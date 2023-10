Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231031 Ramón Capra

–El domingo 22 fue reelecto intendente por más del 45% de los votos. Me imagino que una felicidad enorme esta apuesta que vuelve a hacer la ciudadanía por su gestión. ¿A qué atribuye este nuevo acompañamiento del pueblo?

Una gran alegría, como decís vos, que la gente me haya reelecto, me haya dado la posibilidad de cuatro años más en el municipio. Creo que eso es lo que hemos hecho en General Alvear: la transparencia, gobernar sin distinciones de política. Todos los ciudadanos de General Alvear son iguales para mí. Y en momentos muy difíciles me tocó, en plena pandemia, con inflación, pero hemos llevado adelante un gobierno muy transparente y de muchas obras, pese a que estuvimos, como te decía anteriormente, dos años prácticamente de pandemia, donde no podíamos salir de Alvear ni gestionar. Pero yo creo que la gente vio que en esta persona se pude confiar. Soy una persona que va con la verdad y no me gusta engañar a nadie, y eso creo que la gente lo reconoce.

Y las obras que hemos hecho: hemos trabajado muchísimo en educación, en lo que respecta a la salud y en distintas cosas que han producido esta reafirmación en las urnas.

–Con este resultado el oficialismo también recupera el control del Concejo Deliberante, ¿no, intendente?

Claro, sí. Habíamos perdido las elecciones legislativas hace dos años y con esto tenemos nuevamente la presidencia. A mí me tocó ganar las PASO en agosto. Realmente le ganamos al justicialismo, le gané a mi adversario que tenía en la interna. Y ahora ganamos otra elección, después de cuatro años de haber ganado una elección muy difícil a Aldo Sivero. Y acá, en esta última, hemos ganado con un peronismo totalmente unido: La Cámpora, el antiguo peronismo de General Alvear, el histórico, también estaba junto, y he logrado sortear ese obstáculo. Así que para mí realmente es un gusto. Me acompaña gente de mucho trabajo, muy reconocida en la sociedad, y la lista que llevé de concejales era impecable, y eso también tracciona y ayuda muchísimo.

–¿Y cuáles serán los desafíos para estos próximos cuatro años de gestión?

Nosotros hemos trabajado, como te dije, mucho en la educación, en la salud, en distintos ámbitos, pero se vienen momentos de mucha necesidad en General Alvear de viviendas, terrenos, trabajar con el parque industrial. Bueno, todo lo que ahora lleva al desarrollo, ¿no? Que Alvear se desarrolle, eso es importante. Pero sin dejar de lado lo básico también, que es la salud y la educación. Siempre vamos a seguir trabajando para hacer algún edificio nuevo, alguna ampliación nueva, es muy importante.

No me gusta prometer, tampoco la situación del país es la mejor como para andar haciendo promesas, porque no sabemos qué economía nos espera el año que viene. Este año nosotros, pese a todo, tenemos un municipio ordenado, de cuentas claras, con un aumento a los municipales que llega a más del 100% en lo que va del año. Hoy deposito para que mañana cobren con el 12% más de aumento, que eso lleva a más de un 100% en lo que va del año. Hemos estado muy presentes con los empleados municipales, porque ellos también hacen un gran esfuerzo para que General Alvear se mantenga, que esté todo funcionando.

–Axel Kicillof ganó en la provincia, también, con un contundente triunfo. ¿Cómo se imagina los próximos cuatro años trabajando en conjunto con el gobernador?

Bueno, yo creo que, más allá de las diferencias políticas, hay que trabajar juntos, gobernador e intendente, para poder desarrollar en Alvear una mejoría y seguir creciendo. Hace dos o tres días lo llamé, le mandé mis felicitaciones, tanto al gobernador como a la vicegobernadora. Me respondieron, y el compromiso de ellos es trabajar por Alvear

también, como tiene que ser, porque es nuestro gobernador de la provincia. Ha tenido un triunfo muy fuerte, diría, porque no parecía que iba a llegar a ese número, pero la gente lo ha apoyado y eso es lo que pasa. Las sumas son las que mandan y ha ganado nuevamente Axel Kicillof.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Dentro de Juntos por el Cambio (JxC) las cosas no están siendo fáciles tras la derrota en las elecciones generales. ¿Qué análisis puede hacer de esta situación, en donde Mauricio Macri está jugando un papel muy importante, trascendental en los últimos días, con esta decisión de apoyar a Javier Milei rumbo al ballotage?

Lamentablemente, Macri y Patricia Bullrich han tomado decisiones individuales, diría yo, sin consultar a los referentes del espacio, que es la Unión Cí­vica Radical (UCR) también, que tiene su poder dentro del espacio. Pero yo creo que nosotros, los intendentes, o en mi caso, va a quedar librado como a quién vamos a apoyar en esta elección, porque cada ciudadano tiene la libertad en General Alvear de poder votar a quien quiera. Soy un agradecido de ellos, que me apoyaron, y bueno, la verdad que a mí ninguno de los dos candidatos que van ahora me representa, porque por eso estuve en otro espacio. Pero bueno, veremos en los próximos días qué decisión toma la gente.

–A pesar de esta neutralidad que han tomado desde la UCR, Gerardo Morales, por ejemplo, se expresó en las últimas horas y dijo que cualquier radical que vote por Javier Milel “traiciona el legado de Raúl Alfonsín”. ¿Coincide en estos términos con Morales?

No sé si coincidiría, porque tampoco ningún radical creo que haya apoyado alguna vez al peronismo. No sé, no lo veo de esa forma. Con lo que no coincido es con las expresiones que se advierten muchas veces de parte de uno u otro, de un candidato, por ejemplo, el presidente, que estamos en una inflación galopante y realmente la gente lo ha apoyado. Yo no entiendo tampoco el porqué de un candidato que es ministro de Economía y que dice que después de que asuma va a parar la inflación. Tuvo el tiempo necesario, me parece, como para poder hacerlo. Y al quedar afuera Bullrich, hay dos alternativas, lógicamente, y Milei la verdad que no me cierra como persona, te diría, porque las declaraciones que hace son muy fuertes en la sociedad, y más que nada en una democracia de tantos años. La verdad que cuesta mucho definir a quién se puede llegar a votar de los dos.

Yo, como intendente, dejaré librado a la gente que quiera hacerlo por uno o por otro, libremente, como tiene que ser.

–Esta semana se cumplen 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín en el año 1983, que puso fin a una de las etapas más nefastas del país, como la dictadura cívico-militar. ¿Qué reflexión le merece esta fecha histórica? ¿Considera que hoy hay que defender más que nunca con uñas y dientes la democracia, intendente?

Sí, por supuesto. 40 años de democracia significa muchísimo. Hay muchos chicos que no saben lo que fue la dictadura, cómo se vivía antes. Hoy se puede vivir libremente y ese es el legado que nos dejó Alfonsín. Realmente hay que cuidarlo porque es algo que aparentemente la gente no toma conciencia de lo que significa. Es la libertad de expresarse, de andar por la calle libremente, de vivir cada dos años votando tu candidato. En el ’83 fue mi primer voto de juventud. Tenía 18 años y estábamos acostumbrados a un período de dos años, tres años y entraban nuevamente los militares y se hacía un capítulo aparte. Pero el doctor Raúl Alfonsín, cuando ingresó como presidente, demostró que capacidad para impedir que los militares volvieron al país con esa fuerza que tenían, derrocando a cada presidente que quisieran. Y en un momento tuvo que rodearse de toda la cúpula de la política, en ese caso con dos intentos de golpe de estado que fallaron, pero tuvo la decisión de juntarse con los políticos de ese entonces, con (Antonio) Cafiero, para resguardar la democracia. Y la verdad que con el paso del tiempo cada día se lo reconoce más como un estadista, como una persona que realmente supo llevarnos a un lugar en el que todos queríamos estar.