Ricardo Moccero

Me gustaría conocer cómo avanza la gestión municipal, pensando en este contexto tan complicado económico y social que vive el país. ¿Cómo repercute en los vecinos de Coronel Suárez?

Igual que en todo el país. Tenemos una problemática bastante importante como tienen todos por el tema de la inflación. Queremos licitar obras, las obras se demoran 30, 60 días, y cuando llamamos a licitación, las empresas, con el valor que teníamos hace 60 días, no se presentan.

Entonces hay que reajustar los presupuestos, cambiar los convenios, hacerlos más ajustados y volver a licitar. Y cuando volvés a licitar, si te llegás a demorar más de 30 días, estás en la misma porque las empresas ven que los montos no acompañan la inflación.

Así que estamos con ese problema, que creo que lo tenemos todos los intendentes del país, no creo que escape nadie a esta realidad.

De hecho, intendentes del radicalismo le han planteado en los últimos días esta misma situación que usted señala al gobernador Axel Kicillof. ¿Ha podido hablar con los ministros sobre esta situación? ¿Cuál ha sido la respuesta?

Lo que pasa es que a la Provincia le pasa exactamente lo mismo, porque cuando quiere licitar obras, si no las hace de inmediato, sufre las mismas consecuencias que los intendentes. O sea, donde se demoran dos meses, 60 días, o un poco más, ya los montos no dan. Es una problemática medio difícil de solucionar.

Nosotros tenemos una reunión, los ocho intendentes del frente de la sexta, el viernes en Daireaux. Nos vamos a reunir para hablar todos estos temas, a ver qué alternativas hay, con quién podemos hablar, si es que existe alguna.

Yo creo que la alternativa más rápida es que podamos tener mucho más rápido los anticipos para poder licitar y los pagos de los certificados. Cuando uno presenta un certificado que no se demore más de 10 o 15 días porque si no las empresas pierden todas sus ganancias y cuando terminan las obras pierden plata.

Entonces con ese panorama nadie se quiere presentar, así que vamos a tener una reunión el viernes en Daireaux los intendentes y vamos a hablar todos estos temas a ver qué es lo que podemos hacer.

Más allá de esta situación económica, en relación a las obras que tanto les preocupa a los jefes comunales, ¿qué otras cuestiones también van a llevar sobre la mesa en este encuentro?

Esa es la principal. La segunda es que ahora se viene otra vez un ajuste por paritarias. Casi todos los intendentes estamos ya en esta época del año con el prepuesto casi agotado.

En el caso nuestro hemos tenido un conflicto gremial hasta hace 15, 20 días atrás, ofreciendo un 60 por ciento y ahora ya con esta inflación están pidiendo paritarias otra vez, que nosotros las habíamos propuesto recién para octubre.

Nuestro presupuesto, como el de muchos intendentes, no da para más. Estamos llegando arañando a pagar los salarios. Entendemos que los empleados no llegan a fin de mes, pero el municipio tampoco llega a fin de mes.

La Provincia anunció recientemente que financiaría obras por 30 millones de pesos en lo que es el Agrupamiento Industrial de Huanguelén. Esto a se va a invertir en obras de energía para todo el lote del predio industrial. Me imagino que es una satisfacción muy grande para la zona.

Claro, por eso nosotros estuvimos rápidamente hablando porque es incipiente la creación del Parque Industrial, la radicación de industrias ahora que se tomó la decisión política por parte del gobernador Kicillof de pavimentar la Ruta 60, ya están armando el obrador.

Es una ruta productiva, es el corredor bioceánico, que une el distrito más allá de lo que significa la localidad de Huanguelén con Olavarría, se acortan muchos kilómetros y entonces es una ruta productiva.

Eso hace que el Parque Industrial ahora tenga más influencia en todo lo que es la parte productiva. Rápidamente hablamos con la Cooperativa Eléctrica para que puedan hacer la línea de energía, y también estamos pidiendo lo que significa el resto de la infraestructura, se necesita gas natural y las calles para poder entrar y salir con lo productivo.

Es muy importante esto que hacen a nivel de producción porque hoy si no pensamos en generar trabajo a través de las empresas, de las industrias y demás, estamos muertos. No hay otra forma de generar trabajo que no sea a través de los parques productivos, los parques industriales.

Y también no la importancia de esta decisión del Gobierno bonaerense porque invertir en parques industriales es también pensar en potenciar en potenciar los emprendimientos locales.

Claro, y además de los regionales. Nosotros hace poquito inauguramos el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras, vino el gobernador a inaugurarlo, y eso también es regional porque todos los que se instalan aquí de Bahía Blanca y otros lugares tienen la posibilidad de venderle a toda la región y no tienen que ir en este caso hasta Bahía Blanca a buscar sus productos.

En el caso del Parque Industrial, las ventajas que tiene en materia impositiva y las ventajas que tiene municipales de tasa y eximición, y además que la venta de los lotes para instalarse son valores simbólicos, hacen que nosotros podamos aspirar a tener mayores empresas que generen trabajo en la comunidad.

Porque el otro problema es ese: más allá de los salarios, hay una desocupación muy grande que nos dejó el gobierno anterior. El gobierno de Cambiemos nos dejó una desocupación del 16%, cuando nosotros lo habíamos entregado con ocupación plena.

Esto ha hecho que tengamos que hacer un esfuerzo máximo desde la Provincia y desde la Nación, que también nos apoyaron en el Parque Industrial de Coronel Suárez con una obra cercana a los 60 millones, y que también hace a mejorar el parque en materia de calles, de electricidad, de luminarias que inauguramos el otro día.

Esta aspiración tanto de Nación como de Provincia está apostando a la producción y a la generación de trabajo