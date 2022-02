Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Javier Martínez.

Javier Martínez

En el encuentro de intendentes, apoyaron el acuerdo con el FMI, pero no quieren que con ese acuerdo venga un ajuste municipal, ¿esto es así?

Bueno en realidad eso es parte de lo que ha trascendido, la reunión tuvo otros matices, el tema del apoyo fue una resolución que tomó la mesa nacional, y lo que sí pudimos ver en la reuniones es una perspectiva económica de la situación del país, actual y con posterioridad a la firma del acuerdo con el fondo, lo cual sí creemos que es necesario, sin que eso signifique complicar a cierto sector de la sociedad y aumentar impuestos.

Vimos la situación de los municipios, cómo se ha favorecido las ciudades oficialistas y han marginado un poco nuestros municipios por cuestiones políticas, eso surgió del análisis económico que se hizo.

También aprovechamos para interrelacionar puntos de gestión, que tienen que ver con la salud, que parecería que el covid empieza a retirarse, con lo cual también podemos empezar a hacer foco en cuestiones que hemos postergando por este tema que era esencial.

También se charló mucho sobre el partido, que va camino a su institucionalización, con un amplio acuerdo de muchos sectores, y después por último obviamente ampliar el espacio nosotros somos Juntos, ahí estábamos los intendentes del PRO pero estamos convencidos de que tenemos que trabajar en un gran bloque de unidad.

En caso de que se llegue a un acuerdo con el fondo monetario, ¿a ustedes les preocupa que pueda haber un ajuste en las arcas municipales?

No debería suceder, en la perspectiva económica que se nos brindó, no sé pormenorizó sobre ese tema, pero nosotros tenemos nuestro presupuesto armado y obviamente que si cualquier tipo de acuerdo perjudica las arcas municipales deberíamos manifestarnos en contra.

Una de las polémicas de la semana fue entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el subsidio al transporte de pasajeros, ¿cómo es la situación en Pergamino con el transporte de pasajeros? ¿Y qué consideración le merece esta nueva puja?

Forma parte de una distorsión de la política de subsidios, acá estamos muy complicados con nuestro transporte, los subsidios no llegan o llegan tarde, las empresas están trabajando prácticamente a perdida, sus propietarios la suelen tener abierta pensando que en el futuro pueden tener alguna viabilidad mayor.

El costo del transporte es muy elevado, y creo que el 60 o 70% de su costo está pagado mediante subsidios, forma parte de una distorsión que hay que empezar a corregir y cuando se corrija no hay que hacerlo para unos y para otros no.

Tendría que haber una política de empezar a implementar una menor carga de subsidios, al menos en aquellos sectores que no necesitan el subsidio, debería ser para todo el país igual.

¿Cuál es el precio del pasaje en colectivo en la ciudad?

Unos $50 o $54.

¿Está de acuerdo con el planteó que hizo Horacio Rodríguez Larreta de que es un nuevo golpe de la Nación a la Ciudad este tema de los subsidios?

Es muy difícil administrarse así donde no hay reglas claras, le pasará a Horacio pero también nos pasaría nosotros si mañana me dicen bueno de la coparticipación vas a recibir la mitad, yo cómo hago para desarrollar el esquema que tuve durante el año, para pagarle el sueldo a mis empleados, para cumplir con mis proveedores, un país serio no se puede manejar así.

Si hay que trabajar en la reducción de algún subsidio sobre cierto sector son cosas que deben programarse con tiempo, pero siempre que sea equilibrado para todos que no sea solamente por cuestiones políticas y agredir, porque ya pasó con la coparticipación en Capital y la verdad no está bien.

¿Considera que se está manejando con poca seriedad el gobierno nacional en este asunto?

No tengo ninguna duda, marca un adversario político y trata de perjudicarlo con la economía, y creo que no es la forma, de ninguna manera, tiene que haber proyección y consensos, vemos que siempre están atacando el mismo gobierno, quizá por entenderlo opositor en una futura contienda