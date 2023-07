Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230714 José Nobre Ferreira

–Intendente, el espacio político que usted representa le propuso nuevamente ser precandidato a la jefatura comunal. ¿Con qué expectativas asume este nuevo desafío de su carrera política?

Bueno, muy contento, obviamente, de representar al espacio político al cual represento, Unión por la Patria (UxP). La verdad que tener el respaldo de los compañeros y de todos los vecinos y las personas que conforman nuestro espacio es gratificante. Obviamente la decisión, más allá de tener respaldo, también fue consultada con mi familia. Claro, tener el respaldo de la familia es lo más importante, al menos para nosotros. Igual que en el 2019, cuando acepté ser candidato y representar al espacio, pero con el consenso y haber logrado una lista de unidad en nuestro distrito, la verdad que estamos muy contentos. Como les comento a los que no saben, no tenemos interna, hemos logrado una lista de unidad. Obviamente, como siempre, tenemos algunas diferencias y diferentes matices los que conformamos en el espacio, pero tenemos un objetivo en común, que es el de seguir gestionando para nuestro distrito, para que Guaminí siga creciendo, para que Guaminí tenga más obras y pueda seguir creciendo en un montón de obras que eran muy necesarias, que son muy necesarias y que hemos logrado. El decir “Sí” se trató un poquito de esto, ¿no?, de ir por más obras para nuestro distrito.

–En este sentido, ¿cuáles serán los ejes fundamentales por abordar en caso de que vuelva a estar cuatro años más en la intendencia?

En principio, nuestro eje y nuestro objetivo siempre fue el de lograr obras que mejoren la calidad de vida de los guaminenses y de cada una de las localidades. Con esto te quiero decir que a nosotros, si bien somos un distrito chiquito del interior de la provincia de Buenos Aires, nos hacían falta obras necesarias, como por ejemplo, cloacas, mejora de red de agua potable, en algunos casos; viviendas, tenemos una demanda muy grande de viviendas. El último plan de viviendas de nuestro distrito se construyó allá en el Plan Federal (año 2009). De ahí para acá no se habían construido viviendas sociales. Entonces teníamos una gran demanda.

La verdad, obras principalmente que mejoran la calidad de vida de los guaminenses, como las que te nombré: cloacas, agua, gas. Nosotros pudimos, en el inicio de la gestión con el exintendente, que me tocó acompañarlo como concejal, pudimos gestionar obras importantes como es la obra de un gasoducto, porque la mitad de nuestro distrito no tenía gas natural, y esa obra me tocó a mí como intendente poder inaugurarla, pero es una obra que iniciamos en su gestión en el 2011, 2012, y llevó tiempo de gestión, y que me tocó como intendente inaugurarla hace dos años atrás.

Pero no solamente nos quedamos con esa obra, que era una obra principal, sino que hoy estamos llevando adelante obras para lograr las conexiones domiciliarias a gas natural. Porque una cosa importante es lograr el gasoducto, que es la obra troncal, la obra más grande, pero después, si no acompañamos a las familias, para que puedan lograr las conexiones de gas domiciliaria, no todas las familias están en las mismas condiciones de poder lograrlo. Entonces, esto habla de la presencia del municipio, del Estado, de la gestión principalmente, gestionando estas obras para que puedan ser realidad, porque de eso se trata, ¿no? La obra fue gestionada para poder lograr que los vecinos tengan el servicio de gas natural, pero también para que los emprendimientos que tenemos en nuestro distrito tengan esa energía necesaria para crecer.

Y otra de las obras importantes que en su momento también gestionamos, que fue la construcción de una subestación de 132 kV, que va a ser construida en la rotonda de Guaminí. Ya se abrieron los sobres de la licitación, en la cual participaron ocho empresas, y la documentación está en análisis por parte de la Provincia. En poquitos días se va a estar llevando adelante la adjudicación. Es otra de las obras importantes y troncales para nuestro distrito, que soñamos allá en el 2011 y que hemos ido concretando. O sea, obras muy importantes.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y otra obra, otra área, otro eje, es la educación. Nosotros hemos apostado mucho a la educación desde el inicio de mi gestión, y te voy a nombrar nada más una de las decisiones que hemos tomado, porque más allá de que hemos llevado adelante el poder lograr que se estudien carreras a larga distancia en un principio, fuimos por un paso más adelante, y hoy, gracias al poder concretar la firma de convenios con universidades como la Universidad de Quilmes, como la Universidad Tecnológica Nacional, a través del convenio Puentes, (que es un programa, la verdad, espectacular que llevó adelante nuestro gobernador y que a nosotros nos permitió, de alguna manera, poner en valor un edificio histórico, y crear el primer centro universitario en la localidad de Casbas, dentro de nuestro distrito), nos da la posibilidad de que hoy los estudiantes y las pibas y los pibes que terminan la secundaria, y cualquier persona que quiera estudiar una carrera, y de manera presencial, como me gusta decirlo a mí, a dos cuadras de tu casa, la verdad que es un sueño espectacular, el poder lograr esto. Creo que quienes tuvimos la posibilidad de ir a estudiar afuera (en mi caso, que obviamente agradezco a mi familia que me bancó y que me dio estudios, y me dio la posibilidad de ir a estudiar afuera), sabemos del sacrificio que realiza una familia, y del costo que tiene poder ir a estudiar afuera. El que vos, el que los chicos, los pibas y pibas de nuestra localidad, de nuestro distrito, tengan la posibilidad de estudiar en nuestro distrito, es algo, la verdad que uno se emociona cuando habla de esto, porque son sueños que a veces te hacen difícil explicarlos, porque estamos a muy poquito de poder inaugurar el centro universitario. Es una obra que pudimos, a través del convenio, poner en valor el edificio, pero también firmar convenios con universidades, lo que nos permitió dictar carreras universitarias en nuestro distrito, en nuestra localidad de Casbas.

–Y un programa, como usted bien señalaba, que se extendió a todos los distritos, más allá del color político de cada uno de ellos.

Exactamente. La verdad que es un programa que trascendió, que atravesó a toda la provincia de Buenos Aires, a los 135 municipios, y te puedo decir que tengo vecinos, colegas, intendentes de municipios vecinos de aquí que no son del mismo color político y que también han firmado con el programa Puentes en este caso, que la verdad que están muy contentos y que también han empezado a dictar sus carreras universitarias. Y la verdad que son palabras obviamente de agradecimiento, y de agradecimiento principalmente a nuestro gobernador, a nuestro jefe de asesores, Carlos Bianco, a Juan Brardinelli, que está a cargo del programa. La verdad que es un programa hermoso y que permite esto: poder ofrecer en tu distrito el dictado de carreras universitarias es algo inexplicable, es algo impensado, y llegó para quedarse, porque está muy bueno esto de descentralizar y poder lograr el dictado de carreras universitarias en todos los municipios.

–Por último, intendente, hablando ya estrictamente de lo que es la Gobernación bonaerense, ¿cómo lo ve posicionado a Axel Kicillof para un nuevo mandato? Teniendo en cuenta los rivales a los que se enfrentará en las elecciones generales: por un lado Juntos por el Cambio (JxC), por otro lado el liberalismo, ¿cómo está posicionado hoy el gobernador?

La verdad que yo a Axel lo veo muy bien. Es un gobernador que les ha dado respuesta a todos los intendentes de los 135 municipios. Basta con salir y recorrer la provincia y vos vas a ver obra pública en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso habla del compromiso de Axel, de la responsabilidad, del trabajo y de recorrer la provincia. Porque a mí me tocó también estar un año y pico con la anterior gestión provincial y la verdad que no se recorría la provincia. No nos dieron, en nuestro caso particular, obra pública. Y la verdad que a Axel yo lo veo muy bien posicionado. Junto con los intendentes de nuestro espacio político de la sexta sección electoral, obviamente, apoyamos la candidatura de Axel y queremos que Axel sea reelecto, por esto que justamente te decía: por el compromiso, por la responsabilidad, por el trabajo y por ser un hombre de bien y de palabra sobre todo. Porque las veces que hemos hablado con Axel y cuando hemos pedido o hemos ido a gestionar alguna obra para nuestro distrito, siempre estuvo el compromiso de poder lograrlo.