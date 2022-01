Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Terrera.

El año arrancó complicado en Berazategui con el despido de trabajadores municipales, ¿cómo está la situación?

Muchas familias se anoticiaron en los últimos días del año 2021 de esta triste novedad, de que no iban a continuar trabajando, prestando un servicio básico como es la recolección de residuos.

Hay que tener en cuenta que el distrito de Berazategui es uno de los pocos que sigue teniendo la recolección en manos del Estado municipal, así que por un lado tenemos esa triste noticia después de que pasaron las elecciones y empiezan hacer las cosas que no hicieron en época de campaña.

Y también es triste el impacto que generan hoy los montículos de basura en todos los puntos de Berazategui, habida cuenta de que el intendente municipal fue secretario de Medioambiente de la Nación, es un foco infeccioso que tienen las 9 localidades del partido.

Además, el servicio de agua se ha cortado en distintos lugares del distrito. Tengamos en cuenta que por un fallo, la Cámara Federal ratificó la condena que tuvieron distintos funcionarios, entre ellos el ex intendente municipal Patricio Mussi, respecto a una situación que vivimos también los vecinos años atrás por una gastroenterocolitis masiva.

El agua sigue siendo un grave problema ya no solo en época estival, y vamos acumulando por un lado el tema de la recolección, por otro lado el tema del agua y ni hablar la situación a la cual nos ha mal acostumbrado Edesur, de un servicio de energía eléctrica que se interrumpe, que tiene variaciones en la cantidad de watts, y lo que genera también en electrodomésticos.

Así que arrancamos un año bastante complicado, donde la preocupación de los políticos era si había reelección o no. Estamos sinceramente preocupados por algo que ya veníamos hablando hace rato, no es nuevo, desde el 2019 veníamos planteando un plan integral de agua y cloaca para abordar estos temas, y sobre la recolección, cómo hacemos para mejorarla.

En este contexto, se aprobó un aumento de tasas municipales de casi el 170%...

Sí, también a eso nos hemos acostumbrado. Entre gallos y medianoche siempre se generan estos temas, el tratamiento del presupuesto, el acompañamiento de Juntos por el Cambio del oficialismo en los aumentos, ni leen los proyectos y ya levantan la mano.

Nosotros hace más de 10 años que venimos manteniendo una línea de conducta que tiene que ver justamente en dar prioridad a los vecinos de Berazategui, acá los funcionarios nacionales y provinciales siempre abonamos la idea de que la prioridad está en la familia de Berazategui y esto nos entristece, problemas con el agua, la recolección, cortes de energía eléctrica, el aumento de las tasas, que es contradictorio aumentar la tasa de un servicio que das mal.

Planteamos que estas cosas se hablen, por eso propiciamos en el año 2012 la creación del Defensor del Pueblo para Berazategui, figura que en la década del 90 se generó en gran cantidad de distritos del Conurbano, que a nivel nacional está plasmada en la Constitución, y también en la provincia de Buenos Aires, pero en el distrito de Berazategui parecemos ajenos a la evolución democrática que tienen que tener las instituciones.

En este contexto de despido a trabajadores municipales, ¿es una constante la precarización laboral dentro del municipio?

Sin duda, concretamente el estereotipo es el contrato temporario que se renueva cada seis meses, entonces cada seis meses los trabajadores que prestan servicio están cruzando los dedos para que les renueven.

Y muchas veces son tomados como rehenes en lo político también, si van a un acto. La verdad es que a este sistema clientelar lo tenemos que desterrar, por eso nosotros proponemos que toda la plantilla de trabajadores municipales sea de conocimiento público.

Hay que recordar a (Óscar) Centeno, el chofer de “los cuadernos”, que vivía en Vicente López pero era trabajador municipal de Berazategui. No estoy diciendo que pueda haber otro Centeno ahora, pero me parece que después de tantos años de un mismo gobierno deberíamos tener transparencia en Berazategui, que los vecinos que abonamos está tasa de servicios generales podamos ver quiénes son los trabajadores, en qué lugar prestan servicios, como para dejar las cosas en claro. Es injusto qué los empleadores, que somos todos los vecinos que pagamos el sueldo, de los trabajadores no sepamos quiénes son