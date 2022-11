Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221117 Blanca Cantero

–¿Qué balance hace de este 2022 en materia de gestión municipal?

En materia de gestión municipal, más allá del año económicamente difícil, tengo que decir la verdad: yo pude trabajar bien con la Provincia y la Nación y hemos traído unas cuantas obras públicas para Presidente Perón que en este momento están en plena ejecución, así que yo puedo decir que en ese sentido me siento satisfecha. Por supuesto, cuidando mucho el presupuesto local que tenemos, que no es que sobre nada, pero si una se cuida puede atender medianamente todas las secretarías que de una dependen. Las obras públicas y las distintas cosas que vamos necesitando las podemos tranquilamente ir gestionando fuera del distrito.

–¿Qué obras destaca entre las que se han realizado este año en la ciudad?

Finalizamos la construcción de dos plazas a nuevo y estamos realizando dos plazas más, muy importantes para mí, porque realmente tienen todo. Todas las plazas las hice con playón deportivo. A algunas les pude hacer un anfiteatro. Juegos para chicos discapacitados, juegos comunes, caminos, pérgolas, bancos, el mástil correspondiente a cada plaza. Pudimos trabajar con refugios seguros. Estamos construyendo dos escuelas secundarias y tenemos en trámite una tercera escuela. Se empezó la construcción de tres jardines de infantes, que ya terminaron su primera etapa, y el año que viene van a ser terminados. Tenemos varios asfaltos en varios barrios. Pudimos remodelar toda la estación de Presidente Perón con el puente que la cruza de lado a lado, que no lo tenía. Iluminamos con luz LED el centro de Guernica. Iniciamos la iluminación del barrio de Las Lomas, que ya se está por terminar. Conseguimos la iluminación para uno de los barrios más nuevos, pero que es muy grande, que se llama Agrocolonia. Y recién entró la secretaria de Infraestructura del municipio y me comunicó que nos aprobaron la iluminación para otro barrio, que habíamos gestionado en Nación. También estamos construyendo Casa Propia Casa Activa, que son 32 viviendas para abuelos con pileta climatizada, más un SUM para atención médica y recreación de los abuelos. Tenemos un plan de vivienda que el año que viene, si Dios quiere, va a comenzar. Tenemos tres CDI, que son jardines para la primera infancia, de los cuatro meses a los cuatro años, que se están construyendo, ya comienza la segunda etapa. Una nueva salita de primeros auxilios. Tenemos el proyecto para una bicisenda para el distrito, que dentro de poco me lo van a aprobar. Hace un mes y medio se licitaron 160 viviendas. Generar un nuevo barrio con viviendas para los vecinos de Presidente Perón, con toda la infraestructura que necesita un nuevo barrio, como escuelas, lugares sanitarios, policía, polideportivo, etc. etc., es muy importante. Cmpiendo con la Ley de Hábitat, los propietarios entregaron un predio de 70 hectáreas, que ya está escriturado a nombre del municipio, y la Provincia se comprometió a aportar los recursos necesarios para que este barrio se lleve adelante. Para mí es muy importante y estoy tocando el cielo con las manos, porque va a ser una solución habitacional muy importante. Por supuesto, hay que seguir trabajando, no hay que quedarse. Pero me parece que todo es muy importante para un distrito que hacía muchísimos años que no tenía obras.

–¿Qué mensaje les quiere dejar a los vecinos de Presidente Perón?

Que es un momento difícil, pero yo creo que el gobierno nacional va a hacer todo el esfuerzo posible en mejorar nuestra calidad de vida. Que esta nueva propuesta del Ministerio de Economía va a costar, pero la intención es buena. No estamos en un momento fácil pero yo trabajo con la esperanza de que la situación económica del país, no digo mañana, pero en algunos meses esté mucho mejor. Yo, como intendenta, en cuanto a mí me corresponde, estoy haciendo todo el esfuerzo posible para cambiar un poco la realidad de mi distrito en cuanto a infraestructura, obra pública y servicios.

También hemos recibido ayuda de ACUMAR, hemos recibido ayuda del Ministerio de Ambiente para ir dotando de diferentes maquinarias, que son tan importantes. Cuando tomé el distrito, tenía un parque automotor absolutamente viejo. Los patrulleros eran del año 2011. Un patrullero más de dos años no te dura. Bueno, pudimos renovar el parque automotor de los patrulleros. Estamos peleando para más parque automotor. Hicimos un destacamento policial. Terminé una comisaría que creo que en quince días la voy a poder inaugurar. Es muy importante, porque acá no se hacía una comisaría desde hace más de cincuenta años. Comencé con la obra para poner a la Policía Comunal, que hoy, con más de 260 efectivos, está en el Polideportivo, en un lugar como corresponde, un edificio propio donde puedan realizar mejor sus tareas.

Estamos trabajando en todo: en la educación, en el asfalto, en lo recreativo. La infraestructura que yo recibí era muy eficiente. La población de Guernica es joven y crece día a día enormemente. Estoy tratando de ver todas las áreas para en cada área hacer algo, como así también hacer algo en cada barrio