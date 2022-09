Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Eduardo Campana.

Eduardo Campana

-Estuvo las últimas horas junto al expresidente Mauricio Macri en la ciudad de Junín. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

Es una visita que hace el expresidente Mauricio Macri a distintas comunidades en distintos lugares. Esta vez fue una reunión en Junín, con representantes de la cuarta sección. Hablamos de la realidad del país, del futuro, de cómo ir posicionándonos como espacio político para poder volver a ser gobierno.

-¿Fue importante el Foro de Intendentes de Juntos que se hizo días atrás en Balcarce? ¿Qué temas se abordaron?

Fundamentalmente estamos viendo los problemas que son comunes a todas las intendencias, que son la inflación, las licitaciones que no avanzan, los fondos de infraestructura municipales y los reclamos que le estamos haciendo a Provincia y Nación en cuanto a fondos y a obras.

-¿Cómo es la relación que mantienen desde el municipio de General Villegas con el gobernador Axel Kicillof?

Ese era un tema que se trató en el Foro de Intendentes. En lo particular General Villegas tiene una buena relación. Hemos avanzado en obras. El ministro Alberto Sileoni con parte de su equipo inauguraron este lunes un jardín y seguramente le estaremos mostrando otras obras que nosotros hemos hecho con el Fondo Educativo.

Y venimos trabajando en una relación muy estrecha y muy directa con la Secretaría de Infraestructura de la Provincia. La idea es la puesta en valor de la infraestructura de las escuelas de nuestro partido.

-¿Cuál es la agenda de trabajo que queda por delante de aquí a diciembre en el municipio?

Justamente trabajamos mucho por ese crédito que es importante porque nos va a permitir a nosotros la reposición de maquinarias de estructura pesada para la Dirección Vial, también para la Dirección de Servicios Urbanos.

"Hay obras de cordón cuneta y de mejorado de calles en muchas de las localidades de General Villegas"

Nos quedan obras pendientes, en algunas de ellas no hemos podido avanzar con las licitaciones, sobre todo por las diferencias de precios no fueron aceptadas, así que estamos con las contrataciones que corresponde para terminar esas obras y no perder los fondos.

Muchas de esas obras tienen que ver con mejorar la situación de los vecinos. Hay obras de cordón cuneta y de mejorado de calles en muchas de las localidades de General Villegas.

-En cuanto a la cuestión del Fondo de Seguridad, ¿cómo se está implementando?

Hemos podido incorporar móviles nuevos a todo lo que es nuestra policía rural y algunos efectivos también. Tenemos un territorio muy extenso, y estamos a la espera de un destacamento móvil que va a ir a uno de los barrios de la ciudad cabecera.

Pudimos formar una guardia urbana a la que dotamos de vehículos y efectivos, eso lo hicimos con fondos municipales, y, a la vez, con el Fondo de Seguridad incorporamos las cámaras en nuestro Centro de Monitoreo.

Estamos trabajando muy bien con la policía local. Los ilícitos por lo menos los están resolviendo, así que veremos si podemos mejorar esa situación de seguridad para los vecinos