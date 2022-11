Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221129 Iván Villagrán

–Intendente, ¿qué balance puede hacer de la gestión municipal en este 2022?

El balance es positivo en términos de obras, incorporación de patrimonio de maquinarias y también construcción de viviendas, asfalto, cloacas, red de agua, puesta de luminarias LED, edificios públicos como los centros de desarrollo infantil, el SUM y el jardín maternal. Es una evaluación que hacemos junto con los vecinos. Carmen de Areco es una ciudad con 20.000 habitantes. Nos conocemos todos, nos cruzamos en el supermercado, en la carnicería, en la calle. Y hablando con uno y con otro, el balance que vamos haciendo con los vecinos es ese: se ven las obras, se ve la gestión, se ve que en todos los lugares del municipio hay algo. Y eso es muy positivo para que la gente valore lo que se está haciendo. Creo que hay una valoración muy positiva de la gestión.

–Y este año también han logrado articular muy bien y trabajar mancomunadamente tanto con la Provincia como con la Nación.

Sí, la verdad que sin el apoyo del gobernador Axel Kicillof y su ministro y sin el apoyo de Nación es imposible que nosotros podamos hacer todo lo que estamos haciendo. Tener ese apoyo es fundamental para poder dar respuestas a las problemáticas que tienen nuestros vecinos. Porque si no, estamos todos a la deriva, porque tenemos un presupuesto que ahí nomás llega a cubrir gastos corrientes y no nos queda margen para tapar baches. Desde ese lugar necesitamos el apoyo de la Provincia y de la Nación para poder hacer estas obras, que son significativas para la calidad de vida de nuestra gente.

–Recientemente, Areco también se sumó a un programa fundamental, que es Puentes, con la posibilidad de acercar la universidad al territorio.

Sí, estamos muy felices con eso. Yo soy primera generación de estudiantes universitarios: me fui a estudiar a La Plata. Y sufrí mucho el desarraigo y tener que salir a buscar un trabajo. Un lugar que no conocés, donde no te conocen, trabajar, estudiar, lejos de tu familia, lejos de tu tierra... Y eso que me pasó a mí les pasa a muchos jóvenes del interior de la provincia de Buenos Aires y por supuesto de acá de Carmen. Uno de los objetivos que nos pusimos era traer carreras universitarias a Carmen de Areco. Para nosotros es muy importante. Habíamos traído la licenciatura en Educación de la Universidad de Hurlingham, y también la de Mantenimiento Industrial de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Y cuando nace este programa Puentes, la verdad que nos llenó de emoción, porque nació la oportunidad de tener un CUC, un Centro Universitario Carmeño construido de cero para que ahí funcionen todas las carreras universitarias que vengan en la posteridad. Para nosotros es muy emocionante, porque es un logro enorme traer la universidad a Carmen de Areco. Viene con un combo que es una carrera que tiene que ver con nuestra matriz productiva, que es la licenciatura en Administración Agraria, que la vamos a tener a partir del año que viene.

Realmente nos pone muy contentos poder tener esta oportunidad para los jóvenes y no jóvenes de nuestra ciudad. Es un logro en materia educativa poder darles a nuestros ciudadanos. Hay muchos interesados que se están anotando.

–Pensando ya en 2023 ¿cuáles considera que serán los desafíos fundamentales de su gestión?

Primero, seguir teniendo un municipio activo, que siga trabajando por los vecinos. Un municipio que esté activo en cuanto a obras, que siga avanzando con el asfalto, construyendo más viviendas, colocando más luminarias, generando más talleres culturales, deportivos, acompañando a la educación convencional en cuanto a la infraestructura que cada edificio necesita, acompañando a los pibes con becas para que estudien, para que estén en la escuela, acompañando a los centros de estudiantes que trabajan para su escuela y también a las Casas del Estudiante que tenemos en Capital Federal y en La Plata, donde hay jóvenes de nuestra ciudad que están estudiando y que necesitamos que sean profesionales, que cumplan sus sueños, y también queremos acompañar ese sueño, ese proyecto de vida que tienen nuestros jóvenes que se van a buscar un futuro.

Para nosotros es muy importante que nuestra gente acceda a bienes y servicios que antes no tenía y que eso le mejore la calidad de vida sustancialmente. Si bien 2023 es un año electoral, no va a haber diferencia con el nivel de trabajo que le estamos imprimiendo a la gestión desde el primer día. Lamentablemente, Carmen de Areco se había acostumbrado a ver que el municipio se activaba en épocas electorales. Y de esa manera los cambios se producen de manera muy lenta, y es muy difícil imprimirle el nivel de cambio que necesita la ciudad. Así que decidimos trabajar todos los días como si fuera un año electoral. Y así lo venimos haciendo y por eso la diferencia.

Hoy vamos a estar entregando cuarenta viviendas que pudimos reactivar, que eran una obra paralizada del gobierno de Marí­a Eugenia Vidal, que se había iniciado en 2015 con Cristina Fernández de Kirchner, y Macri y Vidal lo que hicieron fue paralizarla y cuarenta familias quedaron con su sueño dormido, lamentablemente pensaban que esas viviendas no se iban a terminar más, no se iban a entregar más. Pudimos gestionar, pudimos tener el acompañamiento del gobierno nacional con el programa Reconstruir y también de Agustín Simone, que siempre nos está dando una mano grande. Para nosotros es realmente muy importante. En febrero vamos a estar entregando 19 viviendas más, diez de una obra paralizada de Vidal que reactivamos, y nueve viviendas nuevas que estamos construyendo con la Provincia.

Creo que desde ese lugar es que trabajamos con mucha convicción de que hay que trabajar todos los días para producir un cambio significativo en la calidad de vida de nuestra gente. Y el año que viene no va a ser una excepción en lo que venimos haciendo.

–Aprovecho que menciona el año electoral y a Cristina Kirchner. ¿Tiene que ser, en su visión, la candidata del Frente de Todos para 2023?

Para mí sí, por supuesto. Hay que ver qué dice ella. Es lo que pensamos tanto yo como muchos compañeros y compañeras, muchos vecinos que por ahí nunca militaron orgánicamente en ningún partido político pero que tienen un amor y una lealtad por Cristina porque cuando piensan en Cristina piensan en la dignidad que Cristina les dio. Yo recibo mucha gente y cuando les digo que va a hablar Cristina en algún lado, me dicen: “Yo la amo a Cristina, porque gracias a ella me jubilé, o gracias a ella mi hijo pudo estudiar, o gracias a ella tuvimos la computadora”. Hay tantas cosas lindas que pasaron para la gente de más abajo, para los compañeros que no tuvieron las oportunidades que tuvieron otros, que quedaron rezagados... Con Cristina hubo un Estado que marcó la diferencia en cuanto a garantizar derechos. Y eso creo que la gente no lo olvida. Por eso hay un amor intacto. Y creo que es la persona que puede aglutinar a todo el campo nacional, a todo el peronismo, y que puede devolvernos la esperanza de tener una Argentina pujante y que nos permita vivir con un piso de dignidad que esté bueno