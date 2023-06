Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230601 José Rodríguez Ponte

–En principio, me gustaría conocer cómo avanza la gestión municipal en cuanto a obras, principalmente teniendo en cuenta este particular año electoral.

Las obras que se están realizando son un polideportivo en Pavón y algo que es muy caro y necesario para General Lavalle, que es que en cualquier momento empezamos a funcionar una empresa de transporte municipal. Porque somos localidades aisladas, al lado del Partido de la Costa, pero no hay comunicación para que la gente pueda ir y venir, por ejemplo, al Partido de la Costa, a ninguna de sus localidades. Entonces, luego de, primero, intentar una licitación para que venga una empresa, declarar la emergencia en el transporte, ponerlo en conocimiento de la Provincia, bueno, decidimos comprar dos unidades que las estamos dotando de los elementos de seguridad, cámaras. Por supuesto que lo hacemos sin ningún tipo de subsidio nacional o provincial. Pero para eso y para poder cobrar el boleto, llamémoslo, compramos un sistema que nos da unas tarjetas parecidas a la SUBE, que se van a distribuir a partir de la semana que viene seguramente, para que la gente después la pueda cargar y pagar el servicio. Y eso en una primera etapa va a ser un trayecto que va a ir desde Lavalle a San Clemente y de San Clemente a Lavalle, en una segunda etapa Pavón-Mar de Ajó, Mar de Ajó-Pavón y en una tercera etapa queremos unir Pavón con General Lavalle. Pavón es una localidad que está aproximadamente a 70 kilómetros de General Lavalle, por la autovía que une General Lavalle con Mar de Ajó, con una parada intermedia de traslado de los pasajeros en un comercio que existe a mitad de camino.

MIRÁ TAMBIÉN El Municipio de Tigre y Provincia realizaron un operativo de limpieza en el arroyo El Claro

–Sin duda, una iniciativa más que importante y trascendental para los vecinos de General Lavalle, intendente, algo que hacía tiempo, me imagino, estaban esperando.

Es algo que, desgraciadamente, no sé si atribuirlo a la decadencia de nuestra nación o nuestro Estado, porque cuando yo era chico había micros, antes incluso de nacer yo existía lo que se llamaba la Galera de Dávila, que te llevaba por los pueblos que había de acá a Dolores. Existía la empresa Río de la Plata, que también te llevaba a todas las localidades y te iba bajando en las diferentes paradas que tenía. Existía El Cóndor, Expreso Buenos Aires, que incluso entraba al pueblo de General Lavalle. Hoy no entra ninguna empresa de transporte de pasajeros de larga y media distancia a la terminal de General Lavalle. Es una cosa que uno realmente no lo entiende, pero pasa. Es la empresa privada que si no lucra no te da el servicio. Por eso nos pusimos a hacer una empresa municipal de transporte.

MIRÁ TAMBIÉN Stadnik recibió la visita de Guillermo Jelinski

–En este contexto, en el marco de la gestión, ¿cómo es la relación que mantienen con la Provincia de Buenos Aires?

La relación es buena. Tenemos buen trato y nos tratan bien. Están haciendo, por supuesto, acá la Casa de la Provincia, en General Lavalle. También se está haciendo un lugar para primera infancia, también en General Lavalle. Se está haciendo un centro de atención primaria de la salud (CAPS) en Pavón.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero, a ver, yo no critico la relación humana entre el partido Frente de Todos (FdT) y la gestión nuestra en el partido de General Lavalle; yo lo que ataco son las deficiencias estructurales en las que ambas o todas las fuerzas políticas deberían ponerse de acuerdo para gestionar entre todos, con los consensos necesarios, que ciertos servicios les sirvan a todos. Y no que cuando viene un partido no sigue lo que empezó el otro y así sucesivamente. Que no existan políticas de Estado, eso es lo que critico.

–Intendente, ahora lo llevo al ámbito estrictamente de las elecciones. Me gustaría conocer su postura, como dirigente del radicalismo: ¿qué balance o qué análisis hace de la Unión Cí­vica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, principalmente de cara a los próximos comicios? ¿Cómo nota posicionado al centenario partido?

El partido radical, después de los tropiezos que sufrió allá por el 2000, 2001, en aquellas elecciones donde bajó su caudal electoral (en el 2003 fue en realidad), bueno, es notorio que al juntarse con los otros grupos de Cambiemos o Juntos por el Cambio (JxC) ha tenido un protagonismo y un crecimiento. Por supuesto, le falta empoderarse más al radicalismo; hablemos claro. Porque el PRO, en la gestión 2015–2019, es como que se pasó de rosca en su empoderamiento y no le dejó lugares de gestión o ejecutivos al partido radical. Fijate los ministros que tuvo Vidal en la provincia de Buenos Aires: creo que no hubo ninguno radical.

–¿Piensa, intendente, que en los próximos comicios, que ya están a la vuelta de la esquina, el radicalismo tendrá un mayor protagonismo?

Y, por lo menos uno ve en el accionar de los dirigentes del radicalismo que están tratando de llegar a eso, de buscar un mayor protagonismo.

–¿Y cómo avizora esta pelea, esta lucha interna entre Facundo Manes y Gerardo Morales a nivel nacional?

Yo creo que a ninguno de los dos, si te hablo sinceramente, le da la nafta. Si es por gusto, me gusta Manes. Morales está bien, ha gestionado en Jujuy, pero las encuestas no le dan. Me parece que es público y notorio eso.

–Pero ¿se imagina que puedan ir (en el caso de Morales quizás se habla mucho más) como candidato a vicepresidente?

Claro, pero él se está candidateando a presidente. Todo será fruto de esa tensión o búsqueda de consensos o empoderamiento por parte del radicalismo al que me refería antes.

–En el ámbito local, recuerdo que la última vez que hablamos yo le pregunté si usted había tomado alguna decisión con respecto a su futuro político. Usted me manifestó que no era una cuestión personal, sino que era una decisión que debía tomar el conjunto del Comité a nivel local. ¿Ha habido algún tipo de definiciones con respecto a si encabezará o no un nuevo mandato?

Es que casualmente eso no depende de mí. Depende del partido radical, que en el año 2015 me vino a buscar y me pidió que yo fuera candidato. Hoy, hasta ahora, el partido radical de General Lavalle no se ha expedido y será lo que deba ser. Yo estoy, por ahora, gestionando como siempre frente al municipio y punto.

¿Qué es lo que le corresponde a toda organización política? Seleccionar, elegir a sus dirigentes, a quienes van a ser sus candidatos, y asumiendo los riesgos que esas decisiones traigan aparejados.

–Claro, pero ¿a usted le interesaría o le gustaría ir por un nuevo mandato?

No depende de una cuestión de interés o no. Yo, cuando eventualmente vengan y me planteen: “el partido radical de General Lavalle ha decidido que usted sea nuestro candidato”, en ese momento lo evaluaré y lo decidiré.