Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Oscar Ostoich.

Oscar Ostoich

¿Qué balance, según su experiencia y como vecino de Capitán Sarmiento, hace de la gestión de Javier Iguacel?

De la gestión de Javier Iguacel hay que hablar de tres o cuatro puntos escasos, te diría menos de tres puntos. Está haciendo muchas cosas que son márketing, pero no útiles para el pueblo, para la sociedad de Capitán Sarmiento.

Él modificó el plan de Ioma para el personal municipal, puso una mutual e hizo prácticamente obligar al personal municipal a salir de Ioma para incorporarse en esa mutual. Hoy los que están en esa mutual están pagando 4000 o 5000 pesos de más, que no los pagaban antes. Ese es el perjuicio que le da al personal municipal y a todos los que se afiliaron a la nueva prestadora de servicios de salud hecha por él.

En segundo lugar, no ha firmado el convenio de Pami. Hoy la gente de Pami en Capitán Sarmiento está totalmente desprotegida. No los atienden en el hospital, tenemos que andar haciendo traslados y cambios de lugares para poder solucionarle los problemas a la gente. Ese es otro perjuicio grave.

Ahora está haciendo algunas obras, con las que está teniendo problemas de inundación cuando llueve un poco, porque están mal diagramadas, dicho por ingenieros y gente especializada en la materia. Así que estamos con todos esos problemas. No atiende a nadie, no le interesan los problemas de la sociedad. Lo que le interesa son los problemas particulares de él. Es como el aloe vera, cada vez que lo investigan aparecen más propiedades. Y eso es lo que está haciendo, pone negocios, pone propiedades.

"Javier Iguacel es un hombre mentiroso serial, miente permanentemente, engaña a la gente"

Es un hombre que miente mucho a la gente. Es un hombre mentiroso serial, yo diría, porque miente permanentemente, engaña a la gente. Le dice una cosa y después no la hace. Hizo un sorteo del terreno cuando ahora los terrenos no los tiene para entregar. La gente lo insulta, le dice de todo.

Yo voy en la calle caminando y me encuentro con gente común, que anda en moto, en bicileta, de a pie, y andan a los gritos. Me dicen: “chiquito, tenés que volver, sacá a este delincuente de acá”. La gente en la calle lo difama muy duramente.

Así que nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando. Fuimos con una única lista del concejo de partido, yo voy como congresal provincial, no quise otro cargo, y ya estoy trabajando para el año que viene firme con la gente mía, tengo un grupo. En las próximas elecciones del año que viene, no sé, si habrá internas, bueno, que haya internas, iremos a internas y allí se sabrá quién es el que continúa y quién es el que tiene que acompañar al que continúe.

¿Su expectativa es volver a la intendencia?

No, no. No sé si yo. Tengo candidatos muy potables y muy buenos, que están a la altura mía y que están conmigo. Vamos a ver, llegado el momento decidiremos qué es lo mejor para el peronismo y qué es lo mejor para tener la municipalidad al servicio de la comunidad de Capitán Sarmiento.

En un momento usted calificó a Iguacel como patrón de estancia…

Sí, sí, es patrón de estancia. No atiende a nadie, no resuelve problemas, no hace nada. Una persona que no resuelve nada, que no atiende a nadie, es patrón de estancia. Son patrones de estancia, que manejan la estancia de ellos y nada más.

Iguacel tiene altas expectativas, o al menos hizo trascender la posibilidad de presentarse a candidato a gobernador.

Permitime reírme un rato. La verdad que si la comunidad bonaerense lo vota como gobernador me daría mucha pena, mucha lástima porque no es un hombre para una gobernación, bajo ningún punto de vista, por favor.

Yo creo que no tiene posibilidades de ninguna índole. Te lo puedo decir con absoluta certeza