Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hernán Ralinqueo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hernán Ralinqueo

Las obras y las inauguraciones no paran en la ciudad. En este caso han inaugurado el edificio de una escuela especial.

Estamos muy contentos. Es una obra importantísima para la comunidad educativa de la localidad de Norberto de la Riestra, al norte de 25 de Mayo, pero también para todas localidades vecinas y toda la región norte.

MIRÁ TAMBIÉN Morón: Ghí acordó obras de construcción y refacción en escuelas con el ministro Perczyk

Es un servicio educativo muy importante, que alberga a más de 150 estudiantes. Una obra que era esperada por la comunidad educativa; durante los cuatro años de la gobernación de (María Eugenia) Vidal fue muy difícil porque no se financiaba ningún tipo de proyectos, o sea que esos cuatro años fueron en vano todas las gestiones que se hicieron, porque no tuvieron ningún tipo de eco. No se priorizaba la educación.

"En todo el distrito, en cada una de las localidades y en la ciudad cabecera, tenemos obras por más de 160 millones de pesos"

Y en este tiempo, con el programa Escuelas a la Obra, que puso en marcha el gobernador Axel Kicillof, a pesar de la pandemia y todo lo que significó toda esta situación extraordinaria, la pudimos comenzar y la pudimos terminar y hoy la estamos inaugurando. No solo la escuela, con una inversión de más de 60 millones de pesos, sino que además en todo el distrito, en cada una de las localidades y en la ciudad cabecera, tenemos obras por más de 160 millones de pesos, una inversión realmente histórica.

Destaco mucho el acompañamiento de la Provincia, con los recursos que nos auxilió para acompañarnos durante la pandemia, para que no dejemos de prestar los servicios, y sobre todo para que no posterguemos los sueños de nuestra comunidad.

Para este proyecto de la escuela trabajaron muchas personas. Trabajaron las cooperadoras en su momento para regularizar el inmueble, después también un enorme trabajo de la comunidad para equipar su antigua escuela y ahora para instalarse en esta también. La provincia de Buenos Aires con recursos para que nosotros pudiéramos continuar con este proyecto y también el Concejo Deliberante.

"El bloque de Cambiemos rechazó en dos oportunidades el proyecto de esta escuela y también rechazó dos jardines"

Desde nuestro bloque siempre confiaron y acompañaron proyectos como esta escuela y otros convenios con la Provincia que nos permiten hacer obras. No puedo decir lo mismo del bloque de Cambiemos que rechazó en dos oportunidades el proyecto de esta escuela y recientemente también rechazó dos jardines que vamos a hacer en 25 de Mayo.

Hay sectores políticos que dicen una cosa pero que al momento de los hechos hacen otra totalmente diferente. Se habla y se dicen tantas cosas y cuando son gobierno hacen otras; es necesario que reflexionemos como comunidad sobre qué gobiernos ponen las necesidades como derechos. Nosotros siempre decimos eso: donde hay una necesidad hay un derecho y eso nos pone un enorme desafío como gobierno.

¿Cuáles son las cuestiones que alega la oposición para oponerse a la construcción de establecimientos educativos?

No hay argumentos sólidos, simplemente hay una intención de obstaculizar para ver cómo se perjudica una gestión de gobierno. Yo siempre digo, desde el momento en que las inauguramos, las obras son patrimonio de la comunidad.

La escuela especial, a partir de que la inauguramos, es patrimonio de los estudiantes, de los docentes. Después el capital político por supuesto que será patrimonio del peronismo, pero el beneficio directo es del pueblo. Me parece que es más mezquindad y especulación tratar de generar trabas.

"La escuela especial, a partir de que la inauguramos, es patrimonio de los estudiantes, de los docentes"

Las obras que comenzamos las terminamos y esa es una marca de la gestión. Además, venimos de cuatro años en los cuales ellos fueron gobierno y no le trajeron ninguna solución a nuestro pueblo. Y hoy se ve en el distrito la cantidad de obras que tenemos en marcha.

¿Qué análisis puede hacer de la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía?

Esperamos que lleve tranquilidad, que permita que este crecimiento que tiene la Argentina también llegue a cada uno de los trabajadores y trabajadoras más humildes.

Después de una pandemia, hubo mucho esfuerzo del estado para que se recuperan todos los sectores. Hoy vemos que hay una enorme actividad y hay crecimiento. Todos los sectores están con trabajo y eso también se tiene que ver representado en la gente, en los que menos tienen.

"Silvina Batakis es una gran trabajadora. Esperamos ansiosos que las medidas que tome estabilicen la economía"

Silvina es una gran trabajadora, la conozco, nos hemos juntado varias veces. Hemos tenido reuniones de trabajo con grupos de intendentes del interior, que siempre planteábamos ideas de reforma, primero batallando cuando el gobierno de (Mauricio) Macri nos quitó recursos, como el Fondo de la Soja, y después también planteando alguna forma de financiamiento de los municipios en momentos que la Provincia recortaba todo tipo de obras.

Es una gran conocedora de la Provincia, tiene una enorme experiencia y esperamos ansiosos que las medidas que tome estabilicen y eso nos permita a todos desarrollar con normalidad proyectos en cada uno de los municipios.