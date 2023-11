Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231122 José Luis Salomón

–Intendente, ¿cómo puede analizar este nuevo panorama que se abre en el escenario político tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones del día domingo? ¿Cómo quedan posicionados los municipios tras su victoria?

Creo que era un fenómeno que se podía dar, o una situación que se podía dar. Estaba dentro de lo contemplado, en función de lo que venía sucediendo. Es cierto que en la general había ganado (Sergio) Massa por una diferencia importante, pero había que ver si eso le permitía crecer en porcentaje o si le iba a resultar difícil. Había un poco más de 30% de votos que no se habían inclinado ni para uno ni para otro. Y eso era el gran dilema que había. Lo que uno advertía en los últimos tiempos es que había una expresión espontánea en la sociedad a favor de este candidato, de Milei, que en definitiva termina recibiendo un voto mayoritario con un porcentaje importante. Lo que más sorprende es la diferencia importante y trascendente que pudo lograr, la masividad de apoyo a nivel nacional y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, la verdad es que prácticamente quedan muy poquitos municipios sin haber ganado la provincia, y que hacen una paridad con Massa en la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos.

Así que eso estaba dentro de las posibilidades. Ahora hay que ver cómo evoluciona este proceso gubernamental hacia adelante. Algunos efectos positivos, evidentemente, nos tranquilizan a todos, en el sentido de la transición. Ayer la reunión con el presidente actual, con (Alberto) Fernández, me parece que eso está bueno. Independientemente de las posturas duras que pueden tener tanto uno como el otro, porque está claro que lo que se planteó en la campaña no es fácil de un día para el otro. Entonces, lo que pudo haberse dicho en la campaña, a partir de ahora, tiene que generar una continuidad institucional. Nosotros lo decíamos el domingo. En una nota que me hicieron después de votar, dije: “Hasta el domingo había incertidumbre, a partir del lunes tiene que haber certeza. Desde la noche para adelante tenemos que empezar a establecer certeza de gobernabilidad y de convivencia política institucional”.

Pero en qué situación quedan los municipios, el tiempo lo dirá. No es muy fácil hoy presumir desde el punto de vista de una mirada local, cuando se está hablando de un recorte importante de la obra pública. O sea, si yo te digo cómo vamos a trabajar, te estaría mintiendo, porque nadie tiene esa información, y me parece que es imposible. Sí sé que yo tengo que seguir gobernando, que la gente nos eligió para cuatro años más, sin condicionamientos. No te eligen para no tener pandemia, no te eligen para no tener dificultades económicas, no te eligen para no tener situaciones complicadas. Y si nos toca gobernar en una situación de extrema austeridad, donde no podamos hacer una sola obra pública, bueno, nos tocará gobernar en ese esquema. Tenemos que prestar servicios.

–Pero ¿le preocupan estas últimas manifestaciones de Milei, que dijo que los intendentes deberán hacerse cargo de la obra pública?

Nosotros nos vamos a hacer cargo de la obra pública, como lo hacemos siempre, en la medida que tengamos recursos. Si no tenemos recursos, es imposible. Eso está claro. El municipio no tiene un monto para hacer obra pública, por lo menos nosotros, como municipio de Saladillo. No sé qué le pasará al resto. Pero creo que, por lo que he conversado con muchos, es muy difícil hacer obra pública con los pocos recursos con que el municipio cuenta. Apenas si puede sostener los servicios en condiciones.

¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces los servicios, por los cuales la gente paga las tasas municipales, a veces se tienen que afectar a otras cuestiones de las que los municipios se tienen que hacer cargo. Hoy, en la cuestión social, la cuestión de la familia en líneas generales, desde la infancia hasta el adulto mayor, muchas veces interviene el municipio, con los CAP, con los CAI, con el servicio local, con los acompañantes terapéuticos, los alquileres de la gente que no puede pagar porque termina en desalojo, los servicios locales, los espacios que tienen que ver con la contención de la violencia de género... un montón de cuestiones. Ni hablar de la descentralización universitaria, que si los municipios a veces no enfrentan esto, sería muy difícil que muchos jóvenes pudieran estudiar en una carrera en ciudades alejadas de sus pueblos. Los jardines maternales... Hay un montón de actividades por las cuales no se cobran tasas municipales y los municipios tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad, porque es el motor más cercano que tiene la gente.

Si nosotros no tuviéramos esa responsabilidad y nos dedicáramos solamente a alumbrado, barrido, limpieza, recolección de residuos, seguramente tendríamos plata para hacer obra pública. Cuando uno ese recurso lo tiene que dividir en varias partes, pasan dos cosas. Una, que se afecta el servicio, naturalmente. Porque si el recurso tiene que estar afectado 100% a esto y no lo podés afectar, tenés que dividirlo. Y la otra es que todas las problemáticas que tu pueblo puede tener, las obras de las escuelas, muchas pasan por el municipio. Las obras pequeñas, las grandes no. Se rompió tal cosa, el Consejo Escolar no puede resolverlo, ¿a quién acuden? Al intendente. O sea, no iría a ver al gobernador ni al presidente. Entonces damos respuesta. Y uno no puede excusarse. Los problemas de la Justicia... Nosotros tenemos dos o tres lugares alquilados para la Justicia. El tema de la seguridad: cuando se rompe un patrullero, ¿quién lo arregla? El municipio. Los patrulleros se desgastan y las cubiertas y demás las pone el municipio. Y no cobramos para hacer eso.

Entonces, ese planteo habrá que bancárselo. Lo que sí está claro es que, si el Estado nacional y provincial no van a poder aportar obra pública mínima a los municipios, los municipios harán lo que puedan hacer. Yo tengo claro que mi prioridad son los servicios y pagarles el sueldo a los trabajadores municipales. Eso lo tengo claro. A partir de ahí haré lo que pueda. Si no puedo hacer más una cuadra de cordón cuneta (hicimos trescientas y pico), no haremos ninguna cuadra de cordón cuneta. Pero, bueno, es parte de lo que no se sabe, de lo que puede llegar a pasar de acá para adelante, así que veremos.

–Estaba prevista una reunión de intendentes radicales esta semana en La Plata; se pasó a la próxima semana. La idea es analizar estos y otros puntos; también, me imagino, el presupuesto 2024, ¿no?

Sí, tiene que ver con el presupuesto del año que viene de la Provincia. Por supuesto que al haber todavía mucha incertidumbre de cómo se va a manejar ese discurso, no es fácil que se pueda lograr una reunión. Conversar de qué, ¿no? O sea, es necesario tener alguna certeza provincial para ver en qué situación quedan los municipios en lo inmediato.

Creo que vamos a tener que prepararnos para gobernar en un esquema distinto a lo que hemos gobernado hasta ahora, para hacernos cargo de la responsabilidad pública sin buscar excusas. Porque una vez que uno se propone para gobernar, te pasa una pandemia, te pasa una crisis económica, te pasa una situación difícil de seguridad, o lo que sea. Así que creo que hay que enfrentar la realidad. La realidad no es fácil para nadie, y no lo es tampoco, por supuesto, para los municipios, que somos los que, de alguna manera, reflejamos la realidad de los pueblos.