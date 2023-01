Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230117 Javier Martínez

–Hemos hablado el año pasado de que, a pesar del delicado momento económico que viven el país y la provincia, Pergamino tuvo un buen año de gestión. ¿Qué proyecciones esperan para 2023 en materia de gestión municipal?

Siempre hemos sido muy optimistas en el cumplimiento de las proyecciones. Las mediciones de los últimos años nos hacen pensar que año tras año estamos ejecutando casi el 95% de lo que proyectamos, lo cual es muy importante. Sabemos que este año, en nuestra zona, lamentablemente vamos a tener un nuevo componente que tiene que ver con un factor climatológico. Ahora la temática inflacionaria, que es un problema para todos, es grave. Es grave administrar recursos públicos con alta tasa de inflación, porque genera conflictividad permanente con proveedores. También con nuestros vecinos, que a veces es difícil explicarles que las tasas deben acompañar los coeficientes inflacionarios, porque no hay otra forma de sostener el pago de sueldos, combustible, energía... Ese es un punto muy negativo. Y otro punto negativo es el tema climatológico, que está afectando prácticamente a todo el país, pero más a la región centro, teniendo en cuenta que acá, en nuestro pueblo, lo agroindustrial es muy fuerte. Así que estamos un poco atentos y analizando cuál va a ser el efecto de eso sobre nuestros ingresos.

–En materia de gestión, ¿cuáles serán los temas a trabajar durante este año?

Nuestro lema, y lo que les planteé a los vecinos allá a fines de 2015 y principios de 2016, era un Pergamino con 100% de agua corriente, 100% de cloacas, 100% de luminarias LED, 100% contenerizado, 100% con cordón y 100% con asfalto. Y estamos trabajando para lograr ese objetivo, que se va a cumplir también en un elevado número, mayor al 95%.

–¿Cómo espera que sea la relación con el gobierno provincial durante este año?

A todos nos gustaría que fuera mejor. Es muy chata. Es poco lo que la Provincia ha hecho en la ciudad. Ya está entrando en su cuarto año de gestión. Uno debería evaluar y valorar el conjunto de lo que se ha hecho en cuatro años. Es poco y nada. No se ha hecho un solo metro de ramal pluvial. La famosa represa de la ciudad, que tiene un financiamiento del BID, tampoco ha podido tener impulso. La verdad es que es muy, pero muy poquito.

–¿Falta, no sé si buena intención, pero quizás mayor capacidad de diálogo con los municipios por parte del Ejecutivo provincial?

La obra más importante de la historia de la ciudad iba a ser esa represa. Esa represa que se licitó en el gobierno de María Eugenia y tiene un financiamiento internacional del BID, o sea que ni siquiera tiene problemas de financiamiento, y tampoco se ha logrado concretar. Creo que hay un poco de ineficiencia en el manejo de ciertas áreas en la Gobernación, y eso ha hecho que pasen casi tres años y fracción de su gestión y no ha podido iniciarse una obra que ya estaba financiada y licitada. Y también el tema de los ramales pluviales, un tema importante para la ciudad. No se ha hecho un solo metro. No te digo concluirlo, pero en todas las gestiones se hacían 500 metros, 700. La ciudad todavía necesita hacer dos grandes ramales pluviales, uno norte y otro sur. Y tampoco se ha logrado concretar ni un solo metro. Ni hablar de que no hemos tenido ni una sola vivienda en construcción. Es duro para los vecinos, más para los que tienen esas necesidades básicas que no dependen de los fondos locales, sino provinciales o nacionales. Ha costado mucho.

–¿Ya definió su futuro político de cara a las elecciones?

En principio y conforme a lo que he hablado con mi equipo, nuestra intención es seguir profundizando nuestro trabajo en la ciudad, seguir pensando en que este Pergamino, que es la perla del norte de la provincia, pueda seguir potenciándose, que los vecinos tengan siempre la mejor calidad de vida. Así que voy a estar enfocado en el trabajo en la ciudad y pensamos que el destino próximo también va a ser ese.

–¿Y cómo analiza a la coalición Juntos a nivel provincial, pensando ya, también, en los comicios venideros?

Entiendo que existen, a esta altura de la campaña, estos movimientos que son clásicos de la política, ¿no? Existen reacomodamientos, reposicionamientos. No me alarma, porque entiendo que cuando vamos llegando al proceso electoral, más cuando se vaya llegando al cierre de listas, los distintos grupos que forman nuestra estructura tenderán a tener más músculos para lograr su petición. Así que es una cuestión lógica. Entiendo que eso irá catalizándose en el momento adecuado