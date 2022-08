Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Marini.

En los últimos días, el gobernador Axel Kicillof visitó la ciudad y lo acompañó en la entrega de 40 viviendas para los vecinos de Benito Juárez. En este contexto social tan complicado, donde la crisis habitacional se deja ver en varios municipios, me imagino que esta situación es para celebrar.

Estamos muy contento porque 40 familias fueron favorecidas por las viviendas, totalmente terminadas y lo más importante de esto es que también contamos con la presencia del señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También estuvieron Agustín Simone, Julio Alak, Florencia Saintout, Cristina Álvarez Rodríguez, autoridades de la Provincia que nos sentimos muy contentos de que nos estén acompañando y compartiendo esta alegría con todos los vecinos que recibieron las viviendas.

Nosotros entregamos el barrio con instalación de gas terminada, agua, cloaca, luminarias, cámaras de seguridad, asfalto. El asfalto fue con ayuda del gobierno de la Provincia. Venimos haciendo en este año más de 104 cuadras de asfalto con el Gobierno de la Provincia. Ellos aportan una parte, nosotros aportamos otra parte como municipio, y realmente hemos podido lograr tener casi en un 70 por ciento asfaltada la ciudad cabecera de Benito Juárez con la colaboración y el apoyo del Gobernador.

Qué importante esto que señala usted: el acompañamiento constante de la Provincia para el desarrollo de obras.

Como nunca, porque yo hace varios años que soy intendente, hemos recibido tanto aporte, tanta colaboración del Gobierno provincial.

Estamos haciendo un SUM en el barrio más grande que tiene Benito Juárez, que es el barrio Molino; estamos construyendo la Casa de la Provincia, con una fuerte decisión política del Gobernador para ubicar todas las oficinas que están en distintos lugares; y también tenemos el acompañamiento y el aporte para la restauración del Hotel de las Sierras con Nación y Provincia.

Es un Gobierno que realmente está cerca de todos los municipios, porque no solamente aportan y acompañan a los municipios del Frente de Todos sino también a distintos municipios que no son de la misma ideología política.

Es un Gobernador que gobierna para todos en la provincia de Buenos Aires y lo más importante de todo es la presencia de él, que venga, vea las obras, cómo se terminaron, que esté con la gente. Eso es muy importante para nosotros, la verdad que pasamos un día muy lindo acompañados con todas las autoridades.

Según lo que cuenta, me imagino que usted considera necesario que haya un segundo mandato del Gobernador en la Provincia. ¿Debe ir por la reelección Axel Kicillof?

Yo en lo personal no tengo ninguna duda que ha demostrado capacidad, compromiso, con todos los intendentes, y además es una persona que desde mi punto de vista, como también un asilo piensan mucho legisladores y muchos intendentes, Axel Kicillof tiene que ser o tendría que ser candidato a gobernador por cuatro años más en el 2023.

No hay ninguna duda, no hay político como Axel que recorra la Provincia, que está preocupado permanentemente y, por supuesto, está en contacto con los intendentes en línea directa. Todos tenemos el teléfono celular de él para comunicarnos, aunque a veces no es necesario molestarlo mucho porque realmente el gabinete acompaña y apoya muchísimo.

Mantuvimos una reunión después del acto con muchos intendentes y legisladores, y le hicimos saber a nuestro gobernador que es nuestro candidato para el 2023, no hay ninguna duda. Le sobra capacidad, le sobran ganas de trabajar y compromiso.

No puedo dejar de preguntarle por la coyuntura nacional y me gustaría conocer su opinión con respecto a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y a las primeras medidas que ha anunciado en las últimas horas.

Bueno, es una situación que Argentina que viene sufriéndola muy fuertemente desde la gestión de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri; no fue un tema menor en lo que respecta a cómo recibieron el país.

Realmente también esperábamos del ministro Martín Guzmán otra cosa, otro tipo de responsabilidades y otro tipo de compromiso. Bueno, no pudo ser, pero bueno existió esta realidad del cambio que ingresa Sergio Massa y yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que Sergio con lo trabajador que es, conocedor de lo que es la función pública y con los colaboradores que tiene, seguramente va a cambiar la historia.

Aunque debo decir que Silvina Batakis era una de las personas que también nos dio tranquilidad a los intendentes que la conocíamos, pero son decisiones políticas que sabrán nuestras autoridades por qué las toman. Yo confío mucho en Sergio, realmente es una persona muy capaz, muy capaz y muy trabajador también