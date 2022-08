Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Ricardo Moccero.

Me gustaría conocer cómo avanza la agenda de trabajo municipal, teniendo en cuenta que en las últimas horas se ha reunido con el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y han delineado un plan de trabajo en cuanto a obras públicas para el municipio.

Hemos tenido apoyo desde el primer día de asunción de este Gobierno, un apoyo total del ministro Gabriel Katopodis, así como de Néstor Álvarez en el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

Estamos cubriendo casi el 90 por ciento de la ciudad cabecera con cloacas, le estábamos informando más o menos la fecha que se termina para ver la posibilidad de que vengan a inaugurar las obras.

Hemos tenido problemas como todos los intendentes con el tema de la inflación, ha sido un poco engorroso. Cuando se presenta una licitación queda desierta porque los valores quedan desactualizados, pero más allá de eso ya ahora el Gobierno está adelantando los anticipos, así que se ha mejorado bastante en ese aspecto.

Tenemos algunas cuadras en ejecución de pavimento y otras que hemos presentado proyectos nuevos. Hay obras de gas. Tenemos planificado gas natural en los barrios nuevos de todo lo que es lotes con servicio, donde se ha instalado gran parte de Casa Propia y Procrear. Hay más de 200 construcciones nuevas con estos créditos que han beneficiado a la población que vienen del Gobierno nacional.

Estamos dándole curso a la obra de la Terminal de Ómnibus que había quedado paralizada en el 2015 y el gobierno anterior no la continuó. Se están haciendo también entre Provincia y Nación distintas rutas. Ha habido una decisión política del gobernador Axel Kicillof de mejorar las rutas que estaban más deterioradas, como la Ruta 76, la Ruta 60.

Tenemos también obras de infraestructura en Educación. Esto es decisión del gobernador Axel Kicillof, de que la educación esté súper atendida y es lo que estamos haciendo es inédito. Es la primera vez que se están reparando la totalidad de las escuelas que tiene el distrito, incluso escuelas rurales. Estamos construyendo la facultad presencial, ya tenemos carreras funcionando y estamos terminando la primera etapa, después esperamos poder hacer una segunda y tercera etapa, y aspirar a tener en unos años una universidad en Coronel Suárez.

Por lo que usted cuenta el vínculo que mantiene Coronel Suárez tanto con Provincia como con Nación es muy bueno, pero ha habido intendentes principalmente del PRO que se quejaron con respecto al destino de los fondos que hace Axel Kicillof, sosteniendo que los municipios amarillos son discriminados. ¿Qué piensa cuando escucha estas definiciones por parte de los alcaldes opositores?

Están faltando a la verdad. Durante la temporada de verano entregaron patrulleros aquí en la zona; le entregaron a Bahía Blanca, que es del PRO, a Pringles, a Puan, a Patagones, todos municipios opositores. Está clarito que no hay discriminación, todo lo contrario.

Hemos estado participando de jornadas en Saavedra, en Pigüe, donde el propio intendente le agradecía al Gobernador por las obras que se estaban haciendo. He escuchado a otros intendentes de la sexta. No lo he escuchado nunca al intendente de Bahía Blanca agradecer cuando tiene más de 4 mil millones en obras. O sea que no hay discriminación por parte del Gobernador, todo lo contrario.

Yo creo que debe ser uno de los gobernadores que ha distribuido en forma equitativa en todos los municipios. Además nos conocemos los intendentes y nos preguntamos, nos hablamos sobre qué obas tenemos en marcha. Algunos nos sorprendemos por la cantidad de viviendas que están haciendo en distritos de Juntos por el Cambio. Es la distribución que se ha otorgado y yo creo que es muy pareja en todos.

Según su criterio, ¿Axel Kicillof debe ir por la reelección?

Sí, yo creo que sí. Los dos años de pandemia nos perjudicaron mucho, tanto al gobernador Kicillof como a todos los intendentes, pero estamos saliendo en una pospandemia con una cantidad de obras y gestiones… No son solamente obras de infraestructura escolar, pavimento, cordón cuneta, gas u obras de cloaca, sino que hay gestiones culturales, deportivas, gestiones en seguridad. Acabamos de recibir alrededor de 10 patrulleros. Se dedica a todos por igual y visita a todos los distritos.

Yo creo que es un gobernador que tiene que ser reelegido porque no nos olvidemos que perdimos dos años de pandemia. Se podría haber hecho mucho más. Necesita seguramente los próximos tres años para demostrar realmente cómo se puede dar vuelta la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles considera que son los desafíos principales del Frente de Todos a nivel nacional?

Lo primero que hay que atacar fuertemente es la inflación porque es lo que nos perjudica a todos los argentinos y no se puede tener una previsión de nada si no se controla la inflación. Los trabajadores no pueden llegar a fin de mes porque la inflación se come los salarios, o sea que el principal flagelo que hay que atacar es el de la inflación, más allá de todas las críticas que pueda llegar a haber de la forma en que se realice…

Hasta ahora podríamos recordar que Macri decía en su campaña que bajar la inflación a un dígito era una pavada, que era una cosa simple. Sin embargo, la elevó casi a un 40 por ciento. Entonces, yo creo que no es fácil, me parece que acá hay que darle gobernabilidad al gobierno y darle la oportunidad a Sergio Massa de poder estabilizar esta situación económica que es grave para todos.

Yo creo que si todos aportan un granito de arena, todos los gobiernos o todos los frentes, los partidos políticos, si por lo menos en vez de criticar tanto se sientan a ver cómo se resuelve esto y aportan sugerencias, supongo que vamos a mantenerlo como hasta ahora, que en poquito tiempo se ha mantenido equilibrado: un dólar que algunos decían que a 350 era barato, hoy está en 280 el dólar paralelo. A mí me parece que hay que tener un poquito de esperanza, confianza y ayudar.

Por otro lado, me gustaría que el Frente de Todos logre a través de lo que está sucediendo una unidad total, porque no hay lugar, no hay tiempo, no hay margen para divisiones. La situación del país, la crisis del país, amerita que estemos todos juntos y podamos de una vez por todas bajar la inflación y generar trabajo.

Hoy el país tiene un crecimiento que algunos no lo quieren ver, pero sin ir más lejos yo te digo lo que está sucediendo en todos los distritos. Todas las empresas están trabajando, todas las constructoras. Llamás a una licitación para hacer una escuela y las empresas no se presentan porque están saturadas trabajando en otros distritos.

Se está construyendo mucho, por lo menos la provincia de Buenos Aires. No hay personal de oficio, no se consiguen ni carpinteros, electricistas, plomeros, gasistas matriculados, constructores, albañiles. Están todos trabajando. Eso demuestra también el crecimiento del país. Se ven las rutas llena de camiones; en un país que está parado o que no tiene crecimiento las rutas están vacías. Hoy las rutas y el consumo de energía también demuestran que se está en crecimiento. El crecimiento está asegurado, lo que tenemos que tratar de controlar es la inflación