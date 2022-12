Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Salomón

–¿Qué balance se puede hacer de este año 2022 desde la gestión municipal?

El balance siempre tiene que ser lo más positivo posible, mirando aquellas cosas que se pudieron superar. Superar las instancias difíciles también es positivo, porque momentos difíciles tenemos siempre en la vida, y poder superarlos también es parte del éxito en la vida. Y creo que en la gestión pública, este año, ha habido momentos duros, como pasa muchas veces en estos años que nos tocó vivir. Este año creo que el proceso inflacionario fue uno de los desafíos más difíciles que nos tocó enfrentar. Los acuerdos paritarios que tuvimos que volver a generar para poder compensar parte del desfasaje que producía la inflación. Pero, más allá de todo eso, creo que estamos terminando un año intentando ver la parte positiva de la gestión. Llegamos con las obras en marcha, en algunos casos con dos o tres llamados a licitación para poder compensar que se hagan las obras. Con mucho esfuerzo, creo que estamos llegando al final del año, y haciendo una analogía con lo que le pasó a la Selección argentina, con un esfuerzo enorme, con momentos duros, con traspiés, y sin embargo, creo que la tenacidad, la pasión, el empuje, el trabajo en equipo permitieron que también nosotros, como gestión, estemos tratando de terminar de la mejor manera posible el año.

–Y en cuanto a los desafíos del próximo año, ¿cuáles considera que serán aquellos fundamentales en los que habrá que trabajar, por parte de la gestión municipal, claro?

En nuestro caso en particular, creo que el gran desafío es tratar de lograr la universidad, que estuvimos muy cerquita de lograrlo, pero no se pudo. Ojalá el año que viene sea el año de la creación de la Universidad Nacional de Saladillo.

El otro desafío importantísimo, que es para unas quinientas manzanas, es la cuarta etapa de los desagües pluviales. Está el proyecto ya prácticamente terminado y tenemos que concretar que se inicie parte de esa obra. Es una obra enorme, de más de mil millones de pesos, pero aunque sea una etapa.

Creo que el otro desafío importante es tratar de lograr la concreción del colector cloacal sur, la parte final de esa obra.

Nosotros de acá a fin de año tenemos seis licitaciones, es decir, prácticamente todos los días una licitación pública. Lograr las dos licitaciones más importantes, que son la escuela secundaria de Del Carril, la localidad de 1500 habitantes que tiene una escuela secundaria que funciona junto con la primaria a contraturno y nos trae un montón de dolores de cabeza y de complicaciones, y el jardín de infantes 908 de Saladillo norte.

Esos son algunos de los desafíos importantes que podemos delinear de acá al año que viene. Y, por supuesto, concretar las obras de posibles barrios de viviendas. Tenemos un barrio de 170 lotes y un pedido de 150 viviendas a nivel provincial; ojalá se pueda concretar. También las trece viviendas que estamos tramitando, que venimos hace muchos años haciéndolo.

Por supuesto, la continuidad de la obra de la planta de cloacas, que está en marcha pero que va a un ritmo lento y ojalá el año que viene se potencie mucho más la velocidad para poder tenerla, en el término de uno o dos años, terminada.

Me parece que esos son los grandes desafíos que uno puede observar desde la gestión. Y después, desde el punto de vista de la comunidad, que tengamos un año más tranquilo desde el punto de vista inflacionario y con más oportunidades laborales dignas. Saladillo tiene ‍una capacidad laboral importante, pero mucha de ella es en negro y eso dificulta mucho la situación de la comunidad, de muchos vecinos que no tienen las condiciones de previsión que hay que tener, como el aporte jubilatorio y el tema sanitario.

Esas son las cuestiones que uno entiende para transformar el año que viene en un año positivo para todos.

–Usted hacía mención a la Universidad Nacional de Saladillo. ¿Lo decepcionó que no se haya podido tratar en la Cámara de Diputados de la Nación, que se haya caído la sesión para tratar esta importante creación de universidades nacionales?

Sí, yo he dicho en varios lugares. Estaba yo ahí presente en el momento en que no se pudo tratar. Parecía que estábamos cerquita de tratarlo y se complicó. Cuestiones de política institucional del Parlamento impidieron que se llegara a un acuerdo. Yo no quiero entrar en un debate porque no me corresponde como intendente. Yo lo que pretendía era la aprobación de nuestra universidad, por la cual hemos luchado, hemos trabajado, hemos logrado un compromiso muy grande de la comunidad. Y un antecedente muy importante: este año cumplió 26 años un centro universitario, por el cual toda la comunidad paga una tasa adicional para poder tenerlo. En ese centro universitario tenemos convenios con cinco universidades (ahora vamos a tener con seis) y más de quince ofertas educativas: diplomaturas, tecnicaturas, carreras como la de contador. Hace 26 años que se reciben contadores en Saladillo como si se recibieran en La Plata. Son una extensión del aula, directamente, porque son los mismos profesores. Y hace 67 años que se creó en Saladillo el CEUS, con cien becas de residencias en la ciudad de La Plata.

Es decir: hay antecedentes, hay una inversión importante de la comunidad, no solamente de la gestión, con lo cual teníamos aspiraciones concretas, sanas y lógicas de que pudiera concretarse la creación de la Universidad Nacional de Saladillo. Pero no pierdo la esperanza. Creo que se puede lograr. No sé si la palabra es decepción. Sí tristeza, porque la verdad es que estábamos ahí, a un pasito de lograrlo. Pero, bueno, las cuestiones institucionales y políticas en el país no son fáciles de lograr, ¿no?, y más en una comunidad chica como la nuestra. Somos una ciudad de características medianas, no somos de las grandes ciudades que por ahí pueden tener un peso político trascendente para poder presionar. Creo que en el transcurso del año que viene, ojalá así sea, se podrá avanzar en ese sentido