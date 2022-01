Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Federico.

Alejandro Federico

¿Cómo está la situación epidemiológica en Suipacha?

La verdad es que los casos, como en todos lados, han subido en gran medida. Acontecimientos programados que no se podían evitar, incluso durante un período de tiempo en el cual los casos no eran tan elevados, como eventos familiares de Fin de Año y de Navidad, también alguno de índole social en gran medida, como los que ya están habituados a realizar algunas entidades locales, han producido un aumento de los casos.

Gracias a Dios son casos leves, no son complicados, también es cierto que con este nuevo sistema de contabilización de días, tanto de aislamiento como de dados de alta, que son menores, también agiliza bastante para que las personas que están contagiadas terminen antes con este problema. Además, tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas acá en Suipacha, no tanto con la tercera sí con las dos primeras.

Nuestro sistema de salud está por supuesto trabajando a full constantemente con la cantidad de testeos, también hay personas que se hacen testeos de manera privada, y esperamos que afloje un poco esta nueva etapa de la pandemia.

¿En el municipio rige el Pase Sanitario?

Hemos adherido y hemos solicitado a las entidades que realizan eventos, o a los particulares que tengan comercios donde habitualmente pueda haber un conglomerado de gente importante, que lo tengan en cuenta, pero no estamos controlando si esa operación se realiza, porque entendemos que es difícil determinar, porque uno ve ahora que por más que la gente tenga las tres vacunas colocadas, los contagios siguen, entonces también hay que tener en cuenta la situación económica de ese tipo de comercios, cómo vino durante estos años.

Nos parece que es un método interesante para que la gente tome un poco más de responsabilidad y que se sienta controlada, pero no creo que sea lo suficientemente efectivo para determinar que en un lugar donde todos demuestren que tienen dos o tres vacunas colocadas, de ese evento no salga ningún contagiado, eso es prácticamente improbable. Entonces nosotros pedimos que traten de aplicarlo, pero la verdad yo no tengo la certeza de que eso dé el suficiente resultado.

Pasando al plano político, ¿cuáles son los ejes principales en la agenda de trabajo programada para este año en la ciudad?

Como todo municipio chico, los ejes a abordar por nosotros, que los tenemos proyectados, tenemos pensado qué es lo que haría falta, como en cada uno de los años de nuestra gestión, depende mucho de los recursos que podamos recibir por parte de la Provincia.

Nosotros todavía estamos recibiendo recursos que corresponden al año 2020 y 2021, para poder recuperar algún dinero que ya pusimos para terminar obras o que estábamos esperando para concretarlas, ya que el año pasado no han venido como hubiéramos querido.

Tenemos proyectadas obras en distintas áreas y también la idea es darle continuidad a lo que ya teníamos, como por ejemplo el tema salarial que tenemos que sentarnos a dialogar en el marco de una nueva paritaria, el tema de becas para los que estudian, el tema de la atención sanitaria que tan importante es, también obras relacionadas al trabajo como un nuevo sector industrial que estamos empezando a concretar para generación de más fuentes laborales.

Todo depende mucho de cómo recibamos los recursos que nos envía la Provincia este año. Es algo que genera incertidumbre porque el presupuesto se aprobó hace poco, porque estamos todavía en algún tipo de conversación con respecto a cómo recibir los fondos del CUD (Coeficiente Único de Distribución) y los que nos van a tocar por el Fondo de Infraestructura este año, y por el fondo de seguridad que se creó para el 2022.

Finalmente, la Provincia incorporó el Fondo de Infraestructura Municipal al Presupuesto, luego de un trabajo intenso de los intendentes que han mantenido varias reuniones, ¿está satisfecho?

Sí, por supuesto uno siempre hubiera querido un poco más, pero bueno se llegó a un buen acuerdo, que depende ahora de la ejecución. Está reglamentado, de qué manera se va a dar, pero la verdad es que los imponderables siempre existen, así que es mejor asegurarse que primero esté todo como se dispuso, y de esa manera empezar a programar este año