20221214 Guillermo Britos

–¿Qué balance se puede hacer de la gestión municipal durante este 2022?

Claramente el balance, a pesar del momento complicadísimo desde lo económico que se vive en el país, para el municipio de Chivilcoy es altamente positivo. Hemos logrado avanzar con obras muy importantes para los vecinos, con servicios muy importantes. Hemos sumado aparatología de última generación y muy cara, como por ejemplo un mamógrafo de última tecnología que nos costó 135.000 dólares, que fue comprado con recursos de todos los chivilcoyanos. Hemos avanzado en lo que es el predio de disposición general de residuos por un trabajo intenso de separación en origen, de recolección diferenciada, de nuevas maquinarias y herramientas para trabajar en el tema. La verdad es que es un año en el que, a pesar de que a fin de año parece que la pandemia nos vuelve a dar otro susto, realmente hemos trabajado muchísimo en beneficio de los vecinos. Hoy estuvimos reunidos con el gremio municipal para diagramar qué bono de fin de año vamos a dar, que va a ser un bono importante seguramente y que va a alcanzar a la gran mayoría de los empleados, en principio estamos hablando de los que cobran hasta $ 150.000 de bolsillo, que son la gran mayoría de los empleados municipales. Así que estamos cerrando el año muy bien, con el sueldo depositado el último día hábil de cada mes, con el aguinaldo pagado en fecha, todas las ‍bonificaciones, horas extras y demás que cobra el personal también. Hemos tenido un buen año, ordenado, de mucho trabajo, y no escapamos, por supuesto, a lo que es la economía general. Algunas obras hemos tenido que sumar fondos municipales para finalizarlas, porque no alcanzaba el presupuesto. Es lo que ocurre cuando hay una inflación que ronda el 7% mensual.

–¿Y cómo ha sido en este contexto económico el vínculo que mantuvieron con el gobierno bonaerense?

Malo, la verdad. Honestamente, Chivilcoy no recibe de la Provincia la misma atención que reciben otros municipios. Lamentablemente, ¿no?, porque siempre hemos intentado colaborar con el gobernador, de hecho creamos en 2019, ni bien asumió el gobernador, un grupo de intendentes independientes, que no pertenecíamos ni a Juntos por el Cambio (JxC) ni al Frente de Todos (FdT), para colaborar, para sumarnos, pero la verdad es que la retribución que hemos tenido de la Provincia a ese apoyo ha sido nula, ha sido prácticamente invisible. Un solo tema pongo como ejemplo: mi centro universitario, que es de excelencia, que es el único lugar donde la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dicta la carrera de acompañante terapéutico universitaria (no la dicta ni siquiera en la sede central de La Plata; eligió para dictarla nuestro centro universitario como único lugar en el país), donde tengo el CBC de la UBA, tengo varias carreras de la UNLP, de la UNNOBA, la UTN, la UNTREF, la Universidad Nacional de San Martín, la UNLZ, que dictan distintas carreras en nuestro centro universitario, y así y todo no hemos logrado acceder al programa Puentes. Y por otro lado, los municipios que nos envían los alumnos, porque en mi centro universitario tengo cerca de 3000 estudiantes, de los cuales cerca de mil son de otros municipios: Alberti, Veinticinco de Mayo, Bragado, Bolívar, Roque Pérez, Navarro, Chacabuco, esos municipios, los que son del FdT, como el caso de Alberti, Carmen de Areco, Roque Pérez, han podido acceder al programa Puentes y nosotros no. Entonces creo que debe existir una lógica que permita que, independientemente del color político, cada municipio reciba lo que merece y lo que necesitan sus vecinos, independientemente de a quién eligieron como intendente, ¿no?

–Lo llevo al 2023. ¿Cuáles considera que serán los desafíos básicos o fundamentales de su gestión?

Va a depender mucho de lo que pase con el Presupuesto de la Provincia, que todavía no está votado y aparentemente intentarían votarlo antes de fin de año, y qué es lo que se incluya para Chivilcoy. Nosotros tenemos una administración austera, transparente, que nos permite realizar varias obras con recursos municipales, pero también, por supuesto, tiene mucho que ver la coparticipación. Lamentablemente Chivilcoy está muy perjudicada en el tema habitacional, porque el hecho de no haberse podido llevar a cabo el censo como se iba a llevar impide que Chivilcoy reciba de la Provincia los recursos que iba a recibir, porque en la provincia de Buenos Aires Chivilcoy está con 65.000 habitantes, y Chivilcoy tiene 65.000 votantes, o sea que si esto fuera cierto en Chivilcoy no debería vivir ninguna persona de 0 a 16 años, ¿no?, que sabemos que es el grupo etario que mayor cantidad de habitantes tiene. Eso se iba a resolver este año con el nuevo censo. Lamentablemente hasta ahora no tenemos los números, así que tampoco va a impactar esto en la coparticipación 2023. Pero de todas maneras tenemos mucha expectativa, tenemos la tranquilidad y la seguridad de que vamos a trabajar para cumplir todos los compromisos. Estamos ya arrancando la finalización de 145 viviendas con el Ministerio de Hábitat, que son viviendas que en algunos casos quedaron sin finalizar desde 2010, desde la época en que estaba Julio de Vido en el Ministerio. Acá desde 2014 que no se coloca un ladrillo en las viviendas. En toda la gestión del ingeniero Macri no se hizo nada. Recién estamos reiniciando estas viviendas este año con Santiago Maggiotti. Tenemos algunas obras en ejecución también, como la colocación de luminarias LED, que ya colocamos más de 7000, en algún caso con el Ministerio de Gabriel Katopodis, en otros casos con recursos propios. Estamos avanzando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Chivilcoy. Nuestros dos hospitales municipales son de excelencia. Yo tengo dos hospitales municipales y 19 centros de salud en Chivilcoy y la verdad es que el trabajo es excelente, más allá de algún reclamo, que siempre existe, del gremio provincial con respecto a equiparar los sueldos del municipio con la Provincia, que esto es imposible desde lo presupuestario, pero hay médicos en Chivilcoy, y muchos, que cobran más que el intendente, porque las guardias se pagan muy bien. Hoy hay un problema en toda la provincia para conseguir médicos de guardia; eso hace que haya que pagarlas muy caras. Y la verdad es que estamos a la altura de las circunstancias y los vecinos reciben todo lo que necesitan.

–¿Tiene ganas de ir por la re-reelección? ¿Es algo a lo que aspira?

Ganas no tengo. Posiblemente la coyuntura me lleve a tener que ir, pero ganas no tengo. Estamos evaluando; vamos a ver cómo se dirime todo lo que es nacional y provincial, quiénes van a ser los candidatos, y una vez que tengamos un panorama medianamente claro de lo que va a ocurrir en Chivilcoy, decidiremos si soy candidato o no. Pero ganas, honestamente, no. Preferiría que alguien de mi espacio continúe lo que hemos hecho en estos últimos ocho años.

–¿Y por qué motivo no quisiera volver a presentarse?

No es un motivo puntual, sino que creo que tiene que llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros en que entendamos que hay que darle paso a otra generación. Yo tengo 58 años. He trabajado treinta años de policía, ocho de intendente, cuatro de diputado, y ya creo que llegó el momento de que venga una nueva persona a hacerse cargo del municipio. Pero eso lo decidirá la gente y fundamentalmente la coyuntura política que se arme de acá a que cierren las listas