engañarlos una vez más. No nos tenemos que olvidar que fuimos engañados por el gobierno de María Eugenia Vidal como también del ex presidente Mauricio Macri todos los argentinos con espejitos de colores, con promesas incumplidas, que este gobierno las está llevando adelante.

¿Ve con buenos ojos que Axel Kicillof se presente para la reelección?

Yo no tengo ninguna duda de que en este momento el candidato a gobernador para ganar en el 2023 en el peronismo de la provincia de Buenos Aires es nuestro querido gobernador Axel Kicillof. Se ocupa, se preocupa, está permanentemente acompañando a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, sin mirar de qué ideología política es.

No tengo ninguna duda. Un hombre joven, un hombre capaz. Un hombre que sabe llevar la contabilidad, los números de la provincia de Buenos Aires. No tengo dudas que Axel se merece ser reelecto en el 2023.

A pesar de los índices de la inflación que siguen altos, ¿nota una lenta pero sostenida recuperación económica?

No tengas ninguna duda. En Benito Juárez nosotros vivimos el cierre de la fábrica textil que tenía más de 60 años de trayectoria. Hoy tenemos una fábrica textil fabricando nuevamente pantalones.

Tuvimos también muchas fábricas que se cerraron que se han vuelto a abrir, en Juárez y en toda la provincia de Buenos Aires.

Es impresionante la cantidad de obras que hay. Se reactivó al trabajo. Aquí se están haciendo más de 65 viviendas del Procrear. Al campo le está yendo bien, como nunca en la historia. Este es un año muy bueno y va a ser mucho mejor lo que se viene