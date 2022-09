Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Héctor Gay.

-Me gustaría conocer cómo avanza la agenda de trabajo de la gestión municipal, teniendo en cuenta este contexto económico, social y político tan delicado que vive el país.

Este panorama evidentemente ha cambiado algunas de las acciones y generado algunos inconvenientes que no escapan al resto de las administraciones, sobre todo porque esta cuestión de la incertidumbre y las elevadas tasas de inflación hace que se nos haga difícil concretar licitaciones, obras, cuestiones que teníamos pendientes y que hoy nos encontramos con una realidad compleja.

Tomemos como ejemplo el Fondo de Infraestructura de los Municipios, el FIM, que es una cuestión muy positiva, que se instrumentó en 2016, que se ha continuado incluso después de la gestión de (María Eugenia) Vidal y que se definió en diciembre del año pasado en la Legislatura en los montos.

La realidad es que hoy, por ejemplo en nuestro caso, que tenemos más de 300 millones de pesos, todavía buena parte no lo hemos podido ejecutar en principio porque los convenios se firmaron hace menos de dos semanas y después porque nos encontramos con que hoy, sobre todo en obras de asfalto, las empresas son reticentes en presentarse cuando son trabajos de más de cuatro meses, porque los valores son totalmente distintos.

"Nos está dificultando desde lo financiero y desde las obras esta situación de incertidumbre y de inflación que estamos viviendo"

O sea, hoy nos encontramos con que el dinero que se adjudicó en diciembre a los municipios ha quedado totalmente desfasado y además que las compañías son reticentes a presentarse. En el tema LED, en el tema cloacas, es un poco mejor. Donde hay alguna cuestión que tiene que ver más con mano de obra las empresas son más permeables.

Esto obviamente nos ha trastocado porque se habían hecho promesas de determinadas obras que hoy son difíciles de concretar. Obviamente no en los valores que se habían previsto; la Provincia ha resuelto no ampliar esos montos y en algunas obras menores los municipios vamos a poner el dinero que falta y en otras se nos hace difícil. Y en términos generales, estos niveles de inflación obviamente nos están complicando.

En el municipio de Bahía Blanca se aprobó un aumento de tasas promedio del orden del 48% cuando se aprobó el presupuesto en diciembre de 2021. Obviamente ese presupuesto ha quedado totalmente desfasado.

Nosotros tenemos un hospital municipal muy importante, en el cual solamente el tema de los medicamentos ya ha aumentado prácticamente el doble de ese valor, y la verdad a esta altura del año con las dificultades que tiene la población no pensamos aumentar esa tasa de ALC que es del 48% porque la gente tampoco la puede pagar. Con lo cual, nos está dificultando desde lo financiero y desde las obras esta situación de incertidumbre y de inflación que estamos viviendo.

-Semanas atrás, jefes comunales del PRO han denunciado públicamente que el gobernador Axel Kicillof los discriminaba con el envío de fondos para obras. ¿Usted cómo vive esta realidad en la ciudad de Bahía Blanca?

Yo no puedo decir eso. Bahía Blanca tiene un buen cúmulo de obras. El problema es que muchas están paradas o no se iniciaron porque obviamente la provincia tiene los mismos problemas que nosotros.

Yo tengo varias obras de agua y una obra de pavimentación del camino de circunvalación que incluso está puesto el cartel, está adjudicado, y no se ha iniciado. Es una obra de la provincia. Entiendo que deben estar renegociando o las empresas no quieren empezar en este contexto.

"Hoy las empresas quieren redeterminar las obras o quieren tener certezas de que no van a perder plata"

Sé que hay algunos distritos que no tienen prácticamente ninguna obra y están muy molestos; no es el caso de Bahía Blanca donde la relación es razonable. Yo tengo diálogo con el ministro de Obras Públicas, tengo diálogo con la mayoría de los ministros, pero estamos en una situación compleja, entiendo que la provincia también lo está.

De hecho también en nuestra región se ha paralizado una obra muy importante que es la del mejoramiento y ampliación de la Ruta 51, es una ruta provincial que va desde Bahía Blanca hasta Ramallo, es decir que cruza en diagonal toda la provincia. Se había empezado a repavimentar y ensanchar en la gestión de Vidal y se ha continuado ahora, pero desde hace un tiempo se ha abandonado la obra.

La empresa se fue, incluso ha quedado sin señalizar y seguramente por lo mismo que estoy comentando que nos pasa como municipio. Hoy las empresas quieren redeterminar las obras o quieren tener certezas de que no van a perder plata.

-¿Se puede pensar ya en el 2023 teniendo en cuenta la situación delicada que vive el país? ¿Cuáles son los desafíos fundamentales que tiene la fuerza de Juntos pensando en las elecciones del próximo año?

Me parece que el desafío que en general todo el mundo tiene es tratar de estabilizar y hacer creíble nuestro país porque más allá de la posición que cada uno tenga se nos la vida en la macroeconomía.

Los distintos estamentos de gobierno, comenzando por el nacional, siguiendo por el provincial pero también los municipales, estamos un poco a merced de lo que pase con la economía en general: que se recupere la confianza, que tengamos una inflación razonable. Este escenario que hoy tenemos no le beneficia a nadie y la verdad que los intendentes en particular no tenemos en nuestra agenda hoy el tema electoral 2023.

"Los distintos estamentos de gobierno estamos un poco a merced de lo que pase con la economía en general"

Primero porque está muy lejos y segundo que hay que resolver un montón de cuestiones antes de pensar en la electoral. Hoy la gestión es una cuestión de todos los días, más que nunca, y tampoco creemos que las elecciones hoy están en la agenda de la gente. Hoy vemos cómo hay dificultades para llegar a fin de mes, cómo se cae la actividad comercial, cómo se amplían las quejas en los distintos municipios en materia social.

En este contexto no queda ni tiempo para pensar en las elecciones. Pero como no quiero rehuir la pregunta y tampoco quiero minimizar las dificultades que tenemos también como coalición de oposición y que están a la vista, no soy de los que cree que haya que ocultar las diferencias.

Hay momentos en que las discusiones hay que darlas puertas adentro y no ventilarlas tanto a través de los medios porque la opinión pública de algún modo está viendo también no solamente al oficialismo como actúa sino también a la oposición.

En ese contexto, habrá que encarrilar y encausar un montón de cosas porque tengo en claro que hay una enorme oportunidad para volver a ser gobierno nacional el año que viene, a mejorar la performance, a superar esta situación tan complicada, con tantas dificultades y con resultados que están a la vista del gobierno de Alberto Fernández.

Pero también la gente nos está mirando a nosotros y me parece que tenemos varios aspectos para mejorar antes de empezar de lleno la campaña