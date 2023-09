–¿Cómo se prepara de cara a las elecciones generales del mes de octubre? Unión por la Patria (UxP) obtuvo muy buenos resultados en las urnas. Me imagino que con las mejores expectativas, ¿no?

Bueno, sí. Obviamente, la evaluación de los resultados depende de quién lo mira, pero nosotros venimos trabajando fuerte, reconstruyendo un poco la opción del peronismo en nuestra ciudad. Después de diez años logramos hacer una lista de unidad, ya de cara a agosto, o sea que en realidad venimos con la misma conformación de lista de cara a octubre. En los municipios, para sacar los porcentajes, no se toman en cuenta los votos en blanco; en ese caso, el porcentaje se eleva a un 38% en nuestra elección, lo cual es bastante bueno para el peronismo.

Pero también con algunas particularidades en ese resultado: la ola violeta, que así se la llamó en los medios nacionales, y que en realidad hoy, con los números finales del recuento definitivo, UxP, en todos los niveles, quedó cerca, haciendo una elección pareja de tercios, como había anticipado Cristina (Fernández de Kirchner). En el caso de Lobería, La Libertad Avanza (LLA) no tenía opción local, pero sacó 2000 votos a nivel nacional y provincial, un porcentaje importante, que creo que por ahí benefició un poco más también a la lista de Juntos por el Cambio (JxC), porque al no tener una opción local LLA, entiendo yo y por lo que vimos con nuestros fiscales, hubo algunas opciones entre los loberenses que votaban a (Javier) Milei y votaban también al candidato local de JxC.

Así que esos son los resultados. Pero trabajando fuerte porque hubo una elevada cantidad de voto en blanco, quizás por esta razón de que había fuerzas sin representación local, y a su vez un ausentismo bastante alto, como se vio en el resto de la provincia y en otras provincias también. Así que hay que trabajar muchísimo de cara a los vecinos. En Lobería tenemos un padrón de unos 14.000 votantes; habitualmente votan en los octubres de elecciones ejecutivas alrededor de 11.500 o 12.000 votantes. Así que la escala de nuestra ciudad nos permite recorrer efectivamente cada una de las casas de los vecinos y las vecinas de Lobería, charlar con cada uno de ellos. Y estamos haciendo eso, tratando, en aquellos que no se acercaron a votar en agosto, de entender cuáles son las razones y tratar de persuadirlos, como decía el General, de que nuestra propuesta es (según lo creemos nosotros, obviamente) la mejor opción para Lobería.

MIRÁ TAMBIÉN Bahía Blanca: el servicio de transporte público incorporó nuevas unidades

–Ahora, en octubre, competirá palmo a palmo contra Pablo Barrena. ¿Cuáles son las propuestas del espacio que usted encabeza en caso de llegar a la intendencia?

Entendemos que hay una cuestión fundamental que se nos escapa a los loberenses a lo largo de nuestra historia política, y que tiene que ver con generar una institucionalización del consenso sobre ciertas políticas que deben convertirse en políticas de Estado. Como te decía, nuestra escala nos permite avanzar en un montón de cuestiones que por ahí no las estamos aprovechando. Realmente hay temas que tienen que ver con el desarrollo productivo de Lobería, que tienen que ver con la educación de nivel superior, que tienen que ver con la cuestión ambiental y ecológica, que deberían ser políticas de Estado y que no dependan solo de una gestión. Bueno, eso lo venimos planteando desde hace tiempo y por ahí en campaña siempre se dice, de una fuerza o de la otra, estas intenciones, pero después este no se convierten en realidad. La actual gestión no ha convocado a nuestra fuerza para definir ninguna política de Estado a lo largo de los ocho años de su gestión. Entonces, me parece que eso sería fundamental poder llevarlo adelante, no solo diciéndolo, sino haciéndolo; generando, insisto en esto, una institucionalización de un espacio que permita pensar a Lobería a mediano y largo plazo. Y no solo con el acuerdo de todos los sectores políticos, sino también con los acuerdos de los distintos sectores sociales, civiles y productivos de Lobería. Eso es fundamental.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y después, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto del desarrollo de nuestra ciudad. Por ejemplo, tenemos un sector industrial planificado que se está desarrollando muy lentamente. Me parece que ahí es importantísima la presencia del Estado municipal, generando, por ejemplo, una incubadora de proyectos. A veces lo que pasa en las ciudades como la nuestra es que se vuelcan a lo agroproductivo y a la materia prima para exportación y no se le agrega valor y no se genera productividad en las ciudades. Muchas veces sucede porque hay un riesgo de inversión, y más con la economía que tenemos y las certezas que por ahí se requieren. Entonces, ahí es necesario poner el Estado, por ejemplo, una incubadora de proyectos, como te decía, y que aquel loberense que quiera desarrollar su idea y su pyme, pueda pasar por esta incubadora donde, por ejemplo, se lo asista no solo de manera crediticia, sino con las infraestructuras, las herramientas adecuadas, la formación y la capacitación en la parte contable, en la parte fiscal, en la parte de marketing, de venta. Entonces la idea también es que se reduzca el riesgo y se pruebe ese proyecto; que si funciona, entonces se desarrolle dentro del sector industrial planificado, y si no funciona, la persona no pierda su inversión. Me parece que es fundamental, que es una idea simple, pero que no está desarrollada y que hay que realizarla.

Lo mismo nos parece importante tener en Lobería un banco de desarrollo municipal. Hay muchísimas políticas a nivel provincial, a nivel nacional, de distintos ministerios, de distintas áreas; también hay algunas iniciativas municipales, pero que están muy desperdigadas, y muchas veces no hay nadie que pueda asesorar a los demás, no hay nadie que las conozca en profundidad. Bueno, nosotros entendemos que tiene que haber una banca municipal de desarrollo que esté bien formada, que se conforme de todas las políticas provinciales y nacionales, a la cual uno se pueda acercar y de alguna manera ser asesorado en todo el desarrollo de esa política.

Después, hay muchísimo que hacer en el tema salud. En Lobería el hospital municipal deja mucho que desear en muchos aspectos, más allá del esfuerzo y la buena atención que le ponen los trabajadores, las trabajadoras y los profesionales de la salud. Hay un déficit muy grande en lo que son servicios de distinta complejidad, en lo que es la urgencia y la guardia. No quiero ahondar en un montón de detalles, pero es algo se habla constantemente en cualquier casa de vecino, en cualquier reunión que haces, la situación del sistema sanitario de Lobería. Es un desafío muy grande.

Y después hay muchísimas cosas básicas, también, de municipios típicos, como mejoras en la iluminación, en los caminos rurales, en las calles de tierra. Hay cosas que deben mejorar y que se deben cambiar. Por ahí, incluso, la matriz organizativa de algunos de los servicios municipales.

–¿Y cómo es la situación habitacional? ¿Existe una grave crisis habitacional en la ciudad, como en tantas otras de la provincia?

Sí, quizás más que en otras localidades. Yo fui parte de la última gestión del peronismo en Lobería; nuestro intendente era Hugo Rodríguez. Ahí había tres o cuatro políticas claras de vivienda desarrollándose muy fuertemente. Una es todo lo que tiene que ver con las viviendas sociales y los barrios y las construcciones que financia el Instituto de la Vivienda o programas nacionales. Eso se ha quedado mucho en la gestión actual. El gobernador Axel Kicillof le ofreció a esta gestión del radicalismo que genere diez casas, luego treinta y luego cien, y van recién por las primeras diez y al 50%. Es decir, una ejecución de ritmo demasiado lento. El problema habitacional crece, la respuesta del Estado municipal es escasa, y entonces el problema está escalando.

Otra política que llevábamos adelante era el Mejor Vivir, que eran arreglos de vivienda en las casas particulares de los vecinos. Se hicieron más de 1000 arreglos en la gestión en que supimos estar. Ahora hay una sola cuadrilla arreglando algunas casas, pero realmente eso también a un ritmo muy lento, lo que genera que siga habiendo hacinamiento. Anteayer visitaba a unos vecinos; son diez integrantes de una familia en una casita pequeña, con dos habitaciones, y no hay un Estado municipal que dé una respuesta sobre la ampliación, por ejemplo, de esa vivienda.

Juan Pablo Cappelli junto a Axel Kicillof y Verónica Magario.

Otra política fundamental que llevábamos adelante: teníamos formalizadas dos cooperativas de construcción de vivienda. Mediante ese programa, para aquel que tenía un terreno propio o le cedía un familiar, se generaba una casa en ese terreno, y así se dieron más de 100 respuestas a lo largo, también, de la gestión del peronismo. Eso no existe hoy como política municipal.

Y después el PROCREAR, que tantas respuestas dio en todo el territorio argentino. Para los loberenses fue fundamental en aquellos años. Y si bien hoy es un programa que está un poco frenado también desde lo nacional, la verdad es que en Lobería no hay tierras fiscales, no se ha trabajado eso.

Otra propuesta importante tiene que ver con la creación de un banco de tierras. Estas herramientas que les permiten muchas veces a los abogados del sector privado quedarse con terrenos que no son de nadie, o que son fiscales, estas mismas herramientas las tiene el Estado municipal para poder ir generando suelo urbano y después aprovechar estos programas que suele haber a nivel Nación, a nivel Provincia, y poder ponerlo al servicio de los vecinos o ponerlo al servicio de la construcción de viviendas federales.

Una inmobiliaria municipal: hace falta resolver el problema de los alquileres, hoy en boca de todo el país a través de la discusión y el debate de la Ley de Alquileres, pero yendo a lo local, hay un problema muy grande donde hay una demanda altísima de alquileres, hay muchísimas casas vacías en venta que no se venden, pero no hay casas en alquiler. Y no es una cuestión de recursos o de valor del mes del alquiler, sino de que tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda de las casas, ¿no? Y eso es un problema que la gestión actual dice: “Bueno, es algo entre privados”, y la Municipalidad no intercede, no interviene en ningún aspecto. Y yo creo que es necesario de alguna manera intervenir, buscando lo mejor, obviamente, para aquellos que tienen las viviendas para alquilar, lo mejor para las inmobiliarias, lo mejor para quienes demandan un alquiler, pero no podemos mirar para el costado en un problema tan grave como es la búsqueda de alquiler en Lobería, donde hay más de doscientas personas buscando alquiler y no tienen respuesta.

–Pensando ya en las elecciones de octubre, y en este contexto, en este análisis que ustedes hacen de la situación local, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los habitantes de Lobería?

Por un lado, llevar el mensaje de que la participación política siempre es importante. Vivimos en democracia; este año cumplimos cuarenta años de democracia. La mejor manera de cuidar la democracia es participando de las actividades sociales, civiles, políticas de cada comunidad. En nuestro caso, somos vecinos y vecinas a los que nos gusta la política por vocación; le dedicamos nuestro tiempo a eso, generamos una propuesta, la llevamos y la presentamos casa a casa. No se trata de otra cosa. Así como otros se organizan para generar una comisión de un club, de una biblioteca, u otros ayudan desde la religión o desde otro lugar, nosotros lo hacemos desde la política. Tenemos una propuesta linda para Lobería; creemos que se puede llevar adelante, creemos que busca, como busca el peronismo, la felicidad del pueblo. Ese es el fin de la política para nosotros. Y que de cara a este octubre es importante que participen, y que participen lo más activamente posible, es decir, que se interesen por las propuestas, que puedan criticar, que puedan aportar, y sobre todo que se acerquen a votar en octubre, cuando sean las elecciones.

Encaramos ahora la última etapa de este año electoral. Todavía falta; estamos preparando muchos análisis, propuestas y demás. Estaremos acercándonos a los vecinos a partir del 20, 21 de septiembre, que es cuando arranca formalmente la campaña.