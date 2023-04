Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230411 Hernán Ralinqueo

–En este año muy importante políticamente hablando, se ha sumado a una campaña para invitar a compañeros y compañeras del PJ para que se afilien al PJ bonaerense. ¿Qué lo motivó a hacerlo y por qué es fundamental que cada vez más personas se sumen al partido?

Me parece que es una tarea importante que nos la debíamos, ¿no? Esto ya se había hablado el año pasado con Máximo Kirchner, el presidente del partido. Luego, los acontecimientos (el atentado contra Cristina, toda la situación de conmoción que generó) retrasaron esta campaña de afiliación, la postergamos. Me pareció lo correcto. Finalmente se largó este año. El Partido Justicialista, históricamente, tuvo un padrón importante de afiliados, y nosotros entendemos que los partidos políticos son fundamentales para la democracia en la Argentina, donde se canalizan las ideas, los proyectos, las plataformas de gobierno más allá de los candidatos. Revitalizar y poner al partido en ese orden me parece que es una tarea fundamental. Y Máximo así lo viene haciendo, ya desde hace bastante tiempo. Las reuniones de Consejo del partido se dan en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata; eso me parece un dato más que importante. Y después, invitar. Invitar a las nuevas generaciones, a los compañeros, las compañeras que militan pero que no están afiliados a hacerlo, a formalmente ser parte del PJ. Me parece que es un buen ejercicio, más allá de que el PJ integra un frente electoral ya desde hace un tiempo, lo que no quita que tengamos una actividad partidaria, que haya tareas específicas y puntuales dentro de la estructura del PJ. Así que esa es la tarea, ¿no? Invitar a los más jóvenes, a los que no están afiliados, a afiliarse y a sumarse al partido. Yo un poco lo decía: en cada familia hay un abuelo, una abuela, un padre, una madre, que es afiliado, que ha estado afiliado y que ha sido parte de la historia grande del partido. Algunos de militancia, otros simplemente de participar como afiliados en cada acto electoral del PJ. Así que estamos en esa tarea.

–El PJ, en la última reunión en la ciudad de La Plata, convocó a marchar a Tribunales el próximo 13 de abril contra la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Imagino que usted adhiere a esta convocatoria. ¿Asistirá a la marcha?

Yo creo que van a asistir todos los compañeros y las compañeras. Me parece que hay un plan que es muy claro y evidente, de buscar generar una condena, confirmar una condena, en caso de que Cristina sea candidata. Y eso hace que no le permita ejercer la libertad de ser elegida a quien ya fue dos veces presidenta y que es la actual vicepresidenta, pero que además fue la pieza clave del armado electoral para ganar en el año 2019 y dejar atrás el destrozo del penoso gobierno que había hecho Mauricio Macri, que condenó a la Argentina por treinta o cuarenta años. Me parece que eso tiene un valor muy importante, y me parece que la Argentina tiene un Poder Judicial enquistado, que no le rinde cuentas a nadie, con resoluciones judiciales que son para la política y no son para administrar justicia, que no cumple con la Constitución Nacional, que no cumple con las leyes del Poder Judicial, y hace muy poco ha quedado en evidencia en un conjunto de maniobras que hacen al funcionamiento en la Argentina, a partir del año 2015, de un Estado paralelo. Un Estado paralelo que funciona con funcionarios judiciales, funcionarios de Cambiemos, jueces, fiscales y actores del poder económico que toman decisiones para su beneficio en desmedro de la mayoría del pueblo argentino.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Ese Estado paralelo funciona a la perfección en la Argentina y en la actualidad. Y en el tiempo que pasa se va a ir agrandando. Va a ir tomando más poder, va a ir con decisión y va a ir afectando más aun al pueblo. Entonces, me parece que es preciso que, a cuarenta años de democracia, podamos discutir, el poder político tiene que discutir el funcionamiento de la Justicia. Hay que buscar una Justicia mucho más rápida, mucho más eficiente y con las garantías que tiene que tener un funcionario judicial. Me parece que está claro que no se está discutiendo que no haya garantías y que no tenga libertad. Pero, precisamente, hoy lo que no hay es libertad, lo que no hay es independencia, y hay que garantizar independencia y libertad para el Poder Judicial para que tome las mejores decisiones y más rápido, de cara al pueblo y no de cara a los intereses económicos, que hoy son varios, ¿no? Sobre la Argentina posa un conjunto de decisiones estratégicas, sobre todo de los Estados Unidos y las grandes potencias, en cuanto a los recursos que tiene la Argentina: Vaca Muerta, el litio y demás, el agua dulce, los recursos naturales, que me parece que van a ser estratégicos para el futuro. Y en esto también este Estado profundo opera para un conjunto de grupos de intereses. Bueno, nosotros tenemos que actuar para el conjunto del pueblo argentino y está muy claro que todo lo que se modifique para democratizar, para hacer más transparente al Poder Judicial a cuarenta años de democracia, es el momento propicio.

En definitiva, Cristina está proscripta porque ya hay una decisión de un poder, que son estos tentáculos del Estado profundo que han tomado esta decisión: que Cristina no puede competir, porque le puede garantizar de nuevo un triunfo al peronismo. Entonces hay que sacarla del juego. Nosotros, el peronismo, advirtiendo esta situación, estamos denunciando esto. Y la mejor forma de denunciar es salir a la calle, manifestarlo, acompañar en ese sentido y expresarlo ante el país.

–Lo llevo ahora, por último, al ámbito estrictamente municipal. El pasado 5 de abril recibieron la visita del gobernador Axel Kicillof en Veinticinco de Mayo. Usted calificó este día como “histórico”, porque lograron empezar a cerrar el basural después de cincuenta años.

Sí, por tres cosas fue un momento histórico. Cerramos un basural que tenía cincuenta años de antigüedad, pudimos comenzar un saneamiento muy profundo. Nosotros muy despacito lo habíamos comenzado en el año 2016 pero realmente era muy lento el proceso. En este caso estamos recibiendo financiamiento por más de 300 millones del Ministerio de Ambiente, que conduce Daniela Vilar. Un trabajo realmente en equipo. En Veinticinco de Mayo hemos demostrado cómo el trabajo de la Provincia y el municipio ha permitido avanzar en acciones concretas para este cierre. La apertura de un nuevo predio con todas las condiciones, y hemos recibido maquinaria para utilizarla allí. Me parece que eso es un dato clave y muy importante. Y, además, un relleno sanitario con las condiciones que tiene que tener para que cumpla con la normativa. Así que se entregó maquinaria, equipamiento, para poder acondicionar ese predio. Recibimos una nueva ambulancia para el sistema de salud; ya tenemos nueve ambulancias, desde que yo soy gobierno he incorporado nueve ambulancias en un poquito más de siete años.

El otro dato más importante fue la gran inversión que estamos haciendo en educación en Veinticinco de Mayo, con cuatro edificios nuevos. Uno ya se inauguró, queda por inaugurar otro más y vamos a hacer otro edificio más, una escuela secundaria, y dos edificios que vamos a proyectar para el año que viene. La entrega de más de 300 computadoras para los últimos años de la secundaria. Así que la inversión en educación... Sobre 81 edificios educativos hemos intervenido 41, algunos con obras muy importantes que no se resolvían hacía años porque no teníamos la capacidad para poder hacerlo.

Y lo otro que también es muy importante para Veinticinco de Mayo, que tiene que ver con el futuro, con el desarrollo de los servicios, es una nueva planta depuradora que comenzó su construcción hace muy poquito, y que es una obra realmente de grandes características. Por eso creo que este año será recordado por estas acciones del gobierno de la Provincia y el gobierno municipal, que van a permitir, en concreto, mejorar la vida de los vecinos: salud, ambiente, servicios y educación.