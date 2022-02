Entrevista GLP: Julio Garro se esconde y no da respuestas por su participación en la "Gestapo sindical" En una entrevista exclusiva con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal de La Plata, Paula Lambertini, criticó la denegación de la sesión extraordinaria solicitada para hoy, en la cual se pretendía que Julio Garro brindara explicaciones de su participación en la reunión de la mesa judicial bonaerense. “El intendente está escondido, no va a actividades públicas, no realiza declaraciones, solo lo vemos en TikTok”.

Por Redaccion GLP | 25-02-2022 Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Paula Lambertini. Your browser doesn't support HTML5 audio Paula Lambertini Las autoridades del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante se negaron a convocar a la sesión extraordinaria requerida por ustedes por los delitos supuestamente cometidos por Julio Garro en la denominada Gestapo sindical. ¿La sorprendió esa decisión? Me parece muy al límite de la responsabilidad institucional que tiene el intendente. Hace 55 días que estamos esperando que el intendente explique este hecho de tanta gravedad institucional que vimos todos cuando se hicieron públicas las imágenes de la reunión acontecida en 2017. MIRÁ TAMBIÉN Noe Correa visitó el club "Almafuerte" de Los Polvorines Entendemos que en esa reunión se ve con claridad cómo el poder político, el poder judicial y empresarios de la ciudad de La Plata generaron estrategias por fuera del marco de la ley y los principios constitucionales para perseguir personas. Click to enlarge A fallback. MIRÁ TAMBIÉN Fassi: "Néstor encendió una llama que no se apagará nunca" Nos parece que este hecho de gravedad no solo merece que el intendente que está imputado de respuestas de cara al poder judicial, sino además nos parece que como intendente es aún una autoridad, a diferencia del resto de las personas que participaron en esa reunión, y existe un mecanismo que debe ser tomado en cuenta. El mecanismo tiene que ver con la necesidad de que el intendente a partir de una interpelación nos explique a los platenses, no a los concejales sino a los platenses, qué hizo en esa reunión, cuál fue el objetivo, en representación de qué intereses, de qué platenses fue esa reunión, pero además qué hizo en dos reuniones que tuvo con la interventora de la AFI. ¿Van a volver a insistir para que Garro se presente a esta sesión extraordinaria? A las 11 nos reunimos en el Concejo porque nos parece que la explicación institucional no es a lugar. Es un tema verdaderamente gravísimo y ya pasó mucho tiempo. El intendente está escondido, no va a actividades públicas, no realiza declaraciones, solo lo vemos en TikTok El intendente está escondido, no va a actividades públicas, no realiza declaraciones, solo lo vemos en TikTok y me parece que toda esta situación de ocultamiento tiene que poder ser tramitada por los canales institucionales que la Ley Orgánica de Municipalidades prevé, que es la realización de una comisión investigadora para poder esclarecer lo que aconteció allí. ¿Qué es lo que oculta Garro? Las imágenes son elocuentes. De alguna manera, lo que se instrumenta allí, porque si el intendente estaba preocupado en representación de los platenses debía haber hecho la denuncia y garantizado el mecanismo legal para que esa denuncia se realice y esas personas tengan el debido proceso. Nadie acá está diciendo que las denuncias no eran legítimas. Lo que no es legítimo es romper todo tipo de regla democrática para garantizar una situación de armado de causas judiciales, esto es inadmisible pero por otra parte vimos allí también la presencia de empresarios. La sospecha es que las causas armadas no solo eran para perseguir personas sino para instaurar un modelo de gestión de negocios Entonces la sospecha es que las causas armadas no solo eran para perseguir personas sino para instaurar un modelo de gestión de negocios con el cual me parece que también es lo que venimos asistiendo, donde entre gallos y medianoches se presentan proyectos de rezonificación, únicamente para garantizar el armado de barrios privados. Entonces, creemos que hay que construir un modelo virtuoso, un modelo equilibrado donde los empresarios puedan realizar sus inversiones, donde podamos garantizar un desarrollo urbano sostenible y sustentable pero naturalmente eso no puede ser sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y las condiciones de posibilidad de que eso suceda, de que se garanticen estos proyectos, de que los trabajadores y las trabajadoras accedan a los derechos tal cual está en los convenios colectivos