Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Esteban Reino.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esteban Reino

¿Qué balance hace de este año para la Municipalidad de Balcarce?

Yo siempre trato de ver lo positivo, porque lo negativo después sale solo, y creo que fue altamente positivo. Pudimos renovar la confianza en la gente, más del 61,5% de la población nos apoyó, teníamos esa preocupación de como habíamos actuado en la pandemia, algo desconocido, y evidentemente la gente lo vio con buenos ojos.

MIRÁ TAMBIÉN Alessandro destacó la aprobación del Presupuesto en la Provincia

Nosotros fuimos muy aperturistas al poco tiempo, no tardamos tanto como la Provincia y la Nación en abrir, y creo que eso la gente lo valoró. Actuamos de acuerdo al sentido común, a lo que nos explicaban, veíamos que había protocolos que se podían cumplir otros que no.

Click to enlarge A fallback.

Y también lo que logramos, es que la actividad económica no mermó, dentro de las limitaciones que hoy tiene la macroeconomía. Tuvimos mucha obra pública, mucha obra en el hospital, mucha inversión tanto nuestra como de la gente, salimos a buscar la colaboración de los vecinos de Balcarce y empresarios, y la tuvimos en demasía, pudimos hacer una sala de terapia intensiva totalmente nueva, estamos haciendo un Centro de Diagnóstico con ayuda también del vecino. Así que estamos muy conformes.

MIRÁ TAMBIÉN Protesta de guardavidas y atascos en el acceso a Monte Hermoso en el último día del año

¿Cómo fue el diálogo este año con el gobierno bonaerense?

Tenemos diálogo, nos está faltando algo en materia de seguridad, como móviles que hemos reclamado y no hemos tenido respuesta, y en materia de salud, ambulancias, que esperamos tener mayor suerte el año que viene.

¿En qué situación epidemiológica se encuentra hoy la ciudad?

Tuvimos hace cinco días una explosión de casos, entre antes de ayer y hoy diría que exponencial, una curva como no la tuvimos antes.

¿Cuál considera usted que fue el motivo de este brote?

Tuvimos dos o tres meses sin casos, hubo un relajamiento total y además esto es mucho más contagioso, porque la vertiginosidad de los casos es increíble y nos ha agarrado con la guardia baja, esperamos que pueda cambiar un poco.

¿Cuáles serán los principales ejes de gestión en la agenda de trabajo del próximo año?

Seguir trabajando la obra pública como en estos dos años, con cordón cuneta, asfalto, cloacas que estamos haciendo, y promocionar el turismo, estamos haciendo fuertes inversiones en el primer geoparque del país, invirtiendo en espacios públicos para que la gente venga a Balcarce.

Creemos que en el desarrollo turístico vamos a encontrar soluciones para generar empleo más rápido que tal vez otro tipo de pymes, porque requieren mano de obra mano a mano.

Y vamos a seguir con la construcción del Centro de Diagnóstico que seguramente vamos a terminar el año que viene, calculo que para junio, y que nos va a dar un salto de calidad muy importante con un tomógrafo nuevo.

Pasando al plano legislativo, ¿qué opina de la aprobación de la ley que permite las reelecciones indefinidas de intendentes?

Creo que se ha subsanado un defecto que tenía la ley de 2016, que la mayoría opinábamos que tendría que haber empezado a partir de 2019, porque no se puede legislar para atrás.

Y también el decreto reglamentario dejaba muchas ventanas para que muchos se pudieran meter y eternizarse porque, pidiendo dos años de licencia y dejando un familiar o alguien de íntima confianza que no fue electo, podés después tener otros años más.

Queda claro va a ser una oportunidad para los que quieran, yo creo que no tiene que formar parte de la agenda nuestra, eso se decidirá en el 2023 de acuerdo a las ganas que tiene cada uno, y si tiene aceptación de la gente, y es un periodo más.

La ley viene a dar claridad en eso, después hay otros enfoques, otros matices, algunos enfatizando en que no quieren nada de reelección, pero también la realidad de cada ciudad es distinta, y a mí me gustaría que hablemos más de autonomía municipal, para que cada pueblo pueda decidir qué hacer y qué dejar de hacer.

Porque en el interior, que no tiene nada que ver con el conurbano, hay ciudades que han progresado porque han tenido intendentes totalmente exitosos, como el caso de Miguel Gargaglione en San Cayetano, Camilo Etchevarren en Dolores, han hecho grandes transformaciones en la ciudad, y si no hubiesen estado, yo no sé si otros hubiesen hecho lo que han logrado.

Hay que evaluar esas cosas, en el interior se manejan otros intereses, no tenemos influencia en la Justicia, tenemos un poder tripartito con las fuerzas policiales, lo que hacemos es administrar el dinero de los vecinos de la mejor manera posible y tratar de poner nuestra impronta donde queremos desarrollar la ciudad, en el conurbano creo que se manejan otros intereses.

Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Balcarce en este fin de año?

Que la pasen bien en familia, que se cuiden, que traten de reducir lo que más puedan, pero que disfruten de las pequeñas cosas que nos privamos durante dos años, y que creo que en esas cosas esenciales está el disfrute, de la familia y la amistad, ¡que pasen un gran fin de año!