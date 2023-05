Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230508 José Luis Salomón

–Intendente, mediante un video anunció en las últimas horas algo sobre lo que se venía especulando, que es su postulación a la reelección. ¿Qué lo motiva a participar por un nuevo mandato?

Uno, cuando evalúa ser candidato, en la primera oportunidad, en la segunda o en este caso, por tercera vez, lo que tiene en cuenta, en primer lugar, son las ganas, el entusiasmo para hacerlo, pero uno puede tener ganas, entusiasmo, pasión y todo, pero no tener el apoyo de la gente. Bueno, fui midiendo esa situación, si había consenso, si había también ganas de parte de la gente de acompañar un mandato. Uno no va pensando de antemano que va a perder; las veces que competí, lo hice pensando que podíamos hacer una muy buena elección, dignamente, o podíamos ganar, ¿no? Me tocó perder la primera vez en 2011, me tocó ganar en 2015 y a partir de ahí nos tocó ganar siempre. Pero eso hay que tenerlo en cuenta: la consideración de la gente. Uno, cuando ocupa este lugar, tiene que saber medir si existe un consenso favorable o no. Eso por un lado. Por supuesto, una vez que uno advirtió esa situación, empieza a surgir lo que te decía recién: saber si uno está preparado para enfrentar un mandato de cuatro años más.

En este caso en particular, advertí que el desafío es difícil, porque en otros mandatos, tanto 2015 como 2019, uno pensaba que dependía más de uno que de otros. Y después te encontrabas con realidades difíciles: la crisis económica, o la pandemia, o un montón de cuestiones que ni siquiera uno contempla como una situación normal en un mandato. Uno cree que depende de uno solamente manejar esa botonera que es una gestión pública y que depende de la consideración, de las ganas y del tiempo que uno le dedique. Después te encontrás con realidades imponderables, impredecibles. Una pandemia hacía cien años que no existía. Pero en este caso lo que sí queda claro es que la gestión que viene va a ser difícil. Esto lo he charlado con amigos, porque antes de lanzarme con un video, hice más de cien contactos telefónicos, anticipándoles que iba a definir públicamente la candidatura. Muchas veces les decía esto que te voy a decir ahora a vos: esto es como cuando te dicen Tenés que cruzar ese puente. Pero ojo que se puede caer. Está complicado, es delicado. Bueno, el país es un puente complicado, delicado. Y de antemano vos estás definiendo una candidatura sabiendo que el futuro ya es complicado. El presente es difícil y el futuro es complicado, gobierne quien gobierne. A quien le toque gobernar la Argentina en los próximos cuatro años, sin ninguna duda va a ser una etapa difícil para todos. Entonces, definir una candidatura en esa situación no te genera el mejor estado anímico (risas). No está garantizado el éxito, no solamente electoral sino de la gestión. Por eso fue para mí un desafío enorme tomar la decisión. Pero, cuando evalué todo lo que tenía que evaluar (la consideración de la gente, la motivación personal, el apoyo familiar)...

Hace ocho años que estoy en este cargo. Venía de ocho años de estar en la actividad privada y ocho años en la gestión pública. Eso también implica un esfuerzo muy grande, especialmente de mi esposa. De mis hijos también, pero por ahí ellos están en una edad de estudio y lo viven de una manera distinta. Pero mi esposa es la que me acompaña y está sosteniendo ese vínculo familiar, ese lazo familiar que no se puede romper y que es necesario esté lo más consolidado posible cuando uno lleva adelante la gestión pública. Uno no puede venir a la gestión pública a traer los problemas personales; tiene que tratar de resolverlos antes de entrar al despacho o al ámbito público. Así que todo eso entró la balanza. Y tomé la decisión el sábado de anunciarlo oficialmente.

Yo siempre ruego no equivocarme en las decisiones. Me he equivocado, he tenido que reconocerlo públicamente, he tomado decisiones que después he tenido que decir esto no era lo más acertado y tuve que volver para atrás. Eso lo he hecho y creo que ese grado de sinceridad con la gente es lo que te permite también que la sociedad tenga confianza en lo que uno pueda plantear, ¿no? Así que ojalá sea una decisión buena para todos. Especialmente para la comunidad, que es lo que yo pretendo beneficiar cuando uno está ocupando este lugar.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Intendente, imagino también que tomó esta decisión porque considera que hay desafíos o proyectos que encaró durante estos años al frente del municipio que merecen continuar por la senda del desarrollo.

Sí, siempre esas cosas entran en consideración. Aunque no son determinantes. Porque seguramente dentro de cuatro años también va a haber otros desafíos y yo me voy a ir sí o sí. O sea, no tengo alternativa, por más que considere que hay desafíos por delante. Pero sí son importantes para tener en cuenta. La verdad que el proyecto de la universidad para mí es un proyecto que ojalá, si no se puede lograr antes de fin de año, lo podamos concretar en los próximos cuatro años. Poder terminar la planta de cloacas, que era un desafío enorme. Ojalá se pueda concretar. En principio, está previsto para octubre o noviembre del año que viene. El tema del desagüe pluvial cuarta etapa también es un proyecto que está terminado y hay que avanzar en la posibilidad de empezar a ejecutarlo en algún momento. Para nombrarte algunos de los tantos proyectos. El colector cloacal, tema vivienda, un montón de cuestiones que uno contempla dentro del esquema de posibilidad en cuanto al desarrollo futuro. La ruta 205, bueno, que todavía no podemos lograr que se transforme en ruta segura.

Trabajar en esos proyectos te motiva y te apasiona tratar de lograrlos. A veces se logran y a veces no. Creo que también eso influye en una cuota parte de la decisión que uno toma.

–Lo llevo al ámbito nacional para analizar la elección en la provincia de Jujuy. ¿Qué análisis puede realizar del triunfo de la Unión Cí­vica Radical (UCR) en la provincia?

Creo que tiene que ver con las gestiones. Nosotros el año pasado pudimos conocer la gestión de Gerardo Morales en Jujuy. Los intendentes del Foro hicimos un encuentro de un día en Jujuy. Yo personalmente no conocía Jujuy; no conozco el Norte. Y fue la primera oportunidad que tuve de visitar, muy rápido, porque la verdad que desde el punto de vista paisajístico no tuve tiempo de ver nada, pero sí de ver gestión: de lo que era el parque solar, de lo que era el tema del cannabis, de lo que era cada uno de esos desarrollos, el tema litio. Y lo que es la gestión en sí misma en relación al vínculo con la gente. Creo que la gestión de Gerardo Morales ha demostrado a nivel nacional que el Jujuy de hoy es un Jujuy con una pujanza tremenda, no el Jujuy que nos enseñaron en nuestros estudios primarios hace muchos años, donde parecía que era la provincia más pobre, la que no tenía posibilidades, la que parecía que por su clima y por sus condiciones era una situación compleja vivir en Jujuy. Yo creo que hoy quien vive en Jujuy tiene proyección y desarrollo garantizado por muchos años. Y creo que la gestión de Morales ha empoderado al jujeño de una manera que no ocurría hasta ahora. Y me parece que eso es lo que ha favorecido este triunfo de Gerardo Morales: entender que dejó de ser una provincia de consideración menor a ser una provincia considerada como trascendente y con un futuro enorme. Nadie puede predeterminar todavía esa riqueza natural que tiene Jujuy en qué puede terminar o qué consecuencias favorables puede tener para Jujuy y para el país.

Creo que por ahí pasa la cosa. En el caso de Morales, por supuesto que tiene un protagonismo político importante. Quiere ser presidente, está dentro de su derecho intentarlo. Es presidente del partido. Hay un montón de consideraciones políticas. Pero muchas veces no se gana por las consideraciones políticas, ¿eh? Yo creo que la gente hoy mira más allá de lo político. Uno puede tener el mejor discurso del mundo, subirse a una tribuna y ser un orador de primer nivel y la gente no te acompaña. Me parece que hoy la gente mira quién le resuelve de la mejor manera posible su situación compleja, que es la de transitar y vivir en la Argentina cada día. Y después, si a eso se le agrega un buen condimento político, por supuesto que todo suma. Pero la garantía del triunfo está en la gestión pública; no cabe la menor duda.