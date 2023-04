Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230427 Hernán Ralinqueo

–En las últimas horas, una medida que fue lanzada desde el municipio despertó cierta polémica, principalmente en ciertos sectores y medios de comunicación a nivel nacional, con respecto a un bono de $ 80.000 que se otorga a los empleados públicos para festejar los quince años de sus hijas. ¿Le sorprendió esta repercusión?

La verdad que no. Nosotros somos peronistas, les damos derechos a los trabajadores, qué vamos a hacer. Y además, la gente en Veinticinco de Mayo sabe que yo siempre he buscado, primero, una buena administración del Estado; si no, esta medida no la podría tomar de ninguna manera. Racionalización de los recursos, ejecución del presupuesto, buena administración que nos permite tomar medidas siempre en beneficio de los trabajadores. Y este año he ido por dos caminos: uno, aumentar el 100% a los profesionales de la salud (que fue la primera tarea que comenzamos en enero, porque veníamos muy retrasados el año pasado y ya estamos en camino con esa recomposición salarial), aumento de las guardias en el hospital, y reestructuración total al 100% del salario de los empleados municipales, que el año pasado llegamos y este año me permite aumentarle al básico el 100% y además otorgarles otras bonificaciones además de las que ya tienen. Yo en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, todos los años, fui estableciendo distintas bonificaciones: bonificación por fin de año, bonificación por el cumpleaños del empleado, bonificación por terminación de estudios secundarios, bonificación por carrera universitaria, bonificación por estudiar una carrera dentro del centro universitario, que es nuevo, aumenté la bonificación por cumpleaños. Y establecimos, porque es una medida de bajo costo fiscal pero altamente positiva para la familia municipal, una bonificación de estas características para ayudar al empleado municipal a celebrar algo tan importante en la vida familiar como es el cumpleaños de quince de su hija.

–Usted ayer se manifestó vía Twitter y dijo que la derecha y el liberalismo “son una reedición del nazismo”. ¿Por qué motivo?

Bueno, quien se levanta en contra de la medida es un... tuitero, no sé cómo llamarlo, un militante libertario de Cambiemos, porque en realidad son exactamente lo mismo. Buscan destruir el Estado pero ya lo destruyeron, pero a su vez se benefician ampliamente del Estado, como Macri del Correo Argentino y como sus socios, que la plata que le debemos al FMI en realidad la tienen toda ellos. Entonces, por un lado se quejan del Estado: dicen que hay que reducirlo, que hay que quitarles derechos a los trabajadores. Ahora, para ellos, se la llevan toda. Porque Macri no sólo se hizo millonario gracias al Estado, sino que ahora, de la deuda que se tomó con el FMI, todos los dólares se los llevaron ellos. Están en contra del Estado si es para el trabajador; están a favor del Estado si es para llevársela toda ellos. Entonces es muy raro.

Pero ahí lo que me di cuenta es que en estos grupos de libertarios de Cambiemos, porque son lo mismo en realidad, los mensajes tan poco democráticos, ¿no?, como decir “bueno, la única solución es la guillotina”, reeditan acciones del nazismo: eliminar al que piense diferente, liquidar al que piense diferente. Y también lo plantean como un plan sistemático, porque dicen, “bueno, hay que llevar a todos los peronistas y matarlos en Plaza de Mayo”, o ponen una foto amenazando a mi familia, difundiendo fotos de mi hijo. Bueno, esas prácticas que son tan comunes en sectores que la verdad que uno no sabe qué pasaría si a ellos les llega a ir mal electoralmente, qué harían o a qué apelarían.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

A lo que apelan permanentemente es a la violencia. Pero no a cualquier tipo de violencia: es un pensar y motivar un plan sistemático de aniquilamiento contra el peronismo. Ya en su momento vivimos situaciones como esa. En el ’55 bombardearon la Plaza de Mayo, un sector militar incentivado y acompañado por un sector de la derecha argentina que vio en la violencia, en la aniquilación del peronismo, la única forma de cambiar los destinos de la patria, porque en ese momento, ese proceso histórico, los dos gobiernos de Juan Domingo Perón habían llevado a la Argentina a una participación de los trabajadores en la economía muy importante y además, una dignificación como nunca antes había ocurrido en el país. Eso cambió la historia de la Argentina. Ahora, el costo fue altísimo. El costo fue una persecución feroz contra todo el peronismo.

Entonces, en nuestra historia tenemos esa cuestión de persecución, pero esta gente me parece que, en forma muy peligrosa, está buscando reeditar un sinfín de violencia política, lo que nos llama mucho la atención.

No es solamente un Twitter. Detrás de ese Twitter hay una parte que son trolls y otra parte que son personas reales que buscan incentivar la violencia y que se genere una situación de caos en el país.

–Pero a usted en lo particular, y a nivel municipal, ¿le había pasado ya alguna vez esto, esta penetración de los discursos de odio hacia su familia, hacia su persona?

Mirá, acá hoy lo que se está viendo a nivel local es que hay un sector de la política de Juntos por el Cambio (JxC), que impulsa el intendente (Ezequiel) Galli, que es de Olavarría, y es un grupo que está permanentemente, un grupo organizado. Son delincuentes que actúan señalando, persiguiendo, sacándoles fotos a las familias de los funcionarios, amenazando.

Yo lo denuncié en el inicio de sesiones. Y planteé una advertencia a la política: tengamos cuidado con habilitar dentro de nuestra sociedad a estos personajes que buscan ganar terreno político, imponer sus ideas y aniquilar las del resto a través de la imposición del miedo y de generar persecuciones, de pasar los datos de cuándo entra un funcionario a la Municipalidad, cuándo sale, cuándo va a la casa de su hijo... Son situaciones peligrosas. Y les han pasado a varios de nuestros funcionarios. Y lo que buscan es que alguien se desquicie o alguien se indigne, y que termine con alguien muerto o con alguien lastimado.

No es ingenuo. A veces en la política se dice: “no, tiene que ver con una cuestión de locura, de consumo de drogas”. Y la verdad es que son cuestiones pensadas. En Veinticinco de Mayo pasa eso: hay un grupo que es fomentado por el intendente Galli, que es un dirigente de Cambiemos, que se dedica a financiar un grupo realmente muy peligroso en Veinticinco de Mayo que lo que hace es esto: hace tareas de inteligencia, de persecución, de perseguir a los compañeros, militantes. Han pasado por situaciones jóvenes de la Juventud Peronista que han sido perseguidos, se han manipulado imágenes, se les han hecho distintas operaciones simplemente para que en algún momento tengan la agresión física de alguien de la comunidad que, creyendo que lo que se hace circular es verdad, tenga algún acto de represalia.

Es grave lo que pasa. Yo hace rato que lo vengo diciendo: tengamos cuidado, porque cuando se cruza ese límite es muy difícil volver atrás. Y yo todo el tiempo trato de transmitirles a mis compañeros, a los jóvenes, que la violencia de ninguna manera es el camino. Que hay que agachar la cabeza, que nosotros tenemos que hablarle a nuestra gente. Que tenemos que hablarle de dos cosas que nos enseñó el peronismo: trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Y esas son las decisiones que tomamos todos los días. Y también lo hacemos con el ejemplo, militando, teniendo un Partido Justicialista abierto, convocando, hablándoles a los jóvenes de un proyecto de futuro para Veinticinco de Mayo y que además, como nos enseñó Néstor Kirchner y a veinte años de que Néstor Kirchner ganara las elecciones, que la militancia y la política son para transformarle la vida a la gente.