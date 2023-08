En otra ocasión te contábamos sobre los cuestionamientos al intendente de General Pinto, Alfredo Zavatarelli, por pagar sueldos “muy bajos” y no apoyar a los emprendedores ni al campo.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el candidato a jefe comunal por Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Sánchez, lanzó críticas aun más duras, acusando a la gestión de Zavatarelli de “corrupción” y “amiguismo”, y prometió que si logra llegar a la intendencia, su principal objetivo será “generar laburo”, especialmente para los jóvenes.

Escuchá la entrevista:

–JxC ha realizado una muy buena elección en un distrito gobernado por el kirchnerismo. Si bien usted en lo personal no logró imponerse sobre el actual intendente, Alfredo Zavatarelli, quedó muy cerca, y contabilizando las tres listas de la oposición, la superioridad es absoluta: es un 61% del total de los votos para JxC. De cara a octubre, ¿cómo analiza estos resultados de las urnas?

Estos resultados de las urnas nos dicen que el pueblo dio un mensaje. Este gobierno actual hace veinte años que está. Se hicieron muchas obras, es realidad; se hicieron muchas obras, el pueblo está muy lindo. Pero acá lo que ha pasado es que estuvo de la mano la corrupción. Y vemos funcionarios millonarios y el empleado público está ganando muy mal, el enfermero está ganando muy mal. Y ese fue el resultado de las urnas. Para mí no hay otra cosa que esa.

Yo vengo de la parte privada. Es la primera vez que soy candidato a intendente, la primera vez que trabajo en política en serio. Yo vengo de la parte privada y empecé muy bien, muy desde abajo, con mi hermano, laburando, y ahora tengo una empresa agroalimentaria. Tenemos un tambo y una fábrica de quesos. Yo me presenté con el espacio de La Fuerza del Cambio, con Patricia Bullrich, y quedamos nada más que a 121 votos del actual intendente municipal. Hicimos muy, muy buena elección.

–Claro, pensando en octubre, las perspectivas de lograr obtener la intendencia para JxC son muy buenas. ¿Está trabajando ya con los otros dos competidores que tuvo en la interna para unir fuerzas, pensando ya en las generales?

Desde el primer día estamos trabajando juntos, sí. Con Daiana García, una doctora que estuvo con (Horacio Rodríguez) Larreta, y Emir Asorey, que estuvo con el espacio también de Patricia Bullrich, por los radicales. Somos un equipo unido ahora para competir en las próximas elecciones y, desde ya, con mucha esperanza de ganar, porque seguimos hablando con la gente, por más que no tenemos billetera nosotros. El intendente actual tiene mucha billetera, hoy pueden salir a comprar votos, pero yo creo que a esta altura de la vida ya a la gente no la compra con dinero ni con una chapa. Me parece a mí, es lo que yo palpo en la calle. La gente quiere un cambio real, un cambio real en Pinto, que se puede dar.

–Usted mencionaba que es un gobierno marcado por “la corrupción”. ¿Considera que la decisión del pueblo en las urnas fue un voto castigo a Zavatarelli?

Posiblemente sea un castigo y posiblemente también sea un desgaste. Un desgaste de estar veinte años en el gobierno y siempre ser los mismos; ser los dueños del pueblo, gobernar mucho más para los amigos que otra cosa. Porque acá lo que se ve es el amiguismo. Yo veo gente que la está pasando realmente mal porque por ahí opinó distinto. Y si no estás del lado del gobierno es como que no te dan bolilla, que no te saludan. Eso es lo que ha pasado en el pueblo, lo que yo veo en el pueblo.

–¿Cuáles son las principales propuestas de la lista que usted encabeza para mejorar la situación de General Pinto?

La principal propuesta es generar trabajo. Generar empresas que se radiquen en el distrito de General Pinto, que es algo que yo propuse en el 2009 y en el 2013, con proyectos muy viables.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nunca quisieron dejar entrar a ninguna empresa privada. Jamás dejaron entrar a ninguna empresa privada. Y ahora me sigo enterando de un montón de proyectos que llegaron a Pinto y siempre los cajonearon.

–¿Por qué motivo?

Porque tiene que ser el empleo público: obra pública y empleo público. Pero el tema es que termina con empleos miserables. Acá nunca se fomentó nada. Mire, mi empresa láctea es una de las más nuevas y ya tiene 21 años. Se han hecho fabriquitas muy chiquititas, pymes muy chiquititas, pero prácticamente nada. Casi todos los emprendimientos fracasaron acá; nunca les dieron posibilidades a empresas que venían a instalarse, jamás, jamás.

Nosotros tenemos muchas posibilidades. Yo tengo muchos contactos porque he laburado mucho en la vida y estoy integrando ahora la Cámara Argentina de Picado de Forraje. He viajado por distintos lugares del mundo, tengo muchos contactos y hay muchas posibilidades de generar trabajo, como el frigorífico, como reabrir una fábrica láctea que es una fábrica de leche en polvo. Eso está parado. Ya lo estuvimos mirando. Eso se puede rehabilitar, poner en marcha. Hay un montón de cosas que se pueden poner en marcha. Otra cosa que queremos poner en marcha es una aceitera, para transformar los granos. Tenemos una tierra muy buena acá. Se cosecha mucha soja, mucho girasol, maíz; (se trata de) transformar los granos y no llevarlos a Rosario y embarcarlos a China.

Y después, apoyar al emprendedor. Yo en la vida fui un emprendedor. Yo empecé prácticamente de cero con mi hermano y hoy tenemos una de las cinco empresas más importantes del pueblo; damos laburo a treinta personas en forma directa. Creo que se puede hacer.

–¿Qué mensaje le gustaría dejarles a los habitantes de la ciudad, pensando ya en las elecciones del mes de octubre?

El mismo mensaje que estoy dando casa por casa: que vamos a generar laburo. Porque la mayor preocupación de la gente de acá es el trabajo, porque los hijos se van. El 80% del trabajo lo da el municipio. Y el mensaje que dejo es que quiero apoyar a la gente del pueblo, apoyar a los jóvenes. Que no se nos vayan los jóvenes del pueblo. Porque acá hay un desarraigo. El que puede estudiar no tiene otra opción que irse del pueblo. Si quiere progresar, no tiene otra opción que irse, porque no tiene progreso. Por eso yo digo que hay que generar alternativas de trabajo para que el joven pueda seguir.

Yo tengo 63 años. Mi idea es gobernar por cuatro años y formar a una persona joven para que siga gobernando. Porque este es un país que hay que seguir gobernándolo y no hay que adueñarse de las instituciones. Lo peor que les pasa a los gobiernos es adueñarse de las instituciones, creerse dueños de las instituciones. Yo creo que hay que hay que apoyar mucho a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de la Argentina.