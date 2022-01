Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con José Luis Salomón.

José Luis Salomón

Ante la creciente escalada de casos de coronavirus, ¿cómo está la situación epidemiológica en la ciudad?

La verdad es que en esta última semana se nota un incremento muy importante, pasamos de 300 y pico de casos por semana a 1333 casos, de lunes a lunes.

Yo llevo un registro de todos los días a partir de las 10 de la noche que es el horario donde emitimos el parte epidemiológico, y el incremento fue sustancial. Nos da un promedio de 200 casos por día, estamos testeando mucho, tenemos seis puestos de testeo.

Estamos testeando fundamentalmente a los sintomáticos y eso nos ha dado un nivel de positividad de arriba del 50%, estamos arriba de 400 y 500 testeos por día. Las postas son el hospital provincial, la región sanitaria, dos CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) municipales, la posta de vacunación y también un lugar de vacunación en la unidad sanitaria de Del Carril que es la localidad más importante que tiene saladillo, con 1500 habitantes.

En los CAPS nuestros lo hacemos de lunes a lunes, para incrementar la cantidad de detección. Es muy bueno porque nos permite tener un poco más de control de la situación y cuando uno compara en función de lo que pasa en el país, en una planilla que elabore este fin de semana, hasta el lunes inclusive, se observa que el crecimiento en Saladillo ha sido muy proporcional y ha acompañado lo que ha pasado a nivel país. Hemos observado casi 3 veces más de lo que sucedió en el 2021, y 6 veces más de lo que sucedió en el 2020.

La única ventaja comparativa es que durante este año la letalidad es mucho menor, y la ocupación de camas ha sido mínima en proporción a la cantidad de contagios.

¿El sistema de salud local está funcionando correctamente?

Sí, tenemos hospital provincial zonal que está funcionando normal, y tenemos una clínica con la que, en algún momento más difícil, el municipio tuvo que interactuar para hacer derivaciones. Cuando el año pasado estuvieron muy ocupadas las camas, a los no covid no mutualizados los absorbió el municipio a través de un convenio con esta clínica privada.

¿El municipio adherido al Pase Sanitario de la Provincia?

Sí, adherimos al pase sanitario mediante decreto, especialmente para eventos. A principio de este año suspendimos todos los eventos municipales, durante todo el mes de enero, desde la semana pasada. Tomamos la decisión en función del incremento de casos, habíamos previsto una actividad cultural y recreativa importante durante todo el mes, habitualmente sucede eso, pero hicimos suspender todo hasta que aclare un poco el panorama.

Así que oficialmente no se está organizando nada, no se está llevando adelante ningún evento hasta fin de enero. A principios de febrero replantearemos la situación, y si las condiciones mejoran podremos avanzar y recuperar algún evento, que son muy necesarios, no solamente para la recreación de la gente, sino para las instituciones, que habitualmente los organizan para recaudar, para contar con algunos recursos.

Estamos en una meseta alta de 200 casos por día, esto fue lo que sucedió anoche y es lo que puede estar sucediendo en estos días.

Pasando al plano de la gestión municipal, ¿cuáles son los principales ejes de la agenda de trabajo para este año?

Tenemos varias obras que veníamos gerenciando para arrancar este año. Ya están en marcha, una es la Casa de la Provincia, otra es el centro administrativo municipal, donde podemos empezar a derivar algunas oficinas municipales que estamos alquilando, otro es un nuevo CAP qué conseguimos a través de un convenio con la Provincia.

Otro tiene que ver con la ejecución de la planta de cloaca, la obra más grande que Saladillo estaba esperando desde hacía 20 o 30 años, y que aparentemente arrancaría en febrero, otra es la pavimentación de un acceso a través del Preimba, un programa de apoyo a los municipios de la provincia de Buenos Aires, que vamos a destinar a esa obra que es un acceso de la avenida Moreno.

Y el mayor desafío que tenemos durante este año en lo institucional, es la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, que está presentada desde la Cámara de Diputados de la Nación, tiene aprobación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y es lo más trascendente.

Hay 57 universidades nacionales y se van a crear cinco más en todo el país, una de ellas es la de Saladillo, que está argumentada la propuesta, y creo que es el desafío más grande que nos imponemos en este año 2022.

Estamos ya a punto de firmar un convenio por 13 viviendas que venimos gestionando desde el año 2016, con muchos inconvenientes de por medio, está para la firma ya, pero yo justo a partir de la semana que viene me tomo unos días de vacaciones, así que los primeros días de febrero la vamos a estar firmando con el Instituto de la Vivienda de la Provincia, tenemos el terreno asignado.

Está para iniciarse una obra de un camino rural de más de $300.000.000 que vincula a Saladillo y Alvear, un camino que pasa por la zona barrancosa, y también hemos avanzado una primera etapa del camino de la bajada al Mangrullo que es una obra de $20.000.000, y que viene en este caso por el ministerio de Desarrollo Agrario.

También hay algunos leasing que estamos gestionando para equipamiento municipal, hay mucho por delante para este 2022 que ojalá nos acompañe en la salud, fundamentalmente, y que no tengamos tanto de inconveniente como tuvimos estos años anteriores