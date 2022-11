Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221102 José Luis Salomón

–Intendente, se reunió con diferentes funcionarios provinciales. ¿Qué definiciones puede brindarnos sobre estas reuniones, en un contexto delicado en relación al déficit habitacional, que golpea por igual a todos los distritos de la Provincia?

El tema es complejo. La verdad es que no es fácil de resolver desde el ámbito municipal. Estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible. Se están generando a nivel local desarrollos inmobiliarios importantes que son privados, pero no siempre pueden dar respuesta. Inclusive los créditos Procrear han sido un factor importante de solución de problemas habitacionales, pero para situaciones económicas que permiten acceder a un crédito. Hay situaciones sociales complejas a las que no hay forma de darles respuesta.

MIRÁ TAMBIÉN Daireaux: municipales perciben sus haberes con nuevo incremento

Estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) con trece viviendas desde hace un tiempo importante, con algunas complicaciones en cuanto a la cantidad de valores UVI, que no permitía tener oferentes. Ese trámite creo que en poco tiempo podría salir. Eso nos permitiría mejorar la propuesta para que haya más oferentes y poder encarar las trece viviendas que hace muchos años estamos esperando. Empezamos a tramitarlo en 2016, con la gestión anterior, y estábamos cerquita de concretarlo, pero no hubo oferentes y eso nos complicó bastante. El tema inflacionario jugó un poco en contra.

El otro tema importante son las 150 viviendas para las que estamos ofreciendo terrenos en Saladillo Norte, donde no se hizo el ferrocarril. Estamos tramitando la aprobación de un plano para ver si podemos, a través de la Provincia, conseguir esa cantidad o la cantidad que pueda disponer para Saladillo. Así que gestionamos ante el ministro de Hábitat, Agustín Simone, que hizo extensiva la invitación a los concejales del Frente de Todos.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan los trabajos de pavimentación en Tordillo

De ahí nos fuimos a ver al de Infraestructura, Leonardo Nardini, para abordar varios temas. Uno de ellos es la ampliación de la red de cloacas en tres barrios, que estamos tramitando desde hace un tiempo importante, porque ya tenemos resuelto el tema del colector principal y nos permite avanzar en estos tres barrios, una obra de más de 400 millones de pesos que ojalá podamos conseguir. También la solución del problema del pluvial del Canal 17, en la parte urbana de Saladillo; la repavimentación de los accesos a Cazón y Del Carril, que los hemos presentado en la Dirección de Vialidad en varias oportunidades, y un tema importante que es el gas para Polvareda y del Carril: el ministro se mostró muy preocupado por esto, porque es una obra que está parada hace siete, ocho años aproximadamente. Cuando nosotros llegamos a la gestión, en 2015, ya estaba parada. Es una complicación de tipo legal, porque no hay forma de poner una planta reductora de presión en una propiedad privada, que permita de alguna manera mandar gas de presión domiciliaria a las redes ya hechas en Polvareda, que tiene 400 habitantes, y Del Carril, que es una comunidad de 1500 habitantes.

–Noto que, al igual que otros jefes comunales del radicalismo, mantiene una muy buena relación con los funcionarios provinciales.

Sí, tratamos de tener la mejor relación posible. Eso no garantiza el éxito de las gestiones: no es que vinimos con un paquete de obras. Tramitar o gestionar significa intentarlo todos los días. De ahí a poder concretar la obra hay un camino importante. Para llegar a la firma del convenio, tiene que haber partidas, tienen que estar resueltos los problemas financieros fundamentalmente, y tiene que tener la posibilidad de concretarse. Yo valoro la posibilidad de tener estas reuniones con los ministros, con funcionarios como el director provincial de Hidráulica, y tener la oportunidad de conversar los temas que son importantes para Saladillo, para nuestro pueblo.

–Sergio Berni iba a estar en la ciudad entregando patrulleros. ¿Se suspendió este encuentro?

Sí, iba a entregar nueve patrulleros, lo que nos permite renovar prácticamente la flota completa. A principios de este año entregó seis patrulleros para la Patrulla Rural. Con esto tendríamos quince patrulleros nuevos y eso nos daría un alivio importante en el mantenimiento, la conservación y el servicio. Gran parte del mantenimiento y por supuesto el combustible lo afrontan los municipios. En Saladillo lo hacemos sin mirar mucho quién es responsable. Eso nos venía muy bien, pero por algunas cuestiones institucionales. Pero en los próximos días seguramente va a estar en nuestra comunidad, concretando esto que se había comprometido.