Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis Arias.

Luis Arias

¿Qué análisis pudo hacer sobre el video que tomó estado público y en el que se ve al intendente de la plata Julio Garro planificando junto a funcionarios de María Eugenia Vidal denuncias armadas contra organizaciones sindicales?

Me pareció particularmente grave, no me sorprende porque ya sabíamos de la existencia de estas reuniones de la mesa judicial, que variaba en sus componentes, pero en sintonía con la reunión que también había tenido el procurador general de la corte, Julio Conte Grand, con el ex presidente y líder de la oposición, Mauricio Macri, hace muy poco tiempo.

Sabíamos y la existencia pero la gravedad radica en que había miembros del Poder Ejecutivo, dos ministros, un subsecretario de Justicia, había representantes del Poder Legislativo, como el caso del senador (Juan Pablo) Allan, y según se decía también contaban con la anuencia precisamente de Julio Conte Grand y de jueces y fiscales.

Es decir, tres poderes del Estado que se ponen de acuerdo para ejercer una acción ilegal paraestatal, porque la acción del Estado se expresa a través de actos, leyes y sentencias, de acuerdo a las competencias que cada sector tiene, y aquí lo que existió fue un acto por fuera de esas competencias, que se proponía que usarán acciones de persecución política contra sindicatos y también contra trabajadores estatales, porque se hablaba de la ley 10430.

Así que es una situación grave desde el punto de vista institucional que puede dar lugar a diversos ilícitos, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, en fin, tendrá que evaluar el juez o fiscal interviniente de acuerdo a la denuncia que hizo la titular de la AFI, Cristina Camaño.

¿Qué le generaron las palabras del intendente Garro cuando hablaba de negociar “con la bala arriba de la mesa”?

Hubo expresiones que para mí constituyen una incitación a la violencia, como esa, como la de la Gestapo, realmente grave hablar de la policía secreta nazi, es muy desafortunado.

¿Dejé el bloque del Frente de Todos de la ciudad de La Plata realizarán algún tipo de accionar contra Julio Garro al participar de esta mesa en 2017?

Sí, lo que hicimos fue convocar una sesión especial para el día jueves y para tratar diversos proyectos, uno es la creación de una comisión investigadora, de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica de la Municipalidad para evaluar la responsabilidad del intendente en estos hechos.

También sentamos un pedido de informes, presentamos un pedido de interpelación, y otro pedido de informe en relación al COU (Código de Ordenamiento Urbano), porque allí se encontraba presente el presidente del Colegio Arquitectos (de La Plata, Guillermo Moretto), quién integra el COU que es un órgano asesor del Departamento Ejecutivo y ocupa una función pública.

Y toda esta persecución está orientada a los gremios de la construcción, y todos los años, entre gallos y medianoche, para final de año mientras la gente está pensando en Navidad en fin de año, Garro presenta una ordenanza al Concejo modificando la rezonificación que implica un negocio millonario porque cambia el uso de la tierra, y el valor de la tierra está dado no por sus condiciones intrínsecas, sino por el uso que se puede dar.

Una hectárea rural vale 60 mil dólares, pero si cambia la zonificación urbana podés hacer 40 lotes de 60 mil dólares cada uno, es un negocio de 1,5 millones de dólares, no es una cosa menor.

Y en esto interviene el COU, los empresarios de la construcción, hay todo un negocio inmobiliario montado en torno a esto, así que no es inocente que haya estado ahí el presidente del Colegio Arquitectos, por eso también presentamos un pedido de informe en ese sentido.

Esperamos que el oficialismo acompañe y ejerza esa proclamada evocación republicana que siempre pronuncia, porque esto afecta a las instituciones republicanas, y ojalá logremos que algunos de ellos nos acompañen también