Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Jorge Carrera.

Jorge Carrera

-No puedo dejar de preguntarle por uno de los temas más comentados en los últimos días que fue el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo vivió este grave hecho para el país?

Fue todo muy raro. Me costó mucho entender y creer lo que estaba pasando. Al otro día a la mañana recién empezaba a tomar medida que era real, que había pasado.

Esa noche me fui a acostar temprano porque tenía previsto un viaje, entonces tampoco alcancé a estar totalmente al tanto de todo. Al otro día vi todo lo que había pasado y decidí que no tenía que viajar. Nos reunimos con el grupo de gabinete, decidimos hacer una convocatoria en la plaza a la tarde, nos juntamos y cada uno expresó sus sensaciones.

"Hay una persecución hacia la principal referente que tiene el movimiento popular más importante de Argentina"

Más allá de todo eso, la gravedad del asunto y la gravedad de ver que hay gente a la que le cuesta creer que eso ocurrió o duda. Sabemos que hay gente que cree y otros que instalan como que fue todo inventado. Es terrible. Estamos viviendo una situación muy fea porque está claro que hay una persecución hacia la principal referente que tiene el movimiento popular más importante de la Argentina.

-¿Qué piensa del rol de los medios de comunicación? ¿Han tenido que ver en esta violencia que se ha instaurado en el país?

Sí. Tienen que ver en la violencia, en el descreimiento, están tratando de instalar nuevamente el “que se vayan todos”. Y también de generar una desazón en la sociedad, como que nada tiene sentido, que no tenemos futuro.

Es terrible la influencia que pueden ejercer en la sociedad, que vive más aislada y metida en sí misma, como desinteresándose de las cosas. Cuando la gente está en esa situación es más fácil ponerle cuatro o cinco imágenes en un medio y hacerles creer que esa es la realidad.

-Desde el oficialismo, tanto el gobernador Axel Kicillof como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, han llamado a distintos sectores no solo del arco político sino también sindical, de movimientos sociales, para tratar de llegar a un consenso y evitar que vuelva a repetirse una situación de estas características. ¿Piensa que el camino es ese: el diálogo?

Es que sí, por supuesto que tiene que ser el diálogo. Sin el diálogo termina todo en forma violenta. Ninguna sociedad se puede construir bien de esa forma. Todo tiene que ser en base al diálogo. No es sencillo, pero eso es lo que hay que hacer.

"Hay que dialogar, aunque no es fácil cuando se escuchan frases como las de López Murphy que dice “son ellos o nosotros”"

Dialogar, dialogar y dialogar e intentar puntos de encuentro. No es fácil cuando se escuchan frases como las de López Murphy que dice “son ellos o nosotros”, pero tampoco son la mayoría de los dirigentes los que piensan así.

Creo que hay en la oposición una cantidad importante de dirigentes que están en condiciones de entender que esa no es la forma, que hay que parar con todo esto porque es lo peor que le puede pasar al país.

-Tras este hecho, ¿cómo se vuelve a poner foco en la gestión municipal para continuar gobernando y llevando la agenda de actividades diaria?

En ese sentido no cuesta tanto. Cuando uno entra en la Municipalidad se vuelve a meter en todas las cosas a resolver y en todo lo que se está haciendo para asegurarse que marchen.

Enseguida te metés, todo eso te absorbe, te ocupa el tiempo. Uno logra abstraerse un poco de todo esto y sentirse útil para la sociedad. En definitiva, el trabajo nuestro es tratar de hacer cosas que le sean útiles en este caso a los treslomenses.

-Usted señalaba que tiene que florecer el diálogo entre los distintos sectores del arco político. ¿Sucede esto en Tres Lomas? ¿Hay buena relación entre el oficialismo y la oposición?

No tenemos una gran relación, quizás no sea ni buena ni mala. No tenemos mucho diálogo, pero no es el nivel que se ve en los casos extremos. No llegamos a eso. Pero no tenemos una relación que se pueda decir que es fluida.

-¿Le gustaría que fuera de otra manera?

Sí, sí. Pero no es fácil. Es difícil cuando la otra parte actúa siempre como si estuviera en campaña. Y en el caso de uno eso es imposible porque uno está absorbido por la gestión y está trabajando constantemente en eso