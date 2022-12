Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221214 Héctor Gay

–¿Qué análisis se puede hacer de la gestión de este 2022 en la ciudad?

Bueno, ha sido un año intenso, un año complicado, como la mayoría de los últimos. Saliendo de la pandemia en términos generales, aunque en estos días hemos tenido un recrudecimiento en los casos de COVID, pero todavía influenciados por aquello que hizo que 2020 y 2021 fuesen años particulares, con redireccionamiento de recursos, con privilegio de la atención sanitaria, con cuestiones que todos hemos sufrido en mayor o menor medida.

Éste ha sido un año de mucha obra pública y de muchas dificultades, también, en este aspecto, porque los golpes inflacionarios nos han afectado. Quizá el ejemplo más fehaciente es esto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que en estos días se está discutiendo otra vez. Nosotros cerramos un acuerdo y la Legislatura lo aprobó en diciembre del año pasado, un FIM que todavía se está ejecutando, que no ha tenido actualización y que frente a una inflación del orden del 90% evidentemente nos ha dificultado concretar las obras previstas. En algunos casos hay municipios que las han tenido que cancelar y en otros, como nosotros, tuvimos que poner dinero de otras partidas para concretarlas. Las estamos haciendo, sobre todo obras de pavimentación, de iluminación LED y demás. Y la verdad que el tema inflacionario nos ha afectado.

Otro ejemplo: nosotros tuvimos un aumento de las tasas del orden del 49%, aprobado el año pasado, y no las retocamos en el año porque entendíamos que a los vecinos tampoco les sobra la plata y tuvimos que adecuarnos a eso. Un aumento de tasas del 49% y una inflación del 90 es complicado, pero también es complicada la situación de la gente. Así que en general se cierra razonablemente bien un año que ha sido muy complicado, sobre todo por la macroeconomía.

MIRÁ TAMBIÉN La Verificación Técnica Vehicular se instalará en Chacabuco

–Proyectando para 2023, en términos económicos y sociales, ¿cuáles serán los principales desafíos de su gestión?

Nosotros hemos lanzado un ambicioso plan de obras con fondos propios y algunos acuerdos con Provincia y Nación. Hoy, justamente, se está discutiendo en el Concejo Deliberante el presupuesto del año que viene. Tenemos un presupuesto del orden de los 40.000 millones de pesos. De eso, 4000 millones va a ser directo para obras públicas con fondos propios. A eso tenemos que sumar, obviamente, lo que venga por el FIM, que quizás mañana (N.E.: por hoy) se defina en la Legislatura, y también tenemos varios proyectos con el Argentina Hace, de Nación, con lo cual la obra pública va a ser un sello distintivo.

Por otra parte, estamos volcando muchos recursos al tema salud. Nosotros tenemos un hospital muy grande, que es el principal efector de la ciudad, un hospital que tiene mil empleados y profesionales para dar una idea, y que atiende muchos casos en Bahía. Bahía tiene siete hospitales pero el municipal es el que más gente atiende. Esto va a hacer también que el 24%, casi un cuarto del presupuesto global, va a ir para salud, no sólo para el hospital sino para el primer nivel de atención, que es una red de unidades sanitarias y centros de salud barriales que, obviamente, en un momento en que mucha gente no tiene cobertura, en que la salud pública es la salida para un sector importante de la población, la idea es fortalecer eso. Así que son los dos aspectos en los que vamos a volcar más recursos en 2023.

–Recientemente ha ratificado que no irá por un nuevo mandato en 2023. ¿Por qué motivo?

Hay dos o tres motivos. Básicamente siempre dije que ocho años era un plazo absolutamente lógico, congruente incluso con lo que pasa con los Ejecutivos nacional y provincial. En su momento la ley no permitía más allá; después se modificó y se permite un mandato más, pero yo ya había dado la palabra de que no iba a ir. Creo que es natural, que hay un desgaste, que hay una idea de que la renovación, la alternancia es buena. Y esa es la idea que mantuve, para adentro y para afuera. Insisto: estoy plenamente convencido de que en una gestión municipal en una ciudad grande y compleja, como Bahía Blanca y tantas otras en la provincia, ocho años es un buen tiempo. Respeto a aquellos que puedan estar doce, dieciséis o veinte años, como hay muchos casos, pero insisto, no veo razón. Si no se permite en un Ejecutivo nacional o provincial más de ocho años consecutivos, me parece un signo de coherencia que apliquemos lo mismo para los Ejecutivos municipales.

Nidia Moirano.

–Nidia Moirano aún no lo oficializó, pero ¿la ve fuerte como candidata del PRO en la ciudad para el próximo año?

Sí, lo más probable es que nosotros tengamos una interna. Vamos a tener una PASO, ahora que parece que se han convalidado las PASO. Vamos a tener al menos tres candidatos. Nidia Moirano va a ser la precandidata del PRO casi con seguridad. Andrés De Leo, que también es senador provincial, va a ser precandidato por la Coalición Cívica, y resta definir quién va a ser candidato por la Unión Cí­vica Radical (UCR), que también lo va a tener. Así que ahí dirimiremos el candidato de Juntos para las elecciones de octubre, si es que se confirma el calendario electoral habitual. En estos días ha habido algunos rumores de que la Provincia podría desdoblar las elecciones, pero mientras tanto nos atenemos al calendario original.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Bahía Blanca en este fin de año?

Que nos aprestemos a otro año complejo. Que uno entiende las necesidades. Lamentablemente, cerramos un año con los índices de pobreza creciendo, como pasa en toda la provincia y en todo el país. La macroeconomía no nos da respiro. La inflación en torno al 100% es difícil de sostener sin consecuencias. Ojalá este año, que además va a tener el condimento de lo electoral, que siempre le agrega alguna rispidez o alguna cuestión difícil, se pueda encauzar pensando en la gente que no la está pasando bien. Ese es el mayor deseo y el mayor fervor para este 2023: que dejemos de lado las grietas estériles y nos pongamos a trabajar, cada uno desde su ideología o desde su sentido, pero pensando en la gente