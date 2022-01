Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ricardo Alessandro.

Ricardo Alessandro

¿Cuál es la agenda planificada desde el municipio para la gestión de este 2022?

La agenda es bastante importante y consistente, por ejemplo hemos firmado convenios con Energía de la Nación a través del cual vamos a tener 140 luminarias nuevas y dos convertidores de luz nuevos.

Estamos por comenzar una obra asfáltica en calles de nuestra ciudad con la firma Luciano S.A. que ganó dos licitaciones, una de ellas para hacer todo el bacheo de la calle Buenos Aires y otro de la calle Mitre y la rotonda que es la entrada a nuestra ciudad.

Después tenemos la terminación de la avenida Rebagliati, tenemos unos desagües fluviales que prácticamente están terminando, hay gente que ahí no se va a inundar más, hay distintas obras asfálticas en distintos barrios como el de Retiro, que lo venimos anunciando, aunque la plata todavía no ha llegado.

Tenemos un pozo de agua en la localidad de La Invencible, que es importante porque está bastante carente de agua, y estamos luchando para conseguir la sustitución de toda la red de agua potable en el casco céntrico de nuestra ciudad, otra obra importante.

También una cisterna de agua, la cual no está funcionando todavía pero la idea es hacerla funcionar. Hay muchísimas obras más para este año, vamos a entregar el mes que viene 251 lotes que se sortearon, estamos esperando la mensura del agrimensor.

Estamos comenzando 40 viviendas, y tenemos 50 más que se han licitado y estamos esperando que llegue el anticipo.

¿Cuáles son los principales reclamos o pedidos de los vecinos de la ciudad?

Primeramente que se haga pavimento, la gente quiere que aumente su calidad de vida, y después tenemos 27 pozos de agua los cuales con el calor de estos últimos días no estaban funcionando a full, y ahora recién se está recuperando el agua.

Así que agua, cloacas el que puede tenerlas, y por supuesto pavimento. Gracias a Dios tenemos las empresas que son casi todas esenciales trabajando full, pero lo que la gente pide es en relación a la inflación que hay en este momento, que está perjudicando notablemente a nuestros vecinos, porque los sueldos cada vez se achican más.

Estamos en paritarias en la Municipalidad, y tratando de aprobar la fiscal impositiva y el presupuesto, incluso hemos pedido menos de lo normal porque el cálculo fue de 48 puntos y la inflación fue el 50.9%. Así que estamos muy preocupados por eso también.

¿Cómo está la situación sanitaria en la ciudad con respecto a la nueva ola de coronavirus?

Hay alrededor de 1080 casos de covid en el día de hoy, con menor gente que se está hisopando. Se está vacunando a full, casi el 80% tiene la primera dosis, el 50% tiene la segunda, y la tercera se está empezando a aplicar.

Hasta una de nuestras directoras tiene Covid y un nene de 25 días. Es decir que, de una u otra manera esta cepa, la Ómicron, nos ha afectado a casi todos.

¿Considera que debería ser obligatoria la vacunación?

No sé si constitucionalmente puede ser obligatoria, pero realmente habría que tratar en la medida de las posibilidades que se vacune la mayor cantidad de gente posible.

Yo estoy yendo casa por casa, hay gente conocida que no se quiere vacunar, no digo que sea antivacunas, tengo el caso de un amigo que está en terapia intensiva y que no se ha querido vacunar, y tengo otra amiga que tampoco ha querido.

Evidentemente hay que hacer una campaña intensiva para que se vacune la mayor cantidad de gente posible.

¿Usted va casa por casa tratando de concientizar?

Sí, claro. Creo que la vacuna es primordial y ya no alcanza con dos dosis, tendrían que estar las tres dosis puestas, hay gente que está muy preocupada con eso.

¿El pase sanitario se está aplicando en la ciudad?

Todavía no, no creo que sea de aplicación sencilla, más en un pueblo como Salto, que en las confiterías y demás lugares nocturnos creo que se va a complicar un montón el pase sanitario